La Terre tourne de plus en plus vite et la science est incapable d’expliquer pourquoi

Une étrange accélération de la rotation de la Terre intrigue les scientifiques. Le 5 août 2025, notre planète a tourné plus rapidement que d’habitude.

Marc Odilon Envoyer un courriel 17 août 2025
0 2 minutes de lecture
La Terre et le temps.
La rotation de la Terre s'accélère et cela a une incidence sur le temps tel que nous le concevons. Image d'illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Le temps, que beaucoup d’entre nous croient immuable, est en fait un phénomène en perpétuelle évolution. Depuis des décennies, les moyens de mesure de haute précision révèlent que la Terre accélère progressivement. Bien qu’il s’agisse d’un phénomène imperceptible au quotidien, il est d’une importance capitale. Le fait de l’étudier aide à mieux comprendre le comportement de notre planète tout en soulevant de nombreuses questions sur les forces qui ont un impact sur sa rotation. Il s’avère que ce ralentissement est le fruit de l’influence gravitationnelle de la Lune. Cependant, depuis quelques années, cette tendance semble s’inverser. La planète bleue tourne plus vite.

Une accélération prononcée

Depuis le début de l’année 2025, les chercheurs ont observé trois journées dont la durée a été légèrement inférieure aux 24 heures habituelles : le 9 juillet, le 22 juillet, et plus récemment, le 5 août. Cette dernière s’est distinguée par une réduction remarquable de 1,51 milliseconde par rapport à la durée standard de 86 400 secondes. Toutefois, elle ne bat pas le record du 5 juillet 2024 au cours de laquelle la journée était de 1,66 milliseconde plus courte. Il faut savoir que pour mesurer ces variations, les scientifiques utilisent des horloges atomiques, dont la précision permet d’évaluer les fluctuations de la rotation terrestre à la milliseconde près.

La Terre et l'Europe vue de l'espace.
Savez-vous que le temps de rotation de la Terre est mesuré avec précision ? Image d’illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Une dynamique encore mal comprise

Bien que les causes exactes de ces accélérations temporaires restent floues, il semblerait que, une fois encore, la Lune y est pour quelque chose. Lorsqu’il se trouve à son point le plus éloigné de l’équateur terrestre, l’astre produit une attraction gravitationnelle asymétrique. Cette configuration aurait un léger impact sur l’oscillation de l’axe de la Terre, ce qui aurait pour effet d’engendrer une légère augmentation de la vitesse de rotation. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit que d’une simple hypothèse. Certains astronomes pensent que ce phénomène pourrait être dû à des facteurs internes tels que les mouvements du noyau terrestre, les séismes ou les redistributions de masse dues à la fonte des glaciers.

Bientôt une seconde de moins ?

D’autres avancent de possibles influences externes, notamment d’éventuelles interactions gravitationnelles avec des corps célestes lointains. Pour l’heure, il n’existe donc aucune théorie permettant d’expliquer pleinement cette dynamique. Mais si cette accélération se poursuit, elle pourrait nous obliger à revoir notre façon de mesurer le temps. C’est d’ailleurs pour cette raison que depuis le début des 1970, les scientifiques corrigent les horloges atomiques avec des « secondes intercalaires ». Ces ajustements permettent de compenser les variations de la rotation de notre planète. Jusqu’ici, les interventions consistaient à ajouter du temps. Mais si la Terre poursuit son accélération, il pourrait bientôt falloir retirer une seconde ! Saviez-vous que la rotation de la Terre était autant scrutée ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Abonnement à la Newsletter.
Rejoignez nos 900 000 abonnés via notre Newsletter , Google Actualité et WhatsApp
Via
space.com
Tags
Marc Odilon Envoyer un courriel 17 août 2025
0 2 minutes de lecture

Marc Odilon

J'ai rejoint Neozone en 2020. Avant de me lancer dans le journalisme en 2014, j'ai suivi des études universitaires en gestion d'entreprise et en commerce international. Mon baccalauréat technique en mécanique industrielle m'a permis de me familiariser avec l'univers de la tech. Installateur de panneaux solaires et électronicien autodidacte, je vous fais découvrir tous les jours les principales actualités des nouvelles technologies. Curieux de nature et grand amoureux du web, je suis un rédacteur polyvalent et ma plume n'a pas de limites. Quand je ne travaille pas, je fais du jogging !
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page