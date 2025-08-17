La Terre tourne de plus en plus vite et la science est incapable d’expliquer pourquoi

Le temps, que beaucoup d’entre nous croient immuable, est en fait un phénomène en perpétuelle évolution. Depuis des décennies, les moyens de mesure de haute précision révèlent que la Terre accélère progressivement. Bien qu’il s’agisse d’un phénomène imperceptible au quotidien, il est d’une importance capitale. Le fait de l’étudier aide à mieux comprendre le comportement de notre planète tout en soulevant de nombreuses questions sur les forces qui ont un impact sur sa rotation. Il s’avère que ce ralentissement est le fruit de l’influence gravitationnelle de la Lune. Cependant, depuis quelques années, cette tendance semble s’inverser. La planète bleue tourne plus vite.

Une accélération prononcée

Depuis le début de l’année 2025, les chercheurs ont observé trois journées dont la durée a été légèrement inférieure aux 24 heures habituelles : le 9 juillet, le 22 juillet, et plus récemment, le 5 août. Cette dernière s’est distinguée par une réduction remarquable de 1,51 milliseconde par rapport à la durée standard de 86 400 secondes. Toutefois, elle ne bat pas le record du 5 juillet 2024 au cours de laquelle la journée était de 1,66 milliseconde plus courte. Il faut savoir que pour mesurer ces variations, les scientifiques utilisent des horloges atomiques, dont la précision permet d’évaluer les fluctuations de la rotation terrestre à la milliseconde près.

Une dynamique encore mal comprise

Bien que les causes exactes de ces accélérations temporaires restent floues, il semblerait que, une fois encore, la Lune y est pour quelque chose. Lorsqu’il se trouve à son point le plus éloigné de l’équateur terrestre, l’astre produit une attraction gravitationnelle asymétrique. Cette configuration aurait un léger impact sur l’oscillation de l’axe de la Terre, ce qui aurait pour effet d’engendrer une légère augmentation de la vitesse de rotation. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit que d’une simple hypothèse. Certains astronomes pensent que ce phénomène pourrait être dû à des facteurs internes tels que les mouvements du noyau terrestre, les séismes ou les redistributions de masse dues à la fonte des glaciers.

Bientôt une seconde de moins ?

D'autres avancent de possibles influences externes, notamment d'éventuelles interactions gravitationnelles avec des corps célestes lointains. Pour l'heure, il n'existe donc aucune théorie permettant d'expliquer pleinement cette dynamique. Mais si cette accélération se poursuit, elle pourrait nous obliger à revoir notre façon de mesurer le temps. C'est d'ailleurs pour cette raison que depuis le début des 1970, les scientifiques corrigent les horloges atomiques avec des « secondes intercalaires ». Ces ajustements permettent de compenser les variations de la rotation de notre planète. Jusqu'ici, les interventions consistaient à ajouter du temps. Mais si la Terre poursuit son accélération, il pourrait bientôt falloir retirer une seconde !