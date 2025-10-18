Le prix Nobel de chimie pour l’invention d’une éponge moléculaire qui capture les polluants

Depuis 1901, le prix Nobel de chimie est décerné chaque année à des scientifiques dont les recherches ont eu des impacts particulièrement positifs sur l’humanité et ont contribué à l’essor de cette science. Après Demis Hassabis, John M. Jumper et David Baker et leurs travaux sur la prédiction des structures protéiques par l’intelligence artificielle, l’Académie royale des sciences de Suède a attribué la récompense suprême à Susumu Kitagawa, un professeur à l’université de Kyoto, ainsi qu’à Richard Robson et Omar M. Yaghi. Ces trois scientifiques ont réussi à mettre au point une éponge moléculaire qui pourrait bien participer à la lutte contre la dégradation de l’environnement. En effet, le matériau qu’ils ont développé est capable d’absorber différents polluants.

Un matériau organométallique innovant pouvant absorber plusieurs substances

L’éponge moléculaire développée par Susumu Kitagawa et les deux autres lauréats du prix Nobel de chimie est un composé organométallique. Constituée de réseaux d’ions métalliques et de molécules organiques, elle peut être utilisée pour absorber l’eau contenue dans l’air du désert, le dioxyde de carbone et des gaz toxiques, selon l’Académie royale des sciences de Suède. Par ailleurs, ce matériau est aussi capable de séparer de l’eau des produits chimiques dangereux, comme les PFAS, et de capturer des produits pharmaceutiques présents dans l’environnement. En d’autres termes, il se présente comme une réponse à nombreux défis auxquels l’humanité fait face actuellement. Suite à l’annonce des lauréats, Susumu Kitagawa a déclaré être ému et honoré de recevoir cette récompense.

Le fruit de nombreuses années de recherches

Le développement de l’éponge moléculaire a nécessité plusieurs décennies. En 1989, après la découverte d’un cristal bien ordonné par Richard Robson, Susumu Kitagawa et Omar Yaghi ont, chacun de leur côté, mené des recherches pour l’améliorer. Grâce à leurs travaux, les deux chercheurs ont réussi à rendre le matériau organométallique plus flexible, mais également plus stable. Lors d’une conférence de presse, le professeur de l’université de Kyoto a déclaré qu’il a dû faire face à de nombreuses difficultés durant ses recherches, mais qu’il est resté curieux et n’a pas hésité à relever des défis. À noter qu’au début, Kitagawa a voulu mettre au point un matériau non poreux. Cependant, après avoir analysé la structure du cristal avec un supercalculateur de l’université de Kyoto, il a remarqué que celui-ci comprenait de nombreux pores. Il s’est ensuite focalisé sur ces derniers pour développer l’éponge moléculaire.

Le neuvième Japonais qui a remporté le prix Nobel de chimie

Six ans après Akira Yoshino, un membre honoraire de Asahi Kasei Corporation, Susumu Kitagawa est devenu le neuvième Japonais à gagner le prix Nobel de chimie. Après l’annonce des lauréats, Shigeru Ishiba, le Premier ministre nippon, n’a pas manqué de faire part de son enthousiasme. Il a déclaré que ce prix « encouragera grandement le peuple ». À noter que Kitagawa n’est pas le seul Japonais à avoir gagné une récompense le lundi 6 octobre.

Shimon Sakaguchi a également été choisi comme lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine avec deux autres scientifiques, notamment Marie E.Brunkow et Fred Ramsdell. Ils ont découvert la manière dont notre système immunitaire distingue les cellules de notre corps et les éléments pouvant entraîner des maladies.