Les extraterrestres pourraient pratiquer une science radicalement différente de la nôtre

Dans leur nouveau livre intitulé Do Aliens Speak Physics? And Other Questions about Science and the Nature of Reality, Daniel Whiteson, physicien des particules au CERN, et Andy Warner, illustrateur scientifique, explorent un constat simple, mais souvent négligé. Contrairement aux idées reçues, la physique est pour eux une vérité loin d’être absolue. Ils soulignent qu’il s’agit d’une construction purement humaine. Cette science découlerait notamment de facteurs tels que notre perception sensorielle, notre environnement terrestre et notre manière de poser des questions. En bref, l’ouvrage soutient l’hypothèse selon laquelle les « lois de la nature », telles que nous les connaissons, ne sont qu’une version locale de la réalité façonnée par notre biologie et notre histoire.

Une détection impossible avec nos technologies ?

Le livre fait allusion à une civilisation extraterrestre ayant évolué dans un contexte radicalement différent. Pour elle, les concepts de masse et de lumière pourraient être aussi mystérieux que la téléportation et le voyage dans le temps le sont pour nous. Cette différence de perception pourrait expliquer pourquoi nous n’avons encore détecté aucune forme de vie intelligente ailleurs. Si les extraterrestres ont leurs propres lois de la physique, leurs technologies, leurs signaux ou leurs modes de communication pourraient échapper à nos instruments de détection. Nous cherchons des émissions radio, des structures technologiques ou des traces chimiques selon nos propres critères. Sauf que cela suppose qu’ils pensent comme nous.

Une exploration ludique et philosophique

Force est de reconnaitre que nos programmes de recherche reposent sur des hypothèses anthropocentriques. Par exemple, comme moi, bon nombre d’entre vous pensent certainement que les extraterrestres veulent communiquer et qu’ils comprennent les mathématiques comme nous. Cependant, si leur science repose sur des principes différents, nous pourrions passer à côté de leur présence sans même le savoir. Ce qui rend le livre particulièrement captivant, c’est sa capacité à mêler rigueur scientifique et humour graphique. Andy Warner illustre les idées de Whiteson avec des dessins accessibles et souvent drôles, rendant les concepts complexes plus compréhensibles. Ensemble, ils proposent une réflexion philosophique sur la nature de la réalité, la diversité de l’intelligence et les limites de notre propre compréhension.

Vers une science plus ouverte

Comme le précise le co-auteur, Daniel Whiteson, dans une interview avec nos confrères de Gizmodo, l’ouvrage n’apporte pas de réponses, mais aborde des questions du genre : et si notre science n’était qu’un dialecte parmi d’autres dans le langage cosmique ? Et si les extraterrestres ne cherchaient pas à explorer l’univers, mais à le ressentir ? Et si leur technologie n’était pas matérielle, mais biologique ou mentale ? L’un des messages clés de Do Aliens Speak Physics? est l’appel à l’humilité.

Au lieu de considérer notre physique comme universelle, nous devrions l'envisager comme un outil parmi d'autres.