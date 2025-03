Pourquoi les femmes préfèrent les douches chaudes et les hommes les douches froides ?

Dans un couple, les désaccords sont nombreux, et tant mieux sinon l’ennui s’installerait enfin pour moi ! Et, chez nous, la température de l’eau de la douche est un point sur lequel nous ne serons jamais en symbiose. La température recommandée se situe de 30 à 38 °C selon le magazine Ça m’intéresse. Et, personnellement, j’adore les douches brûlantes, celles qui transforment la pièce en hammam quand mon mari, lui, se contente d’un filet d’eau tiède à la limite du glacial. Résultat : il prend toujours sa douche avant moi ou quand je suis absente, pour lui éviter la buée, et le choc thermique assuré. Mais pourquoi cette différence ? Est-ce que je suis une créature frileuse, ou est-ce que la science a une explication à ce grand mystère des couples ? Décryptage.

Pourquoi je me transforme en glaçon (et pas lui) ?

Tout est une question de thermostat interne. Les hommes et les femmes n’ont pas la même régulation thermique. Les muscles jouent un rôle clé dans la production de chaleur, et comme ces messieurs en ont généralement plus, ils génèrent naturellement davantage de chaleur corporelle. Moi, de mon côté, avec mon métabolisme légèrement plus lent, je ressens plus intensément le froid. Alors pendant que mon mari est là, tout fier, à supporter une eau à peine tiède, moi, j’ai besoin d’une température volcanique pour enfin me sentir bien. Et, ce n’est pas juste une impression : des études citées dans cet article du Monde, montrent que la température ambiante idéale pour une femme tourne autour de 24-26 °C, alors que les hommes se sentent bien dès 22-24 °C. Autant dire que ce qui est « agréable » pour lui me donne des frissons !

La faute aux hormones et à Dame Nature

Comme si ça ne suffisait pas, nos hormones viennent ajouter leur grain de sel (ou de glace !). Les œstrogènes, hormones dominantes chez les femmes, influencent la circulation sanguine et rendent la peau plus sensible aux variations de température, comme l’explique cette étude publiée sur la revue PubMed. C’est pour ça que je frissonne dès qu’un courant d’air passe, tandis que mon mari reste imperturbable en t-shirt alors que j’ai déjà enfilé mon plaid XXL. En revanche, je ne m’explique pas le fait de pouvoir me baigner dans une eau bien plus froide que lui, à la mer ou à la piscine !

Douche chaude, attention aux plaques rouges !

Évidemment, prendre une douche trop chaude n’est pas sans conséquences. Quand l’eau est trop chaude, les vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui provoque ces fameuses plaques rouges sur la peau. Ce phénomène, appelé érythème cutané réactionnel, est bénin, mais pas toujours agréable. Pour éviter ces petits désagréments, mieux vaut limiter la durée de la douche (oui, même en plein hiver !).

J’ai bien compris que je devrais réduire la température, ce qui, accessoirement, réduirait aussi ma facture d’électricité et de gaz. Mais, vais-je pouvoir appliquer cela ? Je n’en suis pas certaine ! Et vous, êtes-vous plutôt éruption volcanique ou cascade de montagne sous la douche ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .