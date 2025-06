Un arbre fossilisé vieux de 40000 ans révèle les secrets de l’inversion du champ magnétique

L’arbre en question, connu sous le nom de kauri (ou agathis Austalis), a été découvert en Nouvelle-Zélande par des ouvriers qui aménageaient un terrain destiné à accueillir une nouvelle centrale électrique. Enterré depuis plusieurs dizaines de milliers d’années, il a été témoin d’une époque où le champ magnétique terrestre s’est effondré, laissant la planète exposée à des radiations cosmiques extrêmes. Baptisé « événement géomagnétique transitionnel d’Adams », en l’honneur de l’écrivain scientifique Douglas Adams, ce chapitre douloureux de l’histoire de la Terre a contribué à l’évolution de notre civilisation.

Un bouclier naturel

Le champ magnétique terrestre joue un rôle important dans le maintien de la vie. En plus de permettre aux boussoles de fonctionner, il agit comme un bouclier magnétique qui nous protège des vents solaires dangereux et d’autres types de rayonnements cosmiques. Contrairement à ce que vous pourriez penser, le champ magnétique de notre planète est loin d’être statique. Au cours des 3 derniers millions d’années, les pôles magnétiques se sont inversés pas moins de 10 fois. Malheureusement, il n’existe pas de modèle pour ces inversions, ce qui les rend très imprévisibles. La plus récente a eu lieu il y a environ 780 000 ans.

Un phénomène naturel à la fois intrigant et dévastateur

Entre ces inversions géomagnétiques majeures qui peuvent durer jusqu’à 10 000 ans, des évènements connus sous le nom d’excursions géomagnétiques peuvent avoir lieu. Il s’agit de légères perturbations du champ magnétique de la Terre dont la durée s’exprime tout de même en siècles ou en milliers d’années. La dernière excursion géomagnétique connue, baptisée excursion de Laschamps, s’est produite il y a environ 42 000 ans et a duré près de 800 ans. Dans une étude publiée en 2021 dans la revue Science, les scientifiques Alan Cooper et Chris Turney avancent que cet évènement pourrait avoir contribué à l’extinction des Néandertaliens et à la prolifération de l’art rupestre.

Un phénomène qui a basculé la vie des Terriens

Au fur et à mesure que le bouclier magnétique de la Terre s’affaiblissait, la planète devenait de plus en plus vulnérable aux rayonnements cosmiques. Cela a rendu la vie à la surface relativement difficile, voire impossible. Nos ancêtres auraient alors été contraints de se réfugier dans des grottes et d’utiliser des ocres rouges en guise de crème solaire. D’après les auteurs de l’étude, cela pourrait expliquer l’essor de l’art rupestre à cette époque. « Le motif courant de l’art rupestre, à savoir les empreintes de mains à l’ocre rouge, pourrait indiquer que ce matériau était utilisé comme écran solaire, une technique encore employée aujourd’hui par certains groupes », a expliqué Alan Cooper.

La découverte du kauri fossilisé en Nouvelle-Zélande a certes aidé les scientifiques à percer les mystères de l'un des événements magnétiques les plus dangereux de notre monde. Mais la vraie question est de savoir quand auront lieu les prochaines excursions géomagnétiques. « L'affaiblissement du champ magnétique terrestre d'environ 9 % au cours des 170 dernières années pourrait indiquer une inversion à venir (…) Si un tel événement devait se produire aujourd'hui, les conséquences pour la société moderne seraient énormes. Le rayonnement cosmique entrant détruirait nos réseaux électriques et satellitaires », a ajouté Cooper.