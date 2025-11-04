Un neuroscientifique veut soigner vos traumatismes en modifiant vos souvenirs

Le saviez-vous ? Un grand nombre de personnes souffrent de troubles psychiques à travers le monde. Selon la cinquième édition de l’AXA Mind Health Report, réalisée en partenariat avec Ipsos, ces problèmes de santé touchent environ 32 % de la population mondiale et 44 % des jeunes adultes. Si certaines maladies mentales sont parfois dues à des blessures à la tête ou des pathologies chroniques, d’autres peuvent être causées par des expériences traumatisantes. Pour traiter les troubles liés à des traumatismes, Steve Ramirez, un neuroscientifique, a réalisé des recherches, dont l’objectif est de trouver un moyen de modifier les souvenirs. Pour mettre en avant ses travaux effectués avec d’autres scientifiques comme Xu Liu, décédé à 37 ans, il s’est lancé dans l’écriture d’un ouvrage intitulé « How to Change a Memory : One Neuroscientist’s Quest to Alter the Past ».

D’importants progrès dans les recherches sur la manipulation des souvenirs

Steve Ramirez et une équipe de chercheurs du MIT ont commencé leurs recherches en 2012 et ont réussi à démontrer que de faux souvenirs peuvent être implantés dans le cerveau d’une souris de manière fiable. Après plus d’une décennie, d’importantes avancées ont été réalisées dans les recherches sur la manipulation de la mémoire, d’après le neuroscientifique. En effet, dans une interview accordée à Gizmodo, il a déclaré qu’au début, les scientifiques ont uniquement réussi à activer artificiellement certains souvenirs dans un cerveau. Actuellement, ils sont capables de restaurer la mémoire de personnes souffrant d’amnésie ou d’Alzheimer, mais également d’activer des souvenirs positifs pour traiter des troubles précis, tels que la dépression ou l’anxiété. À noter que le neuroscientifique n’est pas le seul à travailler sur la modification de la mémoire. Selon lui, plusieurs centaines de projets ont pour but de manipuler les engrammes, à savoir des traces physiques de nos souvenirs dans notre cerveau.

Quid des implications éthiques ?

Dans un avenir proche, les recherches de Steve Ramirez pourraient bien aboutir à la mise au point d’un traitement pour soigner les troubles mentaux. Interrogé sur les implications éthiques des méthodes de modification de souvenirs, le neuroscientifique a déclaré qu’un dialogue public permanent et transparent doit être instauré. L’objectif est, entre autres, d’expliquer ce que la manipulation de la mémoire signifie réellement pour pouvoir l’utiliser convenablement et mettre en œuvre des mesures permettant d’éviter les abus. Pour rassurer le public, il a ajouté que les éventuels traitements n’ont pas pour but de manipuler le cerveau humain et d’effacer des souvenirs. D’après lui, ils ont pour objectif de contribuer au bien-être et au rétablissement de la santé de certaines personnes, notamment celles souffrant de troubles psychologiques sévères.

Un livre autobiographique

Le prochain ouvrage de Steve Ramirez met en avant les travaux réalisés avec des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, et comprend aussi une autobiographie du neuroscientifique. Concernant ce mélange entre recherches scientifiques et récit autobiographique, il a confié qu’il a toujours rêvé d’écrire un livre et a souhaité mettre en lumière le côté humain. Pour lui, cela permet de rendre son récit plus authentique et d’exprimer ses sentiments concernant la science, son lien d’amitié avec son ancien partenaire Xu Liu et les découvertes qu’ils ont réalisées. Par ailleurs, l’aspect humain lui a permis de mieux expliquer aux lecteurs le rôle d’une « personne qui fait de la science ». Pour information, le livre du neuroscientifique est disponible en précommande sur princeton.edu. Que pensez-vous de tout ce qui touche à la manipulation de la mémoire et des souvenirs ?