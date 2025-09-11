Une Française de 17 ans peut « voyager dans le temps » grâce à sa « mémoire hors norme »

Depuis toujours, le voyage dans le temps fascine d’autant plus que la science-fiction en a fait l’un de ses grands thèmes. Contrairement au scénario cinématographique, aucune machine n’est nécessaire et bien entendu, vous n’avez pas la possibilité de changer le cours des événements. Encore moins de faire la rencontre des figures emblématiques de l’histoire. Ici, est évoqué le voyage dans le temps, comme un voyage mental à travers la mémoire d’une jeune fille de 17 ans. Cette dernière a fait l’objet d’une brève étude par les chercheurs de l’Institut du Cerveau de Paris et du Laboratoire Mémoire, Cerveau et Cognition.

Voyage dans le temps, voyage autobiographique ?

La science a le chic pour démontrer que certaines anomalies sont en fait des atouts. Ainsi, les personnes ayant la capacité de se souvenir d’événements passés de leur propre vie avec des détails fascinants, sont atteintes d’hypermnésie autobiographique. Même s’il nous arrive un peu à tous de nous souvenir souvent de faits marquant de notre passé, ces derniers sont parfois moins vifs. Ce qui n’est pas le cas des personnes hypermnésiques dont quelques cas ont été décrits dans la littérature scientifique. Ces derniers ont accès à une telle richesse de détails autobiographiques qu’ils peuvent relier des événements spécifiques à une date donnée du calendrier. Toutefois, comme la plupart des personnes, elles peuvent être sujettes à de faux souvenirs et aux distorsions de la mémoire.

Voyage dans le temps avec TL

Si les cas décrits jusqu’ici dans la littérature scientifiques sont associés à des souvenirs douloureux, l’examen sur la jeune fille de 17 ans (TL) est différent. En effet, la patiente se souvient de ce dont elle a envie. Elle garde ainsi le contrôle sur ses souvenirs et les a d’ailleurs classifiés. Une mémoire noire, regroupant toutes les connaissances scolaires et une chambre blanche contenant les faits marquants de sa vie avec une portée émotionnelle forte. L’adolescente parcourt mentalement ses souvenirs négatifs qui louent une sorte de tiroir dans la chambre blanche. Elle possède même une chambre « glacière » qui lui permet d’apaiser sa colère, une autre « problèmes » pour réfléchir à ses difficultés. Une chambre particulière appelée « militaire » est associée à une période de sa vie dans laquelle son père a fait le service militaire.

Voyage autobiographique, la conclusion des chercheurs

Valentina La Corte et Laurent Cohen ont réalisé des tests sur la jeune fille comme le Tempauu (Test épisodique de mémoire autobiographique et la tâche de mémoire autobiographique prolongée temporelle (TEEAM). La conclusion est que TL se remémore avec une facilité déconcertante des moments de sa vie avec la même intensité qu’ils le fussent autrefois. Elle peut même s’en souvenir soit en tant que protagonistes soit en tant qu’observatrice. Mais TL a également fait l’expérience d’un voyage dans le futur lors de cet examen.

Elle a révélé certains détails temporels aux chercheurs qui démontrent encore une fois que le futur est intimement lié au passé. Bien entendu, cette étude, ne sauraient faire l’objet d’une conclusion généraliste, car comme l’affirment les chercheurs, « …car ils ne reposent que sur quelques cas. » Vous reconnaissez-vous ou un proche à travers la description de la mémoire de TL ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .