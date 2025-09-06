« Une prouesse technique », la découverte d’un système de chauffage au sol vieux de 1700 ans

Et si vous tombiez par hasard sur un site archéologique, un morceau de mosaïque ancienne ? C’est exactement l’expérience qu’a vécu un agriculteur dans l’est de la Turquie dans la province d’Elazığ en tentant de planter des cerisiers. Cette découverte fortuite a déclenché un projet archéologique d’envergure, mené par le ministère de la Culture et du Tourisme sous la supervision de la Direction du musée d’Elazığ. Les premiers sondages à l’aide d’un géoradar ont révélé un trésor enfoui : les vestiges d’une salle de bain public antique.

Retour vers le passé : un bond de 1700 ans en arrière

Les archéologues ont découvert un réseau de suspensurae, de petites colonnes en brique sous le sol, caractéristiques du système de chauffage par le sol appelé hypocauste. Cet ancien système de chauffage, typiquement romain, daterait du IIIe siècle de notre ère. Ces salles de bain chaudes, ou caldarium, chauffaient à la fois les murs et les sols, et sont restées presque intactes. La présence de ces petits piliers, sur lesquels reposait le système, témoigne de l’ingénierie avancée des Romains, comme le précise Emre Çayır, responsable des fouilles : « Les sections froide, tiède et chaude ont survécu, avec leur ingénierie complète et planifiée intacte. »

Comment un petit village s’avère être une cité ancienne

L’hypocauste était utilisé non seulement dans les villas des riches propriétaires, mais aussi dans les thermes, les bains publics. Ces derniers se trouvaient presque toujours au centre des villes, ce qui laisse penser que Salkaya fut autrefois un important centre urbain antique. La découverte de ces thermes est la première du genre dans cette province de Turquie, ce qui pourrait indiquer une présence romaine plus forte que prévu en Orient et la possibilité d’autres sites enfouis. Emre Çayır l’affirme : « L’ensemble du secteur pourrait correspondre à une petite agglomération rurale, avec d’autres bâtiments encore enfouis. »

Une ingénierie d’antan qui inspire l’avenir

Le système de chauffage au sol de cette installation thermale fonctionnait grâce à des fours à bois, bien loin du gaz ou de l’électricité que nous utilisons aujourd’hui. Cette ingénierie antique rappelle que certaines solutions du passé pourraient inspirer l’architecture durable de demain. Face aux enjeux écologiques actuels, le bâtiment moderne cherche à conjuguer innovation et sobriété. Alors, une question s’impose : et si l’avenir de la construction se trouvait parfois… dans les savoir-faire du passé ?

Salkaya, futur site touristique et patrimoine mondial ?

Après cette découverte qui a transformé Salkaya en site archéologique, le gouvernement turc souhaite en faire une attraction touristique majeure. L’architecture de ces thermes pourrait inspirer les jeunes générations dans des domaines variés, allant de l’ingénierie du bâtiment aux jeux vidéo.

Le gouvernement a également l’ambition de faire inscrire « les bains de thermes de Salkaya » sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour cela, le directeur du musée local sait l’importance de préserver ce trésor architectural pour les générations futures. Avec la médiatisation de cette découverte, pensez-vous que ce site obtiendra une reconnaissance internationale significative ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .