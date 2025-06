La série à succès « Le Problème à 3 corps » sera finalement une trilogie, mais…

Petit rappel pour ceux qui auraient été happés par un sophon : la première saison de la série à succès Netflix Le Problème à 3 corps a été principalement tournée au Royaume-Uni. La suite, très attendue par les fans, mais qui ne devrait pas être diffusée avant 2028, prendra la forme d’une trilogie et entrera en production cette année… mais cette fois en Hongrie. Un changement de décor qui interroge : simple choix artistique ou réelle volonté de maîtriser les coûts ? Peut-être un peu des deux…

Un budget astronomique pour une série ambitieuse

Le Problème à 3 corps, Netflix n’a pas lésiné sur les moyens. La série affiche tout simplement le plus gros budget jamais alloué par la plateforme. Une réponse directe à ses rivaux : Amazon avec Les Anneaux du pouvoir (722 millions d’euros) et HBO avec Game of Thrones (551 millions). Certaines scènes, comme celle des soldats s’élevant dans les airs à cheval, donnent une idée de l’ampleur des moyens techniques mobilisés. Clairement, ce n’est pas le genre de production qu’on tourne dans un entrepôt avec un drap vert. Heureusement pour Netflix, le succès critique et public est au rendez-vous, rendant ce pari risqué plutôt payant. Mais pour les saisons à venir, il semble qu’un certain recentrage budgétaire soit à l’ordre du jour.

Pourquoi Budapest ? Un choix qui a du sens

Budapest est loin d’être une destination exotique pour les tournages internationaux. La capitale hongroise attire depuis longtemps les grandes productions grâce à ses infrastructures modernes, ses techniciens expérimentés, ses paysages variés et, surtout, ses avantages fiscaux non négligeables. En comparaison avec le Royaume-Uni, la Hongrie propose des incitations tout aussi intéressantes, mais avec un coût de la vie (et donc de production) bien plus bas. Ce cocktail gagnant permet aux studios de réduire les dépenses sans sacrifier la qualité visuelle. Pour une série aussi ambitieuse que Le Problème à 3 corps, le calcul semble assez évident.

Deux saisons tournées d’affilée : un gain de temps et d’argent

Autre choix stratégique : les saisons 2 et 3 seront tournées consécutivement. Une bonne nouvelle pour les spectateurs qui n’auront pas à patienter trop longtemps entre les épisodes, mais surtout une manœuvre efficace pour réduire les coûts. La mauvaise nouvelle, car il y en a une, c’est que la série ne devrait pas être diffusée avant 2028, voire 2029 si elle prend un peu de retard. En conservant les décors, les équipes artistiques et techniques sur place, Netflix évite les frais de remobilisation et d’organisation souvent coûteux entre deux productions.

Même si une partie des décors devra être recréée en Hongrie, l'économie d'échelle reste importante. En conclusion, le passage du Royaume-Uni à la Hongrie pour les saisons à venir de Le Problème à 3 corps illustre bien la volonté de Netflix d'optimiser ses productions, sans pour autant rogner sur la qualité. Reste à voir si cette stratégie signera le début d'une collaboration durable entre le géant du streaming et Budapest. Une affaire à suivre…