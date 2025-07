Une excellente nouvelle pour la saison 2 de la série « Le problème à trois corps »

Il y a tout juste quelques semaines, l’annonce du tournage des saisons 2 et 3 de « le problème à trois corps » est tombée. Avec en prime une précision sur le fait qu’elles seraient tournées consécutivement. Les dates de débuts et de fin de tournage étaient dont actés pour le 8 juillet 2025 et le 02 août 2027. Ce qui laissait planer un doute quant à la diffusion de la saison 2. Sera-t-elle diffusée une fois son tournage (et son montage) terminé, ou faudra-t-il attendre le tournage de la trilogie complète pour une diffusion continue ? Tout portait à croire que la trilogie de Liu Cixin ferait son retour entre le second semestre 2026 ou début 2027. Mais la rumeur d’une diffusion d’ici début 2026 pourrait bien ravir les fans de la série.

Quand sort la saison 2 de « le problème à trois corps » ?

Comme d’habitude, Netflix profite de sa traditionnelle conférence en ligne pour faire le récapitulatif du second trimestre 2025. Au cours de celle-ci, Ted Sarandos s’est exprimé sur le programme de la plateforme pour le second semestre 2025-2026. À la grande surprise des fans, il a évoqué « le problème à trois corps ». Ce qui fait penser à une éventuelle diffusion de la saison 2 durant cette période plutôt que prévu donc. Pour rappel, le tournage de la saison 2 a bien commencé le 8 juillet dernier et la conférence, elle, a eu lieu le 17. Soit moins de deux semaines après le début du tournage et peut-être très tôt pour se prononcer sur une date officielle.

Un propos qui prête à confusion

Pour l’instant et au grand regret des fans, pas de date officielle pour la sortie de la saison 2. Et le propos du PDG de Netflix n’a pas été très rassurant. En effet, il a confondu le nom de la série « Running Point », en « Point Break », et même s’il a corrigé son erreur, on pourrait se demander s’il n’en a pas fait d’autres. Dans ce cas précis, sur l’évocation de « le problème à trois corps » parmi les diffusions de la seconde moitié de l’année. Et nous qui n’attendions que la conférence Tudum pour avoir des informations croustillantes sur la série à succès… Nous devrions probablement attendre une annonce plus officielle.

Une saison 2 avant mi 2026, est-ce réaliste ?

Si la saison 2 devrait voir le jour début 2026, la post-production devra se lancer dans une course à la montre. Étant donné qu’elle n’aura que six mois environ pour le tournage. Comme vous le savez peut-être, il est prévu que cette saison adapte une séquence clé de The Dark Forest. Cette nouvelle dimension à apporter dans la série nécessite sans doute des ressources en plus comme la génération de CGI (effets spéciaux numériques).

Mais tout est possible, surtout que la délocalisation en Hongrie est dans le but de profiter d'une main d'œuvre qualifiée et abondante. Le tournage se déroulera certainement plus vite.