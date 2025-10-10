Dans cet Ehpad, les résidents font le ménage et recrutent les animateurs eux-mêmes

À Brillac, en Charente, un Ehpad bouscule les codes : ici, les résidents plient le linge, cuisinent, et participent même aux entretiens d’embauche.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 10 octobre 2025
Recrutement d'un candidat par un jury composé de résidents d'EHPAD.
Un EHPAD propose à ses résidents de participer au jury de recrutement de candidats. Image d'illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

En France, on estime que près de 600 000 personnes âgées vivent en EHPAD selon la DREES. La vie en maison de retraite est rythmée par les activités, les repas, etc. Les animateurs regorgent d’idées pour occuper les résidents et parfois certaines sont assez inattendues. Ainsi, en Charente, l’Ehpad La Chalotine de Brillac fait parler de lui. Dans cet établissement, les résidents ne sont pas de simples pensionnaires, mais de véritables acteurs de leur lieu de vie. Ils plient le linge, aident en cuisine, participent à la préparation des repas, et, fait inédit, prennent part au recrutement du personnel d’animation. Ce projet d’établissement original, mené par la directrice Charlotte Dupont, a récemment été présenté dans La Charente Libre. Une belle initiative qui met en avant la participation active des seniors à la vie collective. Décryptage.

Participer à la vie commune, un moteur essentiel pour les seniors

À La Chalotine, les journées sont rythmées par les activités de la maison : épluchage des légumes, pliage du linge, préparation des desserts, mise du couvert… Rien d’obligatoire, bien sûr, mais tout est fait pour redonner aux résidents un rôle social et une utilité concrète. Deux nonagénaires, Marceline Dumasdelage (92 ans) et Pierrette Coquatrix (90 ans), ont même participé récemment à un jury de recrutement d’animatrice, épaulant la direction dans l’évaluation de la candidate. Et, si certains gestes sont hésitants, ce n’est pas la précision qui compte, mais le sentiment d’être utile. Comme le souligne la directrice, « au lieu que le personnel fasse tout, nous laissons les résidents accomplir ces gestes, tant qu’ils le peuvent, en les accompagnant ».  Une belle façon de stimuler la motricité et la mémoire tout en recréant du lien intergénérationnel. Chez moi, cette philosophie n’est pas inconnue. Dans l’Ehpad de ma commune, que je visite souvent avec ma « casquette d’élue », les résidents épluchent aussi les carottes du déjeuner, plient les serviettes de bain et confectionnent parfois les gâteaux du goûter. Ils sont délicieux, je vous le promets !

Une personne agée fait la cuisine.
Un EHPAD ou les résidents peuvent participer à la cuisine s’ils le souhaitent. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Des bénéfices bien réels, bien au-delà de la convivialité

Loin d’être anecdotiques, ces activités ont des effets mesurables sur la santé des résidents. Participer à la vie quotidienne stimule la coordination, maintient la dextérité, réduit la dépression et renforce l’estime de soi. À cela s’ajoute une dimension profondément humaine : le sentiment d’appartenance. Quand un résident plie les torchons ou aide à la cuisine, il ne fait pas qu’occuper son temps, il retrouve un rôle dans un collectif.

Une idée à reproduire dans tous les Ehpad, non ?

J’aime cette idée que la vieillesse ne se résume pas à la dépendance, mais qu’elle puisse être une autre forme d’utilité sociale. Dans les deux Ehpad où vivent mes proches, j’ai observé à quel point un simple atelier d’épluchage pouvait déclencher des rires, des discussions ou des souvenirs partagés. Et puis, observer deux dames de 90 ans, donner leur avis sur une future animatrice, c’est la preuve que la dignité ne se perd pas avec l’âge, bien au contraire.

Une personne agée fait la vaisselle.
Participer aux activités quotidiennes donne du lien social et un sentiment d’appartenance aux résidents de cet EHPAD. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Les initiatives comme celle de La Chalotine montrent qu’il est possible de repenser la place des aînés dans nos institutions. Plutôt que de les protéger à l’excès, on leur rend la liberté de participer, d’aider, de choisir. Et vous ? Que pensez-vous de cette belle initiative ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Source
Charentelibre.fr
Tags
Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 10 octobre 2025

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
Afficher un commentaire

Un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page