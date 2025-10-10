Dans cet Ehpad, les résidents font le ménage et recrutent les animateurs eux-mêmes

En France, on estime que près de 600 000 personnes âgées vivent en EHPAD selon la DREES. La vie en maison de retraite est rythmée par les activités, les repas, etc. Les animateurs regorgent d’idées pour occuper les résidents et parfois certaines sont assez inattendues. Ainsi, en Charente, l’Ehpad La Chalotine de Brillac fait parler de lui. Dans cet établissement, les résidents ne sont pas de simples pensionnaires, mais de véritables acteurs de leur lieu de vie. Ils plient le linge, aident en cuisine, participent à la préparation des repas, et, fait inédit, prennent part au recrutement du personnel d’animation. Ce projet d’établissement original, mené par la directrice Charlotte Dupont, a récemment été présenté dans La Charente Libre. Une belle initiative qui met en avant la participation active des seniors à la vie collective. Décryptage.

Participer à la vie commune, un moteur essentiel pour les seniors

À La Chalotine, les journées sont rythmées par les activités de la maison : épluchage des légumes, pliage du linge, préparation des desserts, mise du couvert… Rien d’obligatoire, bien sûr, mais tout est fait pour redonner aux résidents un rôle social et une utilité concrète. Deux nonagénaires, Marceline Dumasdelage (92 ans) et Pierrette Coquatrix (90 ans), ont même participé récemment à un jury de recrutement d’animatrice, épaulant la direction dans l’évaluation de la candidate. Et, si certains gestes sont hésitants, ce n’est pas la précision qui compte, mais le sentiment d’être utile. Comme le souligne la directrice, « au lieu que le personnel fasse tout, nous laissons les résidents accomplir ces gestes, tant qu’ils le peuvent, en les accompagnant ». Une belle façon de stimuler la motricité et la mémoire tout en recréant du lien intergénérationnel. Chez moi, cette philosophie n’est pas inconnue. Dans l’Ehpad de ma commune, que je visite souvent avec ma « casquette d’élue », les résidents épluchent aussi les carottes du déjeuner, plient les serviettes de bain et confectionnent parfois les gâteaux du goûter. Ils sont délicieux, je vous le promets !

Des bénéfices bien réels, bien au-delà de la convivialité

Loin d’être anecdotiques, ces activités ont des effets mesurables sur la santé des résidents. Participer à la vie quotidienne stimule la coordination, maintient la dextérité, réduit la dépression et renforce l’estime de soi. À cela s’ajoute une dimension profondément humaine : le sentiment d’appartenance. Quand un résident plie les torchons ou aide à la cuisine, il ne fait pas qu’occuper son temps, il retrouve un rôle dans un collectif.

Une idée à reproduire dans tous les Ehpad, non ?

J’aime cette idée que la vieillesse ne se résume pas à la dépendance, mais qu’elle puisse être une autre forme d’utilité sociale. Dans les deux Ehpad où vivent mes proches, j’ai observé à quel point un simple atelier d’épluchage pouvait déclencher des rires, des discussions ou des souvenirs partagés. Et puis, observer deux dames de 90 ans, donner leur avis sur une future animatrice, c’est la preuve que la dignité ne se perd pas avec l’âge, bien au contraire.

Les initiatives comme celle de La Chalotine montrent qu'il est possible de repenser la place des aînés dans nos institutions. Plutôt que de les protéger à l'excès, on leur rend la liberté de participer, d'aider, de choisir.