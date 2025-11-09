7 astuces pour optimiser votre consommation d’électricité avec les nouvelles heures creuses

L’information n’a pas pu vous échapper, elle est sur toutes les chaînes de télévision, enfin pour ceux qui s’informent des nouvelles du monde ! Depuis le 1ᵉʳ novembre 2025, les heures creuses ont évolué : une partie d’entre elles sera désormais déplacée en journée, de 11 h à 17 h, comme le précise Enedis. Cette réforme, annoncée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) concernera près de 11 millions de foyers français d’ici à 2027. L’objectif ? Mieux équilibrer le réseau électrique et profiter pleinement de l’électricité produite par les énergies renouvelables, notamment le solaire. Si, comme moi, vous avez déjà programmé votre lave-linge à 23 h 58 en pensant être plus maligne que l’algorithme, il va falloir revoir vos habitudes ! Mais, rassurez-vous : ces changements sont aussi une belle opportunité d’économiser quelques dizaines d’euros chaque mois. Voici 7 astuces concrètes et faciles pour tirer profit de cette réforme sans prise de tête.

Astuce 1 : identifiez vos nouveaux horaires

Avant toute chose, il faut savoir à quelle sauce votre compteur va vous « cuisiner ». Le principe reste le même : 8 heures creuses par jour, mais leur répartition change. Selon Enedis, les foyers auront désormais 5 heures la nuit (entre 23 h et 7 h) et 3 heures en journée (créneau 11 h à 17 h). Chaque commune ayant ses spécificités, votre voisin pourrait avoir des créneaux différents des vôtres. Il suffit de consulter votre espace client ou votre facture d’électricité pour connaître les vôtres. Petit conseil d’amie : notez-les noir sur blanc près de votre tableau électrique, ça évite de sortir la lampe torche à 2 h du matin pour vérifier si c’est bien l’heure creuse !

Astuce 2 : décalez les usages énergivores

L’idée est simple : déplacer l’utilisation de ce qui consomme le plus pendant les périodes à tarif réduit. Le chauffe-eau, le lave-linge, le lave-vaisselle et la voiture électrique sont vos quatre « champions énergétiques ». Selon EDF, un cycle de lave-linge en heures creuses peut coûter jusqu’à 30 % moins cher. Vous consommerez autant d’électricité qu’en heures pleines évidemment, mais elle vous coutera moins cher. Et, si votre créneau tombe entre midi et 13 h, profitez-en pour faire tourner vos appareils ou recharger vos batteries résidentielles. Je sais, cela paraît un peu étrange de lancer un lave-vaisselle pendant le déjeuner, mais croyez-moi : le bruit du rinçage passe beaucoup mieux quand on sait qu’on économise de l’argent !

Tableau comparatif : tarif de l’électricité selon l’usage

Option tarifaire Prix moyen du kWh Coût estimé annuel (7 000 kWh/an) Tarif Base 0,1952 €/kWh ≈ 1 366 € HP/HC (40 % en HC) 0,1635 € / 0,2081 € ≈ 1 331 € HP/HC (20 % en HC) 0,1635 € / 0,2081 € ≈ 1 394 €

Conclusion : sans ajustement de vos habitudes, l’option « heures creuses » peut ne pas être rentable. Mais, bien utilisée, elle fait la différence.

Astuce 3 : programmez intelligemment vos appareils

Tous vos appareils ne s’adapteront pas automatiquement au nouveau rythme. Si votre chauffe-eau est équipé d’un contacteur jour/nuit, il se mettra à jour sans souci. En revanche, pour les autres, il faudra reprogrammer les cycles. Des solutions simples existent : prises à minuterie, prises connectées ou domotique. Elles permettent de déclencher les appareils à distance ou à heure fixe. Et, si vous aimez les gadgets utiles, découvrez les prises connectées testées par NeozOne, dans cet article. J’en ai moi-même installé une sur ma bouilloire (parce que le thé à 11 h pile, c’est sacré).

Astuce 4 : associez heures creuses et stockage solaire

C’est là que les choses deviennent intéressantes ! En combinant panneaux solaires et heures creuses, vous pouvez lisser votre consommation et réduire drastiquement vos dépenses. Les systèmes modernes comme EcoFlow STREAM AC Pro + STREAM Ultra permettent de stocker l’électricité produite en journée (ou achetée à bas prix la nuit) pour la restituer quand elle coûte plus cher. Nous vous présentions d’ailleurs cette solution dans cet article complet. En clair, c’est un peu comme si vous faisiez votre marché de l’électricité : vous achetez quand c’est moins cher, vous consommez quand bon vous semble.

À retenir pour réduire votre facture

Privilégiez les appareils programmables

Évitez les radiateurs d’appoints énergivores

Fermez les volets la nuit pour conserver la chaleur

Débranchez les appareils en veille

Nettoyez les filtres de vos appareils régulièrement

Consultez vos horaires exacts sur votre espace client Enedis

Comparez les offres HP/HC chez plusieurs fournisseurs

Astuce 5 : optimisez votre chauffage

Selon l’ADEME, le chauffage représente 66 % de la consommation énergétique d’un foyer. D’où l’importance d’un thermostat programmable ! Réglez-le pour chauffer avant 6 h du matin, et laissez la température redescendre légèrement pendant la journée. Comme je le dis souvent : « Mieux vaut un pull en laine qu’une facture qui chauffe ! ». Pensez aussi à vérifier votre isolation : rideaux épais, joints de fenêtres, et un petit contrôle thermique si besoin avec une caméra que l’on vous prête gratuitement si vous en avez l’utilité. On vous explique tout dans cet article.

Astuce 6 : pilotez vos appareils avec une application

Les stations solaires et les systèmes connectés modernes peuvent être pilotés depuis une application mobile, comme EcoFlow OASIS. Vous pouvez suivre la production, planifier vos charges ou même couper vos équipements en veille. C’est le combo parfait pour les adeptes du télétravail ou ceux qui, comme moi, adorent tout contrôler depuis leur canapé (avec le chien endormi à mes pieds et le café pas loin). Nous vous en parlions récemment dans cet article sur les stations solaires portables.

Astuce 7 : rechargez votre voiture électrique au bon moment

Avec la réforme, cinq heures creuses restent la nuit et trois sont placées en journée. Pas de panique : selon Roole Média, la majorité des automobilistes ne verront pas de hausse significative de leur facture. Le secret ? Bien paramétrer vos bornes de recharge. La plupart des modèles récents, comme ceux proposés par Zeplug ou ChargeGuru, permettent de définir les créneaux de recharge automatique. Si vous rechargez votre voiture électrique de 23 h à 6 h, vous resterez dans la zone rentable. Et, pour ceux qui travaillent à domicile, rien n’empêche de recharger partiellement pendant les nouvelles heures creuses de la mi-journée.

Astuce bonus : gardez vos bons réflexes écologiques

On ne le répétera jamais assez : la sobriété énergétique, ce n’est pas se priver, c’est consommer de manière intelligente. Fermer les volets, éteindre les appareils inutiles, favoriser les équipements A+++, et pourquoi pas s’équiper d’un système de suivi de consommation comme Ecojoko, enrichi justement de l’option heures creuses, peuvent réellement faire la différence. Ces gestes simples, cumulés aux nouvelles plages horaires, transforment votre maison en mini-écosystème intelligent où chaque kilowatt compte.

Et vous, avez-vous déjà vérifié vos nouveaux créneaux d'heures creuses pour adapter vos habitudes ? Les économies valent bien quelques ajustements, non ?