Adieu la vie privée, l’UE veut scanner tous vos messages privés, même les plus intimes

Quand vous envoyez une photo de vous, même nu, soyons fous, à votre conjoint, personne n’est censé la voir, sauf son destinataire et vous ! Si je vous parle de cela, c’est parce que vos messages privés pourraient ne plus vraiment l’être ! En effet, un projet de loi européen baptisé « Chat Control » et soutenu par la France, l’Allemagne ou l’Espagne prévoit de « voir » tous les messages. Son but ? Lutter contre les contenus pédocriminels en obligeant les messageries comme WhatsApp, Signal ou Telegram à scanner tous les messages, même ceux protégés par un chiffrement. Le problème, c’est que cela ressemble beaucoup à de la surveillance de masse. D’après les juristes du Conseil de l’UE, cela irait à l’encontre des droits fondamentaux. Et, si vous pensez que c’est afin d’appréhender les pédocriminels seulement (une excellente chose), cela nous concernerait tous : vous comme moi ! Décryptage.

Une surveillance généralisée, mais au nom de la sécurité

Le projet « Chat Control », relancé en 2025 par le Danemark, veut enjoindre les applications de messagerie à vérifier les contenus envoyés par leurs utilisateurs. Cela inclurait les messages privés, les photos, les vidéos, les e-mails, bref, tout. Même les échanges entre deux personnes bien intentionnées pourraient être contrôlés, avant même d’être envoyés. La technologie utilisée s’appelle Client-Side Scanning : en gros, le message est analysé directement sur votre téléphone ou votre ordinateur. C’est comme si vous faisiez une conversation à voix basse dans un café, mais avec un micro sous la table. Ambiance.

Des critiques partout en Europe

Le projet inquiète beaucoup. Certains pays, comme l’Autriche, les Pays-Bas ou la Slovénie, ont déjà dit non. Des eurodéputés comme Patrick Breyer, dans cet article, dénoncent une atteinte à la vie privée de tous les citoyens. Même les juristes du Conseil de l’Union européenne ont déclaré que ce projet violait les droits fondamentaux, notamment la protection de la correspondance privée, garantie par la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Et, ce n’est pas tout : des experts en cybersécurité craignent que cela crée des failles dans nos messageries. Si une porte existe pour scanner les messages, d’autres (pirates, États autoritaires) pourraient l’utiliser aussi. Une vraie boîte de Pandore numérique !

Ce qu’il faut retenir du projet Chat Control

Objectif : repérer les contenus pédocriminels

Moyen : scanner tous les messages, même chiffrés

Outils utilisés : analyse sur l’appareil avant envoi

Pays favorables : France, Allemagne, Espagne, Pologne

Pays opposés : Autriche, Pays-Bas, Luxembourg…

Risque principal : atteinte à la vie privée de tous

Avis des juristes de l’UE : le projet est illégal

Date clé : prochaine discussion le 12 septembre 2025

Et, nous, dans tout ça ?

Ce projet pourrait changer notre manière de communiquer. Puisque même si vous n'avez rien à cacher, vous avez tout à protéger : vos photos, vos conversations avec vos proches, vos échanges professionnels, etc. Ce n'est pas parce que c'est « pour la sécurité » que tout est acceptable. Et puis soyons honnêtes : les vrais criminels savent déjà comment contourner ce genre de contrôle. Ce système risquerait surtout de surveiller les personnes ordinaires, et de provoquer des erreurs. Imaginez : une photo de votre conjoint dans le plus simple appareil sur une plage naturiste, et vous voilà poursuivis ? Alors, faut-il vraiment tout surveiller pour se sentir plus en sécurité en ligne ?