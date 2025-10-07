Après les « heures creuses », Engie lance un abonnement d’électricité « heures gratuites »

De l’électricité gratuite ? Vous croyez à une fake news ? Eh bien non, depuis le 1ᵉʳ octobre 2025, Engie propose une formule qui fait grandement parler d’elle : l’offre Happy Heures Vertes. Pour la première fois, un fournisseur d’énergie permet à ses clients de bénéficier de deux heures d’électricité à 0 € HT par jour, au choix de 13 à 17 h. De quoi faire tourner son lave-linge ou recharger son aspirateur robot sans scrupules ! Sur le papier, le concept est simple : vous choisissez votre créneau (13 h-15 h, 14 h-16 h ou 15 h-17 h), et pendant ces deux heures, le kWh vous revient à 0,035 € TTC seulement, le reste de la journée fonctionnant sur un système d’heures pleines / heures creuses. Pour Engie, cette idée a un double objectif : valoriser les périodes de forte production d’énergies renouvelables (principalement solaire) et inciter les consommateurs à déplacer leurs usages vers ces moments plus verts. Décryptage.

Deux heures par jour pour faire chauffer le compteur

Évidemment, l’idée d’avoir deux heures d’électricité quasi gratuite fait rêver. Mais, dans les faits, il faut être un peu stratège pour en tirer le meilleur. Deux heures, c’est court ! Surtout quand on veut faire tourner le lave-vaisselle, le lave-linge et pourquoi pas le chauffe-eau en même temps. Il sera, en revanche, impossible d’utiliser les programmes Eco, puisqu’ils durent tous, plus de 2 heures ! Et, attention, car si vous êtes équipé d’un compteur 6 kVA, typique des foyers français, tout allumer d’un coup risque fort de faire sauter les plombs.

Il faudra donc optimiser ses usages, en lançant un appareil après l’autre, un peu comme on planifie ses plats dans un four unique. Pour un véhicule électrique, même combat : deux heures permettent de récupérer une quinzaine de kilowattheures sur une borne 7 kW, soit environ 80 km d’autonomie. Pas suffisant pour un plein complet, mais idéal pour un petit « boost » d’énergie à prix dérisoire. L’offre d’Engie conserve aussi les heures creuses classiques (0 h – 6 h), facturées 0,19 €/kWh, et les heures pleines à 0,24 €/kWh, légèrement supérieures au tarif bleu d’EDF.

Tarifs de l’offre Happy Heures Vertes

Puissance souscrite (kVA) Abonnement mensuel TTC (€) 6 kVA 16,01 € 9 kVA 20,21 € 12 kVA 24,28 € 15 kVA 28,15 € 18 kVA 32,13 € 24 kVA 40,53 €

Bien sûr, les gros consommateurs d’électricité en journée y trouveront leur compte, à condition d’adapter un peu leur emploi du temps et leurs habitudes de consommation.

Tranche horaire Prix TTC/kWh Heures pleines 0,2448 € Heures creuses (0 h-6 h) 0,19078 € Happy Heures Vertes 0,03598 €

Un bon plan… surtout avec une batterie résidentielle !

Là où cette offre devient particulièrement intéressante, c’est pour ceux qui sont équipés d’une batterie domestique. Imaginez : vous chargez votre batterie pendant les « Happy Heures Vertes » et vous réutilisez cette électricité plus tard, en soirée ou aux heures pleines. Autrement dit, vous « stockez » l’énergie verte au meilleur prix pour l’utiliser quand elle coûte le plus cher. C’est une logique proche de celle de l’autoconsommation solaire, mais sans panneau sur le toit. Et, si vous avez déjà un onduleur ou un système de gestion d’énergie connecté, c’est presque un jeu d’enfant.

Concrètement, cette offre est idéale pour les foyers écoresponsables et un peu technophiles, qui savent piloter leur consommation. Pour d'autres, elle restera un bon moyen de réduire la facture sur le linge et la vaisselle. Dans tous les cas, Engie frappe fort avec une initiative qui allie bon sens écologique et intérêt économique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel : Engie Happy Heures Vertes.