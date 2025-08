Attention à cette redoutable arnaque sur la route des vacances si vous utilisez Waze

En 2014, avec mes parents, il nous est arrivé une sacrée mésaventure, j’avais 12 ans, mais elle m’a marquée ! Moteur de la Mégane cassé à quelques kilomètres seulement du camping de nos vacances ! Appel à l’assurance, trois d’heures d’attente en plein cagnard avec mon frère, notre chien Idann et les bagages, pour voir arriver la dépanneuse. Rien d’anormal en soi… Mais, parfois les dépanneuses arrivent en moins de 10 minutes, et là, il y a baleine sous gravillon ! Eh oui, depuis quelques temps, et l’arrivée de Waze, c’est une arnaque bien rodée qui plane sur les vacanciers dépités, en panne au bord de la route ! En effet, si vous utilisez une appli comme Waze, des escrocs opportunistes s’y connectent en temps réel, repèrent les incidents, et se précipitent avant les vrais professionnels pour vous proposer une « aide » qui peut se transformer en addition salée. Ce phénomène, bien réel et de plus en plus fréquent, a été récemment dénoncé dans ce reportage du JT de TF1 et relayé dans plusieurs médias. Décryptage.

Comment les escrocs vous repèrent-ils ?

Le scénario est souvent le même : un camion « banalisé » se présente rapidement, le dépanneur se montre rassurant, se met à l’ouvrage et vous laisse finalement une facture de 2 000 à 3 500 €, bien au-dessus du tarif habituel, et non remboursée par l’assurance. Et, tout ça, avec le sourire. Et le problème, c’est que ce n’est bien sûr pas Waze en soi qui est à blâmer : l’appli informe simplement les usagers des routes en temps réel grâce aux signalements communautaires. Mais, c’est justement cette transparence qui est exploitée : les arnaqueurs suivent Waze en continu, comme l’a expliqué un garagiste à TF1. Dès qu’un incident est signalé, ils s’y rendent avant les pros agréés. Certaines victimes, comme Dylan ou Gérard, s’en sont rendu compte trop tard. Dans cet article de NeozOne, on découvre que le faux dépanneur peut arriver en 5 minutes, contre 30 pour celui annoncé par l’assurance. Suspicion légitime, mais dans le stress, difficile de refuser une « aide » qui semble tomber du ciel. La Providence, ok, mais méfiance surtout !

Comment repérer un faux dépanneur ? Les signes qui doivent alerter :

Il arrive trop rapidement, avant le délai annoncé par l’assurance

Il ne vous demande aucun code ou justificatif transmis par votre assureur

Il ne possède pas de logo officiel ou de document attestant de son agrément

Il vous demande de payer directement, sur place, en liquide ou carte

Il esquive les questions ou s’énerve si vous demandez des vérifications

Des recours existent, mais mieux vaut les éviter en restant vigilant

Les factures abusives, même non agréées, peuvent faire l’objet d’un dépôt de plainte si le dépanneur s’est présenté comme envoyé par votre assurance. Il s’agit alors d’une tromperie, juridiquement attaquable. Mais, dans la pratique, cela reste long, compliqué et pas toujours remboursé. Les préfectures du Val-d’Oise ou du Val-de-Marne ont déjà pris des arrêtés contre ce type de pratiques, comme l’indique cet article de La Provence. Alors, mieux vaut adopter les bons réflexes en amont :

Confirmez toujours l’identité de l’intervenant avec votre assureur

Ne laissez personne manipuler votre véhicule sans vérification

Notez le nom, numéro de plaque et documents présentés

En cas de doute, refusez poliment et appelez de nouveau l’assurance

Et vous, si une dépanneuse arrivait en cinq minutes, penseriez-vous à vérifier son identité avant de la laisser repartir avec votre voiture ?