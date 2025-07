Baluchon construit deux minis Tiny House pour offrir un toit aux femmes sans domicile fixe

Chez NeozOne, vous le savez, on suit avec admiration le travail de l’entreprise Baluchon, pionnière française dans la construction de tiny houses sur mesure. Nous vous avions déjà présenté quelques-unes de leurs pépites, comme Les Œillets d’Inde, Myrna ou encore la très poétique Ivy. Mais, aujourd’hui, c’est une tout autre aventure qui les a mobilisés. En collaboration avec l’Association Solidarités Créations (ASC) de Saint-Nazaire, Baluchon a construit deux tiny refuges – surnommés Les Elles Ty-Nids – pour répondre à une urgence bien trop fréquente : l’absence de solutions d’hébergement pour les femmes à la rue. Ces femmes, souvent malades, parfois victimes de violences, se retrouvent sans abri dès que l’accueil de jour ferme ses portes. « On en a reçu 70 [femmes] en 2024, dont une vingtaine qui viennent fréquemment et sont depuis longtemps à la rue », confie Mélanie Gachelin, directrice de l’association, dans une interview pour le site Actu.fr. Aujourd’hui, grâce à ces abris mobiles de 6 m², une réponse concrète leur est enfin apportée. Découverte.

Un projet rendu possible grâce aux citoyens… et au savoir-faire local

Ce projet d’envergure n’aurait pas vu le jour sans l’aide d’un budget participatif lancé par le Département de Loire-Atlantique en 2023, qui a permis de débloquer 46 000 € grâce à plus de 1 000 votes citoyens. Une belle démonstration : la solidarité peut aussi s’inventer collectivement, à l’échelle locale. Les deux Elles Ty-Nids ne sont pas de simples cabanes : elles sont mobiles, autonomes en eau et en électricité, et conçues pour durer. Chaque unité est équipée d’un lit simple, de toilettes sèches, de rangements et d’un espace chauffé. L’idée n’est pas de remplacer un logement stable, mais d’apporter un abri d’urgence, digne et sécurisant, pour des femmes que la rue rend chaque jour un peu plus invisibles. Et, si ce projet fonctionne, ce que l’on souhaite très fort, il pourrait faire des petits, ailleurs en France, dans d’autres villes, avec d’autres associations… Parce qu’il est urgent de réinventer les formes d’accueil d’urgence, et que l’urbanisme solidaire a, lui aussi, ses révolutions en marche.

Ce qu’il faut retenir des Elles Ty-Nids

Éléments clés Détail Lieu du projet Saint-Nazaire, Loire-Atlantique Initiateurs ASC – Association Solidarités Créations Constructeur Baluchon (Le Pallet, 44) Budget 46 000 € financés via un budget participatif départemental Nombre d’unités 2 tiny-refuges Surface 6 m² par unité Équipements Lit simple, toilettes sèches, autonomie en énergie et en eau Objectif Offrir un abri sécurisé aux femmes à la rue Inspiration initiale Expériences similaires observées à Rouen, 10 ans plus tôt

Des tiny maisons, oui, mais avec un impact humain immense

Ce projet, on l’aime, tout simplement. Parce qu’il conjugue écologie, solidarité, innovation et dignité. Baluchon, fidèle à ses engagements, ne se contente pas de construire du joli bois sur roues. L’entreprise prouve qu’un savoir-faire artisanal peut aussi changer des vies. Et, chez NeozOne, on est fiers d’avoir modestement contribué à faire connaître ce projet. Et, puis, il faut le dire : voir une tiny house sortir du registre touristique pour devenir un outil d’inclusion, c’est aussi la preuve que le logement d’avenir n’a pas besoin d’être grand pour avoir du sens.

