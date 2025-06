Ces tondeuses sont dangereuses et interdites, jusqu’à 200 000 € si vous les utilisez

Avant de sortir la tondeuse ce week-end en évitant les horaires interdits le dimanche bien entendu, une petite vérification s’impose. Et non, je ne parle pas de savoir si l’essence est pleine ou la batterie chargée. Je parle de sécurité. Vous avez peut-être dans votre cabanon une tondeuse qui fait l’objet d’un rappel produit, sans même le savoir. Chaque semaine, des modèles sont retirés de la vente pour cause de danger : arbre de transmission qui casse, lame qui ne freine pas, moteur qui ne s’éteint plus… Une mine d’infos est disponible sur le site officiel rappel.conso.gouv.fr, ou encore via SignalConso. Et, croyez-moi, il vaut mieux lire ça que finir aux urgences pour avoir voulu tondre « vite fait ». Alors ? Quelles sont les tondeuses rappelées ces derniers mois ? Réponses dans cet article.

La tondeuse STERWINS : une lame qui pourrait vous filer droit dessus

Commençons par le modèle STERWINS PLM3-56Z200.6, vendu entre avril 2023 et octobre 2024 chez Leroy Merlin et Weldom. Cette tondeuse thermique plutôt imposante cache un sérieux défaut : un risque de casse de l’arbre de transmission. Le hic ? La lame peut être éjectée… et là, ce n’est plus de la tonte, mais du lancer de disque involontaire. Le rappel est volontaire, certes, mais il n’en reste pas moins prioritaire. Le produit doit être rapporté en magasin pour une prise en charge SAV. La procédure de rappel est valable jusqu’au 30 juin 2027, ce qui vous laisse le temps, mais pas l’excuse de l’oublier.

La tondeuse DEWALT : elle s’allume toute seule et ne s’arrête plus

Plus sournois encore : les modèles DCMWP134, DCMWSP156, DCMWP500 et DCMWSP550 de chez DEWALT. Commercialisées entre janvier 2023 et avril 2024, ces tondeuses peuvent démarrer sans prévenir ou refuser de s’éteindre. Bonjour le stress quand vous venez de poser la main sur la poignée ! Ici encore, le risque de lacération est bien réel. Le fabricant demande à tous les utilisateurs concernés d’arrêter immédiatement d’utiliser la machine et de la rapporter en magasin. Pour les détails, la page de rappel officielle est ici : dewalt.fr/support/safety-notices-and-recalls.

La tondeuse à batterie STIHL : une lame qui tourne trop longtemps

Chez STIHL, le modèle concerné est la RMA 235.0 vendu entre mai et septembre 2023. Cette fois, ce n’est pas le démarrage qui pose souci, mais le freinage : la lame continue à tourner trop longtemps après arrêt. Et, quand on pense qu’on peut la manipuler en toute sécurité… la mésaventure peut tourner au drame. Là encore, le rappel est volontaire, mais le risque bien réel : la lame reste dangereuse même hors tension. Si vous êtes concerné, vous trouverez toutes les infos sur le site officiel de STIHL.

Résumé des tondeuses rappelées à ne surtout plus utiliser

Marque Modèle concerné Risque Compensation Fin du rappel théorique STERWINS PLM3-56Z200.6 Éjection de la lame Réparation en SAV 30 juin 2027 DEWALT DCMWP134 / 500, etc. Démarrage involontaire, arrêt impossible Réparation en SAV 31 mars 2025 STIHL RMA 235.0 Temps de freinage de la lame non conforme Réparation en SAV 30 septembre 2024

Les dates de fin de rappel sont données à titre indicatif, si vous disposez d’un appareil rappelé, le fabricant doit vous le reprendre, même si cette date est dépassée.

Que risque-t-on si l’on continue de les utiliser ?

Alors oui, vous avez peut-être encore une de ces tondeuses bien rangée sous la bâche, et vous vous dites « elle a l’air de marcher ». Mauvaise idée. Car utiliser un produit rappelé est interdit. Selon un article du Parisien : continuer d’utiliser, vendre ou louer un outil non conforme peut entraîner jusqu’à 100 000 € d’amende, et 200 000 € si la sécurité d’autrui est mise en danger. En cas de récidive, deux ans de prison sont prévus. Bref, ce n’est pas seulement votre pelouse qui prend un risque. Et, vous, avez-vous vérifié si votre tondeuse faisait partie de ces rappels dangereux avant de démarrer la saison ? Voici la liste des appareils concernés. Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !