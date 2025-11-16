Comment devenir chasseur de frelons asiatiques (salaire, formation, équipement) ?

Il y a 20 ans, les nids de guêpes et de frelons étaient retirés par les pompiers ! Je peux vous le certifier, mon père l’était et les appels pour détruire les nids étaient fréquents. Ces interventions chronophages ne sont plus réalisées par les pompiers pour la simple raison de leur multiplication, notamment depuis 2004 et l’arrivée du frelon asiatique. En 2025, devenir chasseur de frelons asiatiques n’est plus une idée farfelue : c’est un métier en pleine explosion, indispensable pour protéger les abeilles et assurer la sécurité des habitants. Selon plusieurs études officielles, dont le rapport complet publié par l’IGEDD, la prolifération du frelon asiatique continue d’augmenter, en lien avec le climat et l’extension géographique du nuisible.

En 2023 déjà, nous vous en parlions dans cet article sur NeozOne… Malheureusement, deux ans plus tard, le constat est encore plus alarmant : les nids demeurent actifs jusqu’en novembre, une très mauvaise nouvelle pour les apiculteurs… et pour mes petites abeilles que je regarde butiner depuis mon abri de jardin à Réau. Métier porteur, mais surtout métier essentiel pour la survie des pollinisateurs, le chasseur de frelons doit intervenir vite, bien, et en toute sécurité. Entre formation obligatoire, équipements spécialisés et rémunérations qui peuvent grimper très haut, voyons comment se lancer dans cette profession atypique mais passionnante.

Un métier indispensable face à la prolifération du frelon asiatique

Le frelon asiatique a été observé pour la première fois en 2004 en France, et depuis, sa progression est constante. Le dernier plan national de lutte publié par l’Assemblée nationale confirme que l’espèce ne pourra plus être éradiquée : il faut désormais lutter chaque année pour limiter les dégâts. Et, des dégâts, il y en a. Si vous avez des ruches comme mes voisines apicultrices, vous savez que le frelon asiatique peut décimer une colonie en quelques jours. Même en mairie, on nous rapporte régulièrement des nids repérés dans les frênes ou les haies, et les habitants affolés appellent parfois en panique. Alors, évidemment, le métier de chasseur de frelons n’est plus seulement « utile » : il est vital. Comme je vous le disais en introduction, les pompiers n’interviennent presque plus pour ce type de nuisible, les particuliers ne peuvent pas gérer seuls, et les collectivités délèguent à des professionnels agréés. Résultat : les demandes explosent, tout comme les opportunités de carrière.

Quelles sont les formations exigées et les compétences nécessaires pour devenir chasseur de frelon asiatique ?

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, devenir chasseur de frelons ne s’improvise pas. La réglementation impose l’obtention du Certibiocide, indispensable pour manipuler ou acheter des produits biocides professionnels. Le certificat se demande exclusivement via la plateforme officielle : certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr. Ce dernier, valable cinq ans, est obligatoire même si vous privilégiez les méthodes alternatives à la chimie. Certaines entreprises comme Allo Frelons proposent également des formations spécialisées, très complètes. Elles abordent la biologie du frelon asiatique, les méthodes mécaniques et thermiques, les protocoles de destruction, l’utilisation des perches ou des pulvérisateurs, et la sécurité en intervention. Je me souviens d’une intervention dans ma commune : un intervenant manipulait une perche de 14 mètres pour atteindre le nid : rien qu’à le regarder, le vertige s’est emparé de moi ! Concrètement, pour exercer, il faut idéalement :

Ne pas avoir le vertige,

Être calme et méthodique,

Savoir gérer des situations imprévisibles,

Être physiquement en forme,

Avoir un sens du contact (les clients sont souvent très stressés),

Et surtout ne pas paniquer face à des dizaines de frelons en vol.

Un métier de terrain, donc, mais également un métier dans lequel la pédagogie compte énormément.

Tableau récapitulatif : formation, coûts, obligations et débouchés

Élément Détails vérifiés Formation obligatoire Certibiocide (3 jours) : site officiel : certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr Formations privées Allo-Frelons : programmes complets : allo-frelons.fr Autres parcours Formations techniques complémentaires (Guêpes-Apens, Digivoda, etc.) Rapports officiels Étude IGEDD (frelon asiatique) : igedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr Plan national Rapport Assemblée nationale : assemblee-nationale.fr Salaire moyen estimé De 2 000 € à 6 000 € selon saison et structure Prix d’une intervention de 80 € à 150 € en moyenne, selon la saison et les régions Statuts possibles Auto-entrepreneur ou salarié dans une société de désinsectisation Période d’activité Avril à novembre (désormais souvent jusqu’à la Toussaint et après)

Un métier qui peut rapporter gros : revenus et saisonnalité

Selon plusieurs sources, notamment Alternance-CCI Formation, un chasseur de frelons peut toucher de 4 000 à 6 000 € par mois en période estivale, avec parfois jusqu’à dix interventions par jour. Le site Allo-Frelons confirme également ce potentiel. Néanmoins, le métier dépend de la saison, même si cette saisonnalité ne cesse de s’allonger : cette année encore, j’ai vu des nids actifs début novembre à Réau. Les frelons asiatiques sont l’une des conséquences du réchauffement climatique : le 11 novembre en t-shirt ou presque, du jamais vu, encore. Si vous souhaitez embrasser la carrière de chasseur de frelons asiatiques, il faut aussi prendre en compte la diversité des prestations : frelons asiatiques, frelons européens, guêpes, essaims dangereux, interventions en hauteur, interventions urgentes… Toutes facturées différemment. Et, pour ceux qui veulent aller plus loin, il existe des réseaux professionnels comme Guêpes-Apens, qui permettent de rejoindre une structure déjà établie.

Créer son activité : équipements, statut et perspectives

Une fois la formation obtenue, il faut s’équiper. Entre les combinaisons ventilées, les perches télescopiques, la poudre, les masques et les outils spécialisés, l’investissement initial peut être conséquent. Mais, il est rapidement amorti si l’activité se développe. Pour ceux qui veulent se lancer en indépendant, plusieurs guides existent, comme celui proposé par voila-le-travail.fr ou encore clg-pierre-martin-rauzan.fr. Ce métier se destine plus particulièrement à celles et ceux qui souhaitent se lancer dans une autoentreprise, les postes salariés sont encore rares.

Quelques points importants à garder en tête :

Obligation d’obtenir le Certibiocide,

Nécessité d’une assurance professionnelle ,

, Interventions souvent en hauteur,

Activité indépendante mais parfois stressante,

Métier porteur grâce à la prolifération du frelon asiatique,

Utilité publique incontestable pour la défense de la biodiversité.

Une profession exigeante mais passionnante

Devenir chasseur de frelons, c’est accepter un métier dans lequel chaque nid est une nouvelle aventure : un peu de technique, un peu d’adrénaline, beaucoup de prudence et une vraie utilité publique. C’est aussi embrasser une profession qui protège les abeilles, soutient les apiculteurs, rassure les habitants et participe à un enjeu environnemental majeur. Avec la bonne formation, de l’expérience et un bon réseau, il est possible de se construire une activité solide, durable et même très rentable. Et vous, seriez-vous prêt à vous former pour affronter ces insectes redoutables et devenir un véritable chasseur de frelons asiatiques ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !