Comment faire une demande d’affouage à la mairie pour avoir du bois de chauffage gratuit ?

Pratique ancestrale, l’affouage est toujours d’actualité. C’est le meilleur moyen d’obtenir du bois de chauffage gratuitement ou pour presque rien. Le chauffage au bois est en effet le moins cher sur le marché, avec une dépense moyenne de 479 € l’année par foyer. Cependant, si l’on prend en compte le prix d’acquisition et d’installation d’un poêle ou d’une chaudière, ce système a bel et bien un coût initial. La réduction de 30 % des aides à la rénovation énergétique annoncée en avril 2024, comme celles de l’Anah ou de Ma Prime Rénov’, change la donne pour les particuliers. Face à cette baisse, ils sont désormais plus enclins à rechercher des solutions pour économiser sur l’achat de bois-énergie.

Quand et comment faire l’affouage ?

Au temps des seigneurs et des rois, les villageois étaient autorisés, dans une certaine mesure, à se procurer du bois pour le chauffage, sous réserve de participer à l’entretien de la forêt. Aujourd’hui, l’affouage s’applique uniquement aux forêts communales et, bien entendu, seul le maire de votre commune a le droit d’autoriser cette pratique. Ainsi, avant de vous inscrire, vous devez vous renseigner sur les conditions fixées, qui incluent généralement :

Habiter la commune depuis au moins 6 mois.

Être équipé du matériel adapté à la coupe de bois (tronçonneuse, hache, merlin…) et d’équipements de sécurité (lunettes de protection, casque anti-bruit, pantalon anti-coupures, chaussures de sécurité…).

Payer la taxe d'affouage si le Conseil municipal de la commune décide d'en appliquer une. Il ne s'agit souvent que d'un montant symbolique.

Généralement, en hiver, lorsque les arbres n’ont plus de sève, la mairie et les forestiers de l’ONF attribuent les lots par tirage au sort.

Un droit encadré et réglementé

L’affouage est pratiquement un don de la commune et constitue un droit pour chaque habitant qui remplit les conditions. Mais attention, n’allez pas vous servir sans autorisation ! Vous encourrez sinon des sanctions : une amende de 1 500 €, la confiscation de votre matériel, et d’autres sanctions civiles. Une fois votre lot d’affouage attribué, vous êtes tenu d’adopter des comportements appropriés. Il s’agit principalement de ne couper que les arbres marqués, de respecter les chemins de débardage (ceux prévus pour le transport des bois abattus). Vous ne devez en aucun cas allumer de feu ou franchir des cours d’eau dans la parcelle.

Ce que vous devez faire en tant qu’affouagiste

En France, l’affouage du bois est pratiqué majoritairement dans la partie Nord-est. Si c’est votre première fois, il faut savoir que c’est vous qui couperez les arbres attribués. Il faudra donc vous équiper du matériel de coupe, mais aussi vous informer sur les bonnes pratiques d’abattage sécuritaire :

Nettoyer le sol autour de votre zone d’affouage.

Réaliser une entaille dite de direction pour donner une trajectoire à l’arbre lors de sa chute.

Toujours vérifier qu’une personne ou un animal ne se trouve sur la trajectoire de l’arbre.

L’abattage étant une pratique dangereuse et réservée aux professionnels, la prudence est de mise. Il est conseillé de vérifier si votre assurance couvre des activités de type affouage. Alors, prêt à vivre votre première expérience en tant qu’affouagiste ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .