Création d’une SASU : les démarches et obligations à connaître absolument !

Créer une SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) est une solution idéale pour les entrepreneurs souhaitant se lancer seul dans une activité commerciale, artisanale ou libérale. Ce statut séduit par sa grande souplesse de fonctionnement, sa crédibilité auprès des partenaires et la protection qu’il offre au dirigeant. Il permet aussi d’optimiser sa rémunération et sa couverture sociale selon la stratégie choisie. Mais quelles sont les démarches et obligations à connaître avant de se lancer ? Dans cet article, nous vous expliquons tout !

Les conditions légales et formalités obligatoires d’une SASU

La SASU est une société composée d’un seul associé (comme NeozOne), qui peut être une personne physique ou morale. Le président de la SASU bénéficie du régime général de la sécurité sociale et sa responsabilité est limitée aux apports réalisés.

La création d’une SASU avec Indy implique 4 étapes principales :

Dépôt du capital social : à la banque ou chez un notaire, avec obtention d’une attestation indispensable pour l’immatriculation ; Rédaction des statuts : définition des règles de fonctionnement et du capital ainsi que des modalités de gestion de la société. Les statuts doivent être précis pour éviter tout litige futur ; Publication d’une annonce légale : obligatoire pour informer les tiers de la création de la société ; Immatriculation : dépôt du dossier complet au guichet unique (INPI) pour obtenir l’extrait Kbis, preuve légale de l’existence de la société et indispensable pour ouvrir un compte bancaire professionnel, signer des contrats ou répondre à des appels d’offres.

Concernant le dossier d’immatriculation, il est conseillé de vérifier chaque document avant soumission pour éviter les retards ou rejets de dossier.

Le choix du capital social et la rédaction des statuts

Le capital social d’une SASU est librement fixé, à partir d’un euro minimum. Il peut être constitué d’apports en numéraire ou en nature (fonds de commerce, matériel, brevets, etc.). Si vous apportez des biens autres que de l’argent, un commissaire aux apports peut être nécessaire, sauf si la valeur totale de ces biens est inférieure ou égale à la moitié du capital et que chaque apport ne dépasse pas 30 000 €. Le capital social représente non seulement un investissement initial, mais également une garantie pour les créanciers et partenaires de la société. Il peut être ajusté en fonction des besoins financiers et de l’évolution de l’entreprise.

La rédaction des statuts est une étape essentielle. Ils doivent inclure toutes les informations légales et prévoir les règles d’organisation de la société (objet social, durée de la société, montant du capital, modalités de rémunération du président, identité de l’associé unique, etc.). Vous pouvez rédiger vos statuts vous-même mais il est souvent conseillé de se faire accompagner par un expert-comptable, un avocat ou une LegalTech pour éviter les erreurs et garantir que toutes les obligations légales soient respectées dès le départ.

Les coûts et délais de création

Le coût moyen de création d’une SASU varie de 200 à 1 500 € en fonction de la complexité du projet et de l’accompagnement choisi. Les principaux postes de dépenses obligatoires sont :

L’immatriculation au RCS ou au RNE, qui coûte de 35 à 45 €, selon la nature de l’activité (commerciale ou artisanale) ;

La publication de l’annonce légale, dont le tarif varie généralement de 150 € et 300 € ;

La rédaction des statuts, qui peut aller de 0 € si vous utilisez un accompagnement gratuit comme Indy, jusqu’à 1 500 € si vous passez par un avocat ou un expert-comptable.

À cela peuvent s’ajouter des coûts annexes : comptabilité, assurances, ouverture d’un compte professionnel, location de locaux, création d’un site internet ou encore dépôt de marque. Enfin, en termes de délais, il faut compter environ un mois pour accomplir toutes les formalités mais cette durée peut varier selon la rapidité de préparation des documents et le mode d’accompagnement sélectionné. Une préparation soignée des statuts et des pièces justificatives permet d’accélérer l’immatriculation et de commencer l’activité rapidement. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .