De nouvelles marges d’erreurs pour les radars en 2025, c’est quoi encore cette histoire ?

Vous avez peut-être vu passer cette rumeur sur les réseaux sociaux : « En 2025, les radars seront plus sympas avec les automobilistes ! » Certains l’ont même crié victoire en brandissant leur capture Facebook comme preuve irréfutable. Sauf que non. La marge d’erreur des radars n’évoluera pas d’un millimètre, comme l’a rappelé Ouest-France en février 2025. Et pour cause : l’arrêté encadrant ces tolérances date de 2009 (source : Légifrance) et n’a pas bougé depuis. En d’autres termes, on reste sur les mêmes règles… et les mêmes mauvaises surprises si vous avez le pied trop lourd. Explications, sans filtre, pour vous éviter une amende bien salée qui pulvériserait votre budget vacances ! C’est parti !

Fixes, mobiles, embarqués : les marges varient selon les radars

Tous les radars ne sont pas logés à la même enseigne. Les radars fixes, ces boîtes grises qui ornent les bords de route, appliquent une tolérance de 5 km/h en dessous de 100 km/h. En clair, à 50 km/h, vous serez flashé à partir de 56. Au-dessus, c’est une marge de 5 % qui s’applique. À 130 km/h, le radar vous laisse aller jusqu’à 136 km/h. Pas plus. En revanche, les radars embarqués, qu’ils soient dans des voitures banalisées ou stationnées en bord de route, sont un peu plus « compréhensifs » si l’on peut dire. La tolérance grimpe à 10 km/h sous les 100 km/h, et à 10 % au-delà. Cela signifie qu’une voiture roulant à 145 km/h sur autoroute peut encore passer entre les mailles du filet… mais pas à 146. Oui, c’est du chipotage de haut niveau, mais c’est la loi !

Fake news : ce qui a vraiment circulé et pourquoi c’est faux ?

Sur les réseaux sociaux, des internautes un peu trop enthousiastes ont partagé des publications affirmant que la marge allait passer à 10 km/h pour tous les radars fixes, dès 2025. Un joli cadeau pour les pressés ? Erreur. Aucune modification réglementaire n’est prévue, comme le confirme la Sécurité Routière. En réalité, ce malentendu vient d’une confusion avec les marges appliquées… aux radars mobiles. D’où l’importance de ne pas tout croire sur Facebook, même si c’est écrit en majuscules, avec trois points d’exclamation. Remettons les compteurs à zéro ou les pendules à l’heure, c’est vous qui choisissez !

Tableau comparatif des marges d’erreur par type de radar

Type de radar < 100 km/h ≥ 100 km/h Radar fixe -5 km/h -5 % Radar embarqué (à l’arrêt) -5 km/h -5 % Radar mobile en mouvement -10 km/h -10 %

Les sanctions, elles, ne laissent aucune marge

Petit rappel utile : l'excès de vitesse, même léger, peut coûter cher. Pour moins de 20 km/h au-dessus de la limite, vous perdez 1 point et payez jusqu'à 68 € d'amende. De 20 à 40 km/h, c'est 3 points en moins. À partir de 40, cela grimpe à 4 points, et dès 50 km/h de dépassement, l'addition devient salée : 1 500 € d'amende, confiscation du véhicule, voire suspension du permis pendant trois ans ! Si c'est une récidive, ce sera encore pire ! Bref, même si vous avez un doute sur la marge, mieux vaut lever le pied que faire un excès de zèle. Et vous, aviez-vous lu cette fake news, et l'aviez-vous cru ?