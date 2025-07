Découverte d’un gisement d’or titanesque, plus important que tout ce qui a déjà été extrait

L’or précieux métal qui traverse les âges et les époques, indestructible, indémodable et toujours autant associé à la richesse… Quel serait l’impact de la découverte d’un nouveau gisement de ce précieux sésame ? Sans doute une amélioration des conditions de vie, une forte croissance économique et aussi quelques défis environnementaux et sociaux. Mais surtout, une position stratégique au territoire hôte, ici, Hawaï. En effet, c’est l’une des îles où les scientifiques ont examiné du ruthénium et du tungstène présents dans les roches basaltiques.

Du Ruthénium à l’or, il n’y a qu’un pas

On pourrait se demander pourquoi parler du ruthénium plutôt que de l’or. C’est bien ce métal qui fait pourtant l’objet de cet article et de nombreuses convoitises. Mais vous devez savoir qu’entre le ruthénium et l’or, il existe une relation géologique. Ces deux métaux sont souvent trouvés dans les mêmes gisements. Ainsi, la présence de l’un peut suggérer celle de l’autre. Heureusement, les scientifiques à la tête de la découverte de ce site renforcent nos certitudes sur la présence d’or. En effet, ils ont constaté une importante quantité de ruthénium dans les territoires hôtes. C’est la preuve que les roches abritant ce métal proviennent d’une partie du noyau terrestre qui permet aux métaux comme l’or de migrer tout doucement vers la surface de la terre.

99,99 % d’or encore non exploité

Cette nouvelle trouvaille contiendrait une bien grande quantité d’or, plus importante que tout ce qui a déjà été exploitée de la préhistoire jusqu’à nos jours. Et pour cause cet or est là quelque part dans les profondeurs du noyau terrestre. Il y en a suffisamment, semble-t-il pour recouvrir l’ensemble de la terre jusqu’à 0,46 m d’épaisseur. Cependant, il reste encore inaccessible, et ce, pour encore longtemps. Avec une telle quantité d’or, l’humanité en sera bien rassasiée et ce métal perdra peut-être en noblesse en rareté et même en valeur marchande. Vous imaginez-vous un monde où l’or serait aussi disponible que du fer ou de l’aluminium ?

À quand la ruée vers tout cet or ?

Si la présence d’or a bien été confirmée par des chercheurs, la ruée vers ce métal n’est pas pour tout de suite. En effet, il faut encore des centaines de millions d’années pour que cet or quitte le centre de la terre et atteigne les zones accessibles par les humains. C’est donc un généreux pactole qui sera au service des générations futures. Un peu comme notre génération profite encore à bien des égards des découvertes datant de l’époque de la pierre taillée et on ne parle pas que d’or. Par exemple le gisement de Bushveld en Afrique du Sud aurait été découvert vers 1897.

Pourtant l'extraction aurifère n'est que très récente sur ce site. C'est un fait, de la découverte d'un gisement d'or à son extraction, il faut des dizaines d'années. Et la formation d'un gisement aurifère quant à elle peut prendre des centaines d'années. Plus d'informations sur le site de l'université de Göttingen.