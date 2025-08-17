Elle plaque tout pour restaurer une grande bâtisse de 600 ans achetée 26 700 € en Italie

Devenir propriétaire sans s’endetter sur 30 ans ? C’est carrément le rêve de tout le monde ! En France, c’est quasiment impossible, même si quelques « ruines » à retaper peuvent s’acheter à moins de 50 000 € comme cette maison en Charente-Maritime, vendue par ma cousine Audrey ! Une canadienne n’a pas choisi la France, mais l’Italie pour réaliser ce rêve un peu fou ! Eh oui, Kiki Leigh, que l’on peut suivre sur TikTok, l’a fait. Pour seulement 26 700 €, elle s’est offert un palais en ruine en Sicile, et réinvente sa vie entre histoire, travaux et calme méditerranéen. Ce n’est pas nouveau, en Italie, nous vous parlions déjà des maisons à 1 € dans cet article, vendues sous conditions, pour que la vie reprenne dans de petits villages désertés de leurs habitants ! Et, la vie de Kiki semble bien plus belle maintenant ! Découverte.

Adieu Los Angeles, bonjour Mussomeli !

Dans un monde dans lequel le mètre carré à Paris ou Los Angeles coûte plus cher qu’un petit yacht, Kiki Leigh a pris une décision que beaucoup rêvent de concrétiser : tout plaquer pour une ruine en Italie. Mais, pas n’importe laquelle. Cette Canadienne de 28 ans, installée à Los Angeles, a acheté une maison médiévale de 600 ans, composée de 17 pièces, à Mussomeli, une petite commune perchée au cœur de la Sicile. Le prix ? À peine 26 700 €. Oui, vous avez bien lu. À ce tarif, en Californie, elle aurait peut-être pu s’acheter une place de parking et encore. Kiki explique au journal The Sun, qu’elle ne pouvait pas justifier une dépense de 500 000 $ pour une maison lambda alors qu’en Sicile, elle pouvait s’offrir « un morceau d’histoire ».

Une rénovation pas si tranquille quand même !

Depuis son installation en Sicile, Kiki Leigh a retroussé ses manches. Adieu soirées rooftops et Uber Eats, bonjour poussière de pierre, murs humides et surprises derrière chaque cloison. Elle a déjà investi environ 50 000 € supplémentaires pour rendre la maison habitable et prévoit entre 120 000 à 140 000 € au total pour finir les rénovations. Mais, elle ne voit pas cela comme un gouffre financier. Pour elle, cette maison, c’est un projet de vie, un point d’ancrage et même une œuvre artistique vivante. Son rêve ? Y aménager un spa avec bains à remous, sauna et bar, mais également une bibliothèque en hommage à l’ancien propriétaire, un érudit sicilien. On est loin du simple “home sweet home”.

Ce qu’elle gagne… et ce qu’elle a perdu (sans regrets)

Avant (Los Angeles) Maintenant (Mussomeli) Loyer hors de prix Maison achetée comptant Stress urbain Tranquillité sicilienne Prix des courses x2 Épicerie locale abordable 10 h/j devant un écran Dîners, balades, voisins Projets flous Vision claire de l’avenir

Une vie plus lente, plus humaine

Kiki n’a pas simplement changé de décor. Elle a changé de rythme, de priorités et de philosophie. Elle continue de travailler dans les relations publiques à distance, mais prévoit aussi de lancer sa propre entreprise en Italie. Surtout, elle vit désormais dans un lieu où elle peut marcher, cuisiner, discuter, créer, loin du brouhaha et des notifications constantes. De plus, elle estime économiser environ 2 500 € par mois sur ses frais de vie. Plus de loyer, des restaurants abordables, des services publics réduits et surtout, une qualité de vie qu’aucune ville n’avait su lui offrir jusque-là.

Comme elle le confiait récemment, « Cette maison m’a donné l’impression de redonner vie à quelque chose d’oublié. Il y a une sorte de romantisme dans tout cela ». Et vous, seriez-vous prêts à changer de pays pour vivre dans une maison médiévale à 26 700 € en vous expatriant en Italie ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !