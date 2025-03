Est-ce que j’ai le droit de creuser un puits d’eau dans mon jardin ?

Dans ma famille, les hommes sont foreurs de père en fils, c’est un métier encore peu féminin, sinon je pense que j’en serai aussi ! Le forage, c’est un peu la discussion des dimanches midi, pas toujours très passionnant pour moi, je dois le reconnaître ! Néanmoins, j’ai interrogé mon père, foreur depuis 30 ans, sur le forage d’eau, puisque l’idée de creuser un puits dans notre jardin nous effleure l’esprit depuis quelque temps. Un puits, c’est par définition, creuser la terre, puis ponctionner l’eau dans les nappes phréatiques ou dans les veines d’eau. Aidée de mon père, mais également d’un site plus officiel, celui du Service Public, je vous révèle les principales réglementations à retenir pour le creusement d’un puits. Décryptage.

Respecter les distances réglementaires : un casse-tête à anticiper

Avant même de penser creuser votre futur puits, il faut vérifier que votre terrain est bien adapté. La loi impose des distances minimales pour protéger les nappes phréatiques et les réseaux d’eau potable. Par exemple, votre puits devra être situé à plus de 35 mètres des bâtiments d’élevage, des fosses septiques ou encore des produits chimiques susceptibles de polluer l’eau. Si votre terrain est en pente de plus de 7 %, certaines distances passent à 100 mètres ! Autant dire qu’il vaut mieux dégainer son mètre-ruban avant la pelle.

La déclaration, passage obligé avant le premier coup de pioche

Votre puits respecte les distances exigées ? Parfait ! Mais, avant de lancer les travaux, vous devez déclarer votre projet auprès des autorités compétentes. Toute construction d’un puits domestique doit être signalée au moins un mois avant le début des travaux via le téléservice DUPLOS. Si votre forage fait moins de 10 mètres de profondeur, vous pouvez opter pour un formulaire papier. Si la profondeur est située à plus de 10 mètres, vous devrez, en plus, informer votre mairie, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL). Et ce n’est pas tout ! Il faut également informer les exploitants de réseaux souterrains (Eaux, gaz, géothermie, etc) pour éviter toute mauvaise surprise, comme une canalisation percée qui transformerait votre jardin en geyser incontrôlable. Pour avoir vécu le perçage d’une canalisation par mon père en forant à Paris, je peux vous assurer qu’un parapluie ne suffira pas à vous protéger !

Une eau à analyser pour garantir votre santé

Une fois votre puits creusé, pas question de boire cette eau les yeux fermés ! Si elle est destinée à la consommation humaine (boisson, cuisine, hygiène, etc.), une analyse est obligatoire. Un laboratoire agréé se chargera de vérifier qu’aucune substance indésirable ne s’infiltre dans votre précieuse ressource. Et, devinez quoi ? Ces frais sont à votre charge ! Un petit investissement pour garantir une eau pure et sans danger.

Déclarer l’achèvement et prévoir les contrôles

Dernière ligne droite : vous avez terminé les travaux et obtenu les résultats d'analyse ? Il faut maintenant déclarer l'achèvement auprès de l'administration, toujours via DUPLOS ou par courrier recommandé à votre mairie. Ensuite, un agent du service d'eau potable peut venir inspecter votre installation. Son but ? Vérifier que tout est conforme et, surtout, qu'il n'y a aucun risque de contamination du réseau public. Si des failles sont détectées, vous devrez prendre les mesures nécessaires sous peine de voir votre branchement d'eau coupé. Alors, toujours tenté par l'aventure souterraine, ou bien allez-vous plutôt opter pour un récupérateur d'eau de pluie ?