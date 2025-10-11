Est-ce que la foudre peut tomber sur mes panneaux solaires ?

‎Avec la nouvelle taxe TVA à 5,5 %, nul doute que le paysage urbain pourrait s’enrichir de nombreux panneaux solaires supplémentaires. C’est donc le bon moment pour se poser une question essentielle : la foudre, pourrait-elle s’abattre sur mes panneaux solaires ? Selon les principaux fournisseurs d’énergie dont EDF, être équipé de panneaux solaires n’attire pas plus la foudre vers votre logement. Bonne nouvelle non ? Cependant, les risques ne sont pas exclus non plus. Alors, il vaut mieux s’en prémunir au cas où.

‎Panneaux solaires et foudre, plus de peur que de mal ?

‎Vu que les panneaux solaires sont fréquemment installés sur le toit, il est légitime de s’inquiéter en cas d’orage. En réalité, les seuls facteurs qui influencent la foudre sont la hauteur du bâtiment (plus, c’est haut, plus il y a de risques) et la nature de votre zone. Si vous vivez dans une zone où la densité de foudroiement est inférieure à 2,5, les risques sont limités. Au contraire, si vous êtes dans un département classé rouge comme la Loire ou la Drôme ou le niveau dépasse 2,5, il y a déjà plus de risques de voir la foudre s’abattre, panneau solaire ou non. Logiquement, la NFC 15-100 prévoit une obligation d’installer un parafoudre dans de telles zones. Néanmoins, rien ne vous empêche de le faire même si vous êtes hors de la zone rouge. Votre installation sera mieux protégée, juste au cas où.

‎Installations solaires parées aux risques météo

Les aléas du climat peuvent s’avérer être des menaces pour vos installations. Pas seulement la foudre, mais aussi la neige, la grêle, la pluie, et même la canicule. Eh oui ! Dans l’imagerie populaire, on a tendance à croire que seule la grisaille a automatiquement un impact négatif sur nos solaires. En effet, au-delà de 25 ⁰ C le niveau d’ensoleillement ne permet plus un fonctionnement efficace de votre installation. À l’inverse, une pluie normale peut permettre à votre équipement de fonctionner normalement tant que le seuil d’humidité reste faible. Pour ce qui est de la neige, elle peut emprisonner votre installation, bloquant ainsi la production d’énergie. Une pluie de grêlons peut endommager votre installation également. Mais rappelons que les panneaux solaires ont été conçus dans le respect de certaines normes telles que la norme IEC 61215. Donc techniquement, ils résistent bien aux changements de météo, sauf dans des conditions extrêmes.

Les conséquences d’un impact de foudre

Si la foudre parvenait à s’abattre près de votre logement (soit un rayon d’environ 500 mètres), elle pourrait causer des dégâts importants, même sans impact direct, comme les surtensions électriques et un incendie. Dans certains cas, il peut y avoir endommagement total ou partiel de l’installation : onduleur, câbles, voire les panneaux eux-mêmes. Ces risques sont bien sûr maximisés si, par malchance, vos panneaux étaient directement foudroyés. Nous espérons que vous avez pensé à souscrire une assurance spécifique pour votre installation, ou à vérifier qu’elle est couverte par votre assurance habitation ! Ce serait dommage de ne pas bénéficier d’une aide pour la remplacer ou la réparer en cas d’incident. Pour prévenir des risques liés au foudroiement, plusieurs dispositifs sont pertinents dont :

Le parafoudre : solution courante installée sur votre tableau électrique, pour protéger l’ensemble du réseau.

Le dispositif de mise à la terre pour solaires : essentiel, il permet de diriger les tensions électriques (y compris celles induites par la foudre) vers la terre.

(y compris celles induites par la foudre) vers la terre. Le paratonnerre : installé sur la toiture, il est conçu pour attirer la foudre et la canaliser en toute sécurité vers la terre.

Si après l’orage, vous constatez que votre installation ne fonctionne plus correctement, passez aux vérifications du disjoncteur et de l’onduleur. Enfin, faites appel à un professionnel qualifié si les risques sont importants. Surtout que, ne s’improvise pas électricien qui veut. Vous l’avez bien compris : la foudre ne tombe pas particulièrement amoureuse des solaires, mais il vaut toujours mieux prendre ses précautions. Votre installation est-elle équipée d’un paratonnerre ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .