Est-ce que le compteur Linky va être payant ? Oui, mais uniquement si vous le refusez…

Depuis le temps qu’on entend parler du compteur Linky, on pensait que l’affaire était pliée. Et pourtant ! En 2025, il reste encore 2,1 millions de foyers français qui boudent ce petit boîtier vert pomme. Entre peur du wifi, amour du vintage ou simple oubli de rendez-vous, chacun a ses raisons. Mais, voilà que dès cet été, une “taxe Linky” pourrait bien leur faire changer d’avis. Enedis, avec l’aval de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), prévoit, en effet, de leur facturer un supplément de 6,48 € tous les deux mois, comme l’explique Le Figaro. De quoi faire grincer quelques dents… ou réfléchir à sauter le pas.

Un compteur qui divise… mais une facture qui s’ajoute

C’est une réalité : le compteur Linky ne laisse personne indifférent. Pour certains, c’est un outil de suivi énergétique ultra-pratique, presque un allié dans la chasse aux kilowattheures superflus. Pour d’autres, c’est un espion domestique, une antenne déguisée ou un générateur d’ondes en puissance. Résultat : 2,1 millions de Français résistent encore et toujours à l’installation du compteur nouvelle génération. Une minorité, certes, mais qui, selon Enedis, génère des coûts supplémentaires : relevés manuels, traitement des données à l’ancienne, logistique… autant de petites choses qui finissent par peser dans la balance.

Enedis et la Commission de Régulation de l’Énergie vont sévir

Notez, pour les réfractaires, que dès le 1ᵉʳ août 2025, Enedis appliquera un supplément de 6,48 € tous les deux mois pour tout foyer non équipé. Et si, en plus, vous refusez de transmettre vos relevés de consommation ou d’ouvrir la porte au technicien, vous écoperez d’un bonus malus de 4,14 € supplémentaires chaque mois. Résultat : jusqu’à 63 € par an à rajouter sur votre facture. De quoi s’offrir un bon dîner… ou deux mois d’électricité pour les petits consommateurs.

Un changement gratuit… et pas si compliqué

Alors bien sûr, on peut protester (on est en France, c’est presque culturel), mais on peut aussi choisir de prendre les devants. Parce que oui, malgré tout ce qu’on a pu lire sur les forums et dans certaines vidéos en mode complotiste, le compteur Linky est gratuit à installer, et surtout légalement obligatoire. Il suffit d’appeler le 0 970 831 970 (numéro non surtaxé d’Enedis) pour prendre rendez-vous. L’intervention dure environ 30 minutes, café compris, et ne nécessite pas de travaux lourds ni de réaménagement de votre salon.

Mon avis sur la question…

Lorsque j'ai reçu mon courrier Enedis, il y a plusieurs années, je n'ai pas cherché à comprendre, je l'ai fait installer ! Et, pour être honnête, je ne vois pas de différence, ni au niveau de mes factures d'électricité qui ne cessent de grimper, ni au niveau de mes migraines qui n'ont pas augmenté (ouf !) […] Et, puis, ce compteur permet quand même de suivre sa consommation en temps réel, d'éviter les factures fondées sur des estimations farfelues, et de faire gagner un peu de temps à tout le monde. Plus besoin de courir après le technicien qui passe de 10 h à 18 h pendant que vous êtes au boulot. Alors, vous laisserez-vous convaincre par les 30 minutes d'installation gratuite, ou bien préférerez-vous garder votre compteur vintage à 6,48 € le bimestre ?