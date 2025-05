Est-il réellement interdit de promener son chien sans laisse en forêt d’avril à juin ?

Le printemps arrive, les forêts reverdissent… et l’envie d’y promener son chien aussi ! Personnellement, j’évite de lâcher les miens, car ce sont des chiens de chasse, et leurs promenades en liberté pourraient être assimilées à du braconnage ! De plus, une loi existe à ce sujet, mais nous l’ignorons souvent : entre le 15 avril et le 30 juin, il est obligatoire de tenir son chien en laisse en dehors des allées forestières et dans tous les espaces publics, comme le souligne le Service Public. Cette mesure, instaurée par arrêté ministériel et rappelée ici par l’Office National des Forêts, vise à protéger la faune sauvage en période de reproduction. Enfreindre cette règle vous expose à une amende pouvant atteindre 750 €. Mais au-delà des sanctions, c’est surtout un acte citoyen pour préserver nos écosystèmes. Explications.

Une règle annuelle pour protéger les naissances en forêt

Chaque année, à partir du 15 avril, la nature entre dans une phase particulièrement sensible : mise bas des mammifères et nidification des oiseaux. Si un chien se balade librement dans les sous-bois, il peut sans le vouloir provoquer un stress fatal : une femelle effrayée peut abandonner ses petits. Les allées forestières, comme les routes balisées, sentiers GR ou chemins de promenade, restent accessibles aux chiens tenus en laisse. Mais, attention : les pare-feu, cloisonnements forestiers et limites de parcelles ne sont pas considérés comme des allées autorisées. Une petite erreur d’aiguillage, et hop, l’amende peut tomber !

Pourquoi cet impératif écologique est-il si important ?

Quand on se promène en forêt, on admire souvent les écureuils qui sautillent, les oiseaux qui chantent ou encore les fleurs sauvages qui bordent les sentiers. Mais, derrière ce ravissant décor, tout un petit monde travaille dur pour faire vivre l’écosystème.

Certains oiseaux sont de véritables jardiniers : ils pollinisent les plantes sans même s’en apercevoir.

Les petits prédateurs, eux, nous rendent un fier service en régulant les populations de nuisibles.

Et chaque animal, du plus discret au plus flamboyant, joue un rôle clé dans cette immense chaîne du vivant.

Si l’on perturbe cet équilibre en laissant, par exemple, un chien s’aventurer hors sentier au mauvais moment, c’est toute la santé de la forêt qui peut vaciller. Surtout aujourd’hui, alors que nos forêts doivent déjà encaisser les coups du réchauffement climatique et de la déforestation. Bref, respecter ces règles au printemps, ce n’est pas seulement éviter une amende : c’est essentiellement offrir un peu de répit à toute cette vie sauvage qui fait la beauté de nos forêts.

Ce qu’il faut retenir pour promener son chien en forêt au printemps

Réglementation Détail Période concernée en laisse Du 15 avril au 30 juin. Zones où le chien doit être en laisse Partout sauf sur routes et sentiers réservés à cet usage. Risques en cas de non-respect Amende jusqu’à 750 €. Enjeux écologiques Protection des naissances animales et maintien de l’équilibre forestier. Rôle des maires Possibilité de restreindre encore plus l’accès aux chiens.

Promener son chien en laisse : un petit geste, un grand impact

Pour être honnête, j’ignorais cette loi, avant de vous en parler. Et, j’avoue que le risque financier va me faire réfléchir à deux fois avant de lâcher Kira, ma petite braque de 9 mois… Et puis, si je peux permettre à quelques animaux de la forêt de se reproduire en toute quiétude, je valide l’idée… Allez, dès le 1ᵉʳ juillet, je pourrais de nouveau la laisser filer comme l’éclair au travers des arbres. En attendant, le jardin de mes parents lui servira de défouloir ! Et vous, êtes-vous prêt à attacher votre compagnon à quatre pattes pour offrir un printemps serein aux bébés faons et aux oisillons fragiles ? Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions ! Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .