Est-il réellement obligatoire de mettre un détecteur de monoxyde de carbone ?

On voit la fumée, mais pas le monoxyde. Pourquoi le détecteur de fumée est-il obligatoire et pas celui qui sauve face à ce gaz mortel ?

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 12 août 2025
0 3 minutes de lecture
Une personne teste son détecteur de monoxyde de carbone.
Un détecteur de monoxyde de carbone s'installe à hauteur des voies respiratoires. Crédit photo : N. Kleczinski pour NeozOne

L’été est encore présent, et nous sommes loin de la période du retour du chauffage, enfin normalement ! Néanmoins, comme il vaut mieux prévenir et anticiper que guérir ou mourir, une petite piqûre de rappel, avant l’automne, sur les dangers du monoxyde de carbone, est toujours bonne à prendre. Et, malheureusement, je sais trop bien à quel point ce gaz peut être fatal. En début d’année, ma plus proche voisine et trois membres de sa famille sont morts dans leur sommeil à cause d’une fuite de monoxyde de carbone indétectable. Endormis paisiblement, ils ne se sont jamais réveillés… Et, c’est bien là le drame : ce gaz est invisible, inodore et pourtant mortel. Ce qui me révolte, c’est qu’en France, le détecteur de fumée est obligatoire, mais pas celui de monoxyde de carbone ! Un non-sens absolu quand on sait que la fumée se voit et se sent, alors que le monoxyde, lui, ne prévient pas. Heureusement, les choses pourraient changer avec cette proposition de loi du 19 novembre 2024, que j’espère voir votée à l’unanimité. Décryptage.

Un appareil vital, mais pas encore imposé par la loi

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique, incolore et inodore, responsable de plus d’un millier d’intoxications par an en France, dont une centaine, mortelles. Pourtant, les détecteurs avertisseurs autonomes de monoxyde de carbone (DAACO) ne sont pas obligatoires, contrairement aux détecteurs de fumée (DAAF). Dans un article précédent, nous évoquions déjà l’idée que cette obligation pourrait voir le jour dès 2025. Pour ma part, j’en possède un depuis plusieurs années. Avec une chaudière à gaz et un poêle à bois, même parfaitement révisés et ramonés, je préfère investir une trentaine d’euros pour rester en vie. C’est un petit prix pour éviter un drame. J’en ai même offert un à chacun de mes enfants, en leur expliquant les dangers de ce gaz et le bien-fondé du détecteur !

Un détecteur de monoxyde de carbone.
L’installation d’un détecteur de monoxyde de carbone peut sauver des vies. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Fiabilité : la vigilance s’impose

Acheter un détecteur de monoxyde de carbone ne suffit pas : encore faut-il qu’il soit fiable ! Une enquête menée par la DGCCRF en 2022 et 2023 a révélé que sur 5 modèles analysés, 4 présentaient des anomalies, et 2 étaient jugés dangereux. Problèmes de marquage de sécurité, absence d’avertissements dans la notice, ou encore sensibilité insuffisante à la présence de gaz : autant de défauts qui peuvent donner un faux sentiment de sécurité. Pire encore, un détecteur « double fonction » (fumée + monoxyde) a dû être retiré du marché, car il ne pouvait pas être correctement installé pour les deux usages : le monoxyde doit être détecté à 1,5 m du sol, tandis que la fumée se détecte au plafond. C’est la raison pour laquelle, chez moi, les deux détecteurs sont séparés et placés aux endroits stratégiques recommandés par les autorités.

Ce qu’il faut retenir avant d’acheter

  • Privilégiez un appareil conforme à la norme NF EN 50291‑1 (2018).
  • Vérifiez la présence du marquage CE et des informations du fabricant.
  • Installez le détecteur à 1,5 m du sol, dans les pièces avec appareils à combustion.
  • Évitez les modèles combinant fumée et monoxyde.
  • Testez régulièrement son bon fonctionnement.
Le détecteur de monoxyde de carbone, un appareil vital qui sauve des vies. Normes, conseils d’achat et chiffres clés des intoxications en France.
Le détecteur de monoxyde de carbone, un appareil vital qui sauve des vies. Normes, conseils d’achat et chiffres clés des intoxications en France. Crédit infographie : neozone.org

Un espoir avec la proposition de loi

La proposition de loi du 19 novembre 2024, déposée à l’Assemblée nationale, prévoit de rendre obligatoire l’installation d’un détecteur de monoxyde de carbone dans toutes les habitations. Ce serait une avancée majeure pour sauver des vies. En attendant, je ne peux que conseiller à chacun d’en installer un dès maintenant, surtout si vous utilisez une chaudière, un poêle, une cheminée ou tout autre appareil à combustion. Et vous, pensez-vous que ce détecteur vital devrait enfin être obligatoire dans tous les foyers ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

PromoMeilleure Vente n° 1
X-Sense Détecteur de Monoxyde de Carbone, Détecteur de CO à Pile Remplaçable avec Affichage Numérique, Alarme de Monoxyde de Carbone Portable avec Mémoire de Valeur de Crête de CO, XC0C-SR, Lot de 1
X-Sense Détecteur de Monoxyde de Carbone, Détecteur de CO à Pile Remplaçable avec Affichage Numérique, Alarme de Monoxyde de Carbone Portable avec Mémoire de Valeur de Crête de CO, XC0C-SR, Lot de 1
  • Durée de vie de 10 ans : protégez vos proches de la menace silencieuse du monoxyde de carbone pendant une dizaine d’années grâce à ce détecteur de CO fiable d’une durée de vie de 10 ans,...
19,99 EUR Amazon Prime
Acheter sur Amazon

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.

Abonnement à la Newsletter.
Rejoignez nos 900 000 abonnés via notre Newsletter , Google Actualité et WhatsApp
Via
Economie.gouv.frAssemblee-nationale.fr
Tags
Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 12 août 2025
0 3 minutes de lecture

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page