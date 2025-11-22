Faire son CV ou sa lettre de motivation avec ChatGPT est « une perte de temps »

Ce qu'il faut retenir en 5 points Un CV 100 % IA manque d’authenticité.

Les DRH repèrent vite les textes générés.

91 % des recruteurs reçoivent déjà des CV faits avec ChatGPT.

Sans touche personnelle, toutes les candidatures se ressemblent.

ChatGPT aide, mais ne doit pas écrire à votre place.

Aujourd’hui l’IA est partout, nous sommes bien obligés de le constater ! Combien sommes-nous à avoir remplacé Google par ChatGPT ? Ce chatbot est devenu, en quelques années, l’allié de tous, avec ses avantages, et ses dérives. Certains peuvent être tentés de lui demander tout et n’importe quoi, et notamment la création d’un CV ou d’une lettre de motivation ! En 2023, 91 % des recruteurs interrogés déclaraient déjà recevoir des candidatures rédigées par ChatGPT selon cette étude. Et, il faut reconnaître que c’est rapide, souvent bien écrit, et plutôt très bien présenté ! Et c’est une utilisation massive qui est en marche, comme le révèle, par exemple, cette étude, publiée dans Educational Technology Journal sur l’usage de ChatGPT. En parallèle, des chercheurs ont aussi commencé à tester l’outil dans le recrutement, comme dans ce travail qui analyse les biais possibles de l’IA dans la présélection des candidatures. On y apprend par exemple que ChatGPT aurait quelques soucis avec l’éthique des postulants ! Alors, faut-il ou non rédiger son CV avec l’IA lorsque l’on postule ? Nous avons interrogé Florence Meunier, DRH, pour en avoir le cœur net ! Décryptage.

Ce que dit vraiment la DRH Florence Meunier

J’ai récemment pu interroger Florence Meunier, DRH expérimentée passée par le public, le privé, l’industrie et le tertiaire. Ainsi, elle a passé une bonne partie de sa carrière à lire des CV et des lettres de motivation. Autant dire qu’elle a l’œil. Pour elle, une candidature entièrement rédigée par une IA est clairement problématique. La lettre de motivation, en particulier, doit laisser transparaître un état d’esprit, un savoir-être, une façon de s’exprimer. Si tout est généré par ChatGPT, elle perd ce premier indicateur précieux. Florence Meunier explique aussi que pour certains postes d’agent de maîtrise ou de cadre, la capacité à structurer un CV fait partie de l’évaluation. Laisser l’IA faire tout le travail, c’est déjà envoyer un mauvais signal.

Elle reconnaît cependant qu’un candidat peut utiliser l’IA pour l’aider à mettre en forme, corriger la grammaire ou organiser ses idées. Mais, dès lors que le texte ne ressemble plus à la personne, on bascule dans ce qu’elle appelle presque une perte de temps. On convoque un candidat qui semble parfait sur le papier et l’on découvre en entretien qu’il ne correspond absolument pas à ce que sa lettre laissait imaginer. Résultat : temps perdu pour l’entreprise et pour le candidat. D’ailleurs, nous avions abordé ce sujet, avec ChatGPT qui passe un « test de Turing » avec succès. Une preuve qu’il peut donc tromper l’humain et qui interroge sur le monde du travail !

Quand toutes les candidatures se ressemblent

Cette impression de « déjà vu » n’est pas une lubie de DRH. Dans un article très détaillé, Adaptel s’interroge justement sur le fait de rédiger son CV et sa lettre de motivation par ChatGPT. On y retrouve les grands avantages déjà connus : rapidité, texte propre, moins de fautes, suggestions de formulations, idées de compétences. Mais, les inconvénients arrivent aussitôt : manque d’authenticité, risque d’un texte trop générique, difficultés à respecter les codes d’un secteur précis. D’autres médias relayent la même inquiétude. Sur Reddit, un recruteur explique très franchement pourquoi il demande aux candidats d’arrêter d’utiliser ChatGPT pour écrire CV et lettres : la moitié des candidatures restantes se ressemblaient « comme deux gouttes d’eau », avec les mêmes paragraphes aux mêmes endroits. Comment se démarquer si l’on envoie exactement le même texte que tout le monde ? Et, en plus, le patron d’OpenAI lui-même explique que certains métiers sont susceptibles d’évoluer fortement avec l’IA, voire de disparaître. Nous vous en parlions dans cet article. En bref, la plupart des médias s’accordent pour dire qu’utiliser ChatGPT sans aucune touche personnelle n’est vraiment pas une bonne idée !

Ce que ChatGPT peut faire pour vous… si vous l’utilisez bien

Que ce soit en termes de lettres de motivation, de CV ou de rédaction de textes divers, ChatGPT doit être considéré comme un assistant, et non comme une Vérité. Je vous explique comment l’utiliser à bon escient. ChatGPT peut :

Vous aider à vaincre la page blanche en générant un premier brouillon de CV ou de lettre

Vous proposer des formulations plus claires pour décrire vos missions et vos compétences

Corriger une bonne partie des fautes d’orthographe et de grammaire

Vous suggérer des mots clés appréciés des recruteurs et des systèmes de tri automatique

Vous faire gagner du temps pour adapter une candidature d’une offre à l’autre

Encore faut-il, comme le rappelle Samsic Emploi dans son guide pour écrire une lettre de motivation avec ou sans ChatGPT, reprendre le texte, le personnaliser et surtout vérifier chaque détail. En y regardant de plus près, si vous effectuez réellement toutes les vérifications mentionnées, je ne suis pas certaine que cela soit si rapide qu’il n’y paraît !

Les limites que les études commencent à mettre en lumière

Les chercheurs aussi se penchent de plus en plus sur l’usage de ChatGPT. Une étude longitudinale publiée dans une revue scientifique d’éducation montre par exemple que l’utilisation intensive de l’IA peut être associée à plus de procrastination et à une forme de « décharge » cognitive pour certains étudiants. Le résultat étant un impact possible sur la mémorisation et la performance à long terme. En réalité, à force de rédiger tous vos documents avec l’IA, vous perdez la compétence de rédaction que vous aviez avant l’utilisation. C’est ballot quand même, non ? Entre les lignes, on comprend bien que l’outil est conçu comme une aide à la rédaction et à la réflexion, pas comme un remplaçant de notre voix.

Comment transformer ChatGPT en allié plutôt qu’en ennemi ?

Concrètement, comment tirer parti de ChatGPT sans tomber dans les écueils pointés par Florence Meunier et les autres recruteurs ? Une piste consiste à l’utiliser comme un assistant d’écriture, jamais comme l’auteur principal. Florence Meunier plaide pour un usage raisonnable : on lui donne l’offre, quelques éléments de son parcours, on récupère un texte… puis on le réécrit, on coupe, on ajoute des anecdotes, on change des tournures. De mon côté, je trouve que l’IA est fantastique pour m’aider à structurer une idée ou à vérifier une formulation ou à reformuler un passage trop long. Mais je ne lui laisse jamais la main totalement, car il ne sait pas ajouter mes petites anecdotes, ou rendre mon texte vivant !

Quand j’ai demandé à ChatGPT de faire le CV de mon mari

Je vais vous faire un aveu : un jour, j’ai moi-même demandé à ChatGPT de rédiger un CV… pour mon mari. Pas pour une recherche d’emploi classique, mais pour une entreprise qui devait précisément connaître son parcours pour un chantier très technique, avec des compétences particulières à justifier. Je lui ai fourni son relevé de carrière, ses postes, ses missions, et l’IA a produit un CV clair, structuré, presque prêt à envoyer. Franchement, le résultat était très bon. Ensuite, évidemment, nous avons relu chaque ligne, corrigé certains intitulés, ajouté deux ou trois détails qui ne figuraient pas dans les papiers officiels mais qui racontaient mieux son expertise concrète sur le terrain.

Finalement, ce document nous a vraiment simplifié la vie, un peu comme un secrétariat express qui met en forme ce que nous savons déjà de nous. Pour autant, si demain il devait postuler à un poste dans lequel sa personnalité et ses valeurs comptent autant que ses compétences techniques, il ne laissera jamais ChatGPT écrire sa lettre de motivation à sa place. Et vous, laisserez-vous vraiment un robot raconter seul votre parcours, ou l'utiliserez-vous simplement pour mieux trouver vos mots ?