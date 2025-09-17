Faut-il investir dans un détecteur de monoxyde de carbone avant de rallumer le chauffage ?

Invisible, inodore, mais potentiellement mortel : le monoxyde de carbone revient chaque année dès les premières flambées. Et trop souvent, il frappe avant même l’hiver…

Un détecteur installé dans une pièce où se trouve le chauffage.
Il est préférable d'installer le détecteur de monoxyde de carbone dans la pièce où se situe le système de chauffage. Image d'illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Chaque année, je me dresse une petite liste mentale de rentrée : vérifier mes joints de fenêtres, stocker les bûches, et surtout changer les piles du détecteur de monoxyde de carbone. Car oui, ce petit boîtier peut littéralement sauver des vies. Et, contrairement à ce qu’on pense, n’attendez pas les grands froids pour vous en occuper. Dès septembre, les températures fraîchissent, et certains rallument le chauffage d’appoint, allument un feu dans la cheminée, ou testent leur poêle flambant neuf. C’est à ce moment précis que les risques explosent. Un conduit mal ramoné, une VMC fatiguée, une chaudière ancienne et le monoxyde de carbone peut s’accumuler sans qu’on ne s’en aperçoive. Invisible et inodore, il agit en silence avec, parlons franchement, la mort au petit matin. Et, ce n’est pas une fake news, chaque année, 3 000 personnes sont intoxiquées selon Santé Publique France, et une centaine en meurent ! Il y a urgence à réagir. Décryptage.

Un détecteur de monoxyde, ce n’est pas optionnel

Officiellement, en France, le détecteur de monoxyde de carbone n’est pas obligatoire, contrairement à celui de fumée, un non-sens que personnellement, je ne peux pas comprendre ! Néanmoins, les autorités recommandent vivement son installation, surtout dans les logements équipés d’appareils à combustion (bois, gaz, fioul, charbon…). Ce petit appareil, qui coûte de 20 à 40 €, peut vous alerter avant l’intoxication, bien avant les symptômes (maux de tête, nausées, vertiges, perte de connaissance). Et, autant vous dire qu’entre deux options, une alarme stridente ou un coma, voire la mort, j’ai vite choisi.

Un détecteur de monoxyde de carbone.
Un détecteur de monoxyde de carbone ne s’installe pas au plafond, mais à hauteur de respiration. Crédit photo : capture d’écran Amazon (retouche IA)

Installez-le dans les pièces dans lesquelles un appareil à combustion est utilisé, mais jamais trop près (ni au plafond, ni juste au-dessus d’un poêle). Et surtout, testez-le régulièrement. Le mieux ? L’intégrer à la routine d’automne, quand vous ramonez la cheminée ou purgez vos radiateurs. Il sera ainsi prêt avant que le danger ne se présente.

Ce qu’il faut retenir avant l’automne :

Ce qu’il faut faire Pourquoi c’est important ?
Installer un détecteur de monoxyde Pour être alerté en cas de fuite invisible
Le tester régulièrement (bouton test) Pour s’assurer qu’il fonctionne vraiment
Ne pas l’installer trop près de la chaleur Pour éviter les fausses alertes
Vérifier les piles à chaque rentrée Elles sont parfois vides quand on en a le plus besoin
Aérer régulièrement son logement Même en hiver, pour éviter l’accumulation de CO

Un petit geste pour éviter le drame

Chaque année en France, plus de 3 000 personnes sont victimes d’intoxication au monoxyde de carbone, et une centaine en meurent comme je vous le disais en introduction. Ce sont souvent des familles entières, touchées dans leur sommeil. Et, pourtant, la prévention est simple et peu coûteuse, moins de 30 € pour sauver des vies !  Mon détecteur est désormais aussi indispensable que mes chaussettes pilou ou mon grattoir à pare-brise. Alors, avant même de rallumer la chaudière ou de préparer les premières flambées, je prends une minute pour vérifier ce discret petit boîtier et changer les piles même si elles ne sont pas usées.

Infographie : conseils essentiels pour installer et entretenir un détecteur de monoxyde de carbone et éviter les intoxications mortelles à l’approche de l’automne.
Infographie : conseils essentiels pour installer et entretenir un détecteur de monoxyde de carbone et éviter les intoxications mortelles à l’approche de l’automne. Crédit infographie : neozone.org

C’est une habitude de rentrée, tout comme le changement d’heure ou la reprise du boulot, mais bien plus vitale.  Et vous, avez-vous pensé à installer un détecteur de monoxyde de carbone avant les premiers froids ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
