Free alerte sur une campagne de phishing « particulièrement crédible et difficile à repérer »

Abonnés Free attention, ces derniers jours, plusieurs sites ont relayé une campagne d’hameçonnage en cours ! Si ce terme vous est étranger, sachez que le phishing, ou hameçonnage, consiste à vous piéger avec un message (e-mail ou SMS) qui semble légitime pour vous soutirer des données sensibles. Free signale une campagne particulièrement crédible, capable d’afficher l’IBAN de l’abonné dans le courriel. Pas de prix ou de promo ici, seulement un risque bien réel. Selon Vie publique, 30 pour cent des Français ont déjà subi une violation de données et 15 pour cent ont été confrontés à un faux conseiller bancaire. L’opérateur détaille les signes d’alerte et la conduite à tenir dans sa fiche officielle d’aide Free, à lire et à garder sous le coude : Assistance Free. Pour signaler un mail frauduleux, vous pouvez aussi suivre la procédure expliquée par Cybermalveillance.gouv.fr. Décryptage d’une attaque pour éviter que vous n’en soyez victimes !

Pourquoi cette campagne Free est si crédible ?

Free explique que ces messages reprennent son identité visuelle sans faute et qu’ils affichent un IBAN réel, ce qui renforce l’illusion d’un échange authentique. À Réau, où je croise souvent des voisins perdus devant leur boîte mail, je répète la même chose que lors des réunions associatives sur la sécurité routière : la vigilance sauve des vies et parfois votre compte en banque. L’arnaque invoque une pseudo nouvelle réglementation et une vérification urgente des informations bancaires avant une date limite. Cette urgence artificielle incite à cliquer sans réfléchir.

Les bons réflexes à adopter dès maintenant

Première règle, Free n’affiche jamais vos coordonnées bancaires en clair dans ses mails ou SMS. Si vous voyez votre IBAN, c’est une alerte. Ne cliquez pas, ne répondez pas, signalez le message puis supprimez-le. La marche à suivre officielle est ici côté Assistance Free et la procédure de signalement est détaillée par Cybermalveillance.gouv.fr. Pour aller plus loin sur les risques liés à l’IBAN et les démarches utiles, nous vous en parlions dans cet article sur les risques expliqués par un conseiller bancaire (NeozOne). Et, pour plus de détails, retrouvez notre article complet ici pour changer rapidement l’IBAN de votre compte Free si besoin.

Mémo express

Un mail qui affiche votre IBAN est suspect

Free ne montre jamais vos coordonnées bancaires en clair

Ne cliquez pas et ne répondez pas

Signalez via gouv.fr

Consultez la fiche Assistance Free

Comment repérer l’arnaque sans se tromper ?

L’IBAN affiché dans le corps du message est l’appât parfait. On se dit que seul l’opérateur le connaît, et on baisse la garde. Pourtant, appliquez ce conseil coûte que coûte, je l’applique d’ailleurs moi-même ! J’ai pris l’habitude de vérifier l’adresse réelle de l’expéditeur, de survoler les liens sans cliquer et de passer par mon espace abonné en accès direct. Et, cette mésaventure m’est arrivée la semaine dernière. Ainsi, lorsque j’ai reçu un message de la BNP (ma banque) m’indiquant que j’ai un prélèvement de 834,27 € en cours, j’ai immédiatement appelé cette dernière. Elle m’a confirmé que c’est une tentative de phishing et demandé de signaler le numéro de l’expéditeur du message !

De plus, sachez qu'il existe un détail qui ne trompe jamais : l'urgence factice et le vocabulaire trop administratif. En cas de doute, coupez tout et reprenez le fil par l'espace officiel. Et, au moindre soupçon, suivez la fiche de l'Assistance Free. Alors ? Et, vous, avez-vous déjà été victimes de phishing par votre opérateur, votre banque ou tout autre organisme ? Racontez-nous vos mésaventures, et surtout la manière dont vous vous êtes sortis de cette véritable galère !