mVPN : Free lance un VPN 100 % gratuit directement intégré au réseau mobile

Vous utilisez un VPN ? Si la réponse est non, vous n’êtes pas seul. Bien que plus de 40 % des Français en aient déjà fait l’expérience, beaucoup hésitent encore à franchir le pas. La raison est simple : les services VPN sont souvent payants, impliquent de télécharger une application tierce, et vous demandent de vous engager sur une longue période. Mais ça, c’était avant. Free vient de bousculer le marché en lançant Free mVPN, un service de VPN mobile qui est à la fois inclus et ultra-simplifié. Si « n’est pas Free qui veut », il n’est pas donné à tout le monde d’être le premier à offrir un tel service gratuitement.

Un service inclus et simple comme bonjour

Xavier Niel, le fondateur de Free, est clair : un VPN ne devrait pas être un luxe. C’est pourquoi le service est désormais inclus sans surcoût dans les forfaits Free 5 G et Série Free. Fini les abonnements, les applications à installer et les cartes bancaires à sortir. L’activation se fait en un seul clic, directement depuis votre espace abonné ou l’application Free. Vous l’activez pour une session de 12 heures qui se désactive automatiquement sans que vous ayez à y penser. Free veut vraiment rendre la protection en ligne accessible à tous. Avec cette innovation chez l’opérateur, ce n’est pas si certain que : « Un jour, peut-être Reef fera mieux que Free ».

La protection au bout des doigts

Alors, à quoi sert ce nouveau service ? C’est une question de confidentialité et de sécurité. Free mVPN garantit un chiffrement de bout en bout et offre une protection contre les contenus malveillants. Si vous cliquez par accident sur un lien douteux dans un mail ou un SMS, l’accès au site est bloqué. C’est une barrière de plus pour naviguer en toute sérénité.

Et puisque Free est reconnu pour sa générosité, ce nouveau service vous permet également de profiter de :

Navigation illimitée : il n’y a aucun quota de données, vous pouvez l’utiliser sans compter.

Partage de connexion inclus : la protection s’étend au-delà de votre smartphone. Tous les appareils connectés en partage de connexion (ordinateurs, tablettes, etc.) sont aussi protégés.

: la protection s’étend au-delà de votre smartphone. Tous les appareils connectés en partage de connexion (ordinateurs, tablettes, etc.) sont aussi protégés. Serveurs en Europe : les serveurs de sortie se situent en Europe (actuellement en Italie et aux Pays-Bas), avec la possibilité de choisir le pays à venir pour assurer une navigation locale en préservant l’anonymat.

Un VPN, une solution à la menace des cyberattaques

Avec Free mVPN, l’opérateur démocratise un service essentiel et propose une navigation en ligne plus sûre pour tous. On peut même se demander si ce nouveau produit est une réponse à la dernière cyberattaque dont Free a été victime, et qui a vu les données de 19 millions de ses abonnés potentiellement compromises. Le fondateur de Free, Xavier Niel, était resté discret sur le sujet, affirmant qu’un « accès non autorisé » avait eu lieu. Une enquête menée par l’expert en sécurité Clément Domingo avait révélé que cette attaque avait bénéficié d’une possible complicité en interne.

Avec le lancement de ce VPN, l’opérateur démontre son engagement à renforcer la protection de ses utilisateurs surtout après cette affaire qui a fait grand bruit. Plus d’informations sur le portail de Free. Et vous, avec cette annonce, pensez-vous passer chez Free ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .