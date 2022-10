Granulés : bientôt une aide de l’Etat à destination des ménages se chauffant avec des pellets de bois ?

Alors que l’hiver va bientôt pointer le bout de son nez, les ménages utilisant le chauffage aux pellets se retrouvent confrontés à un sérieux problème en France. En effet, si en 2021, le prix de la palette d’une tonne de pellets en sacs de 15 kg était de 300 à 350 euros, cette année, il est compris de 600 à 700 euros. Réagissant à cette flambée des prix, la députée Les Républicains du Maine-et-Loire, Anne-Laure Blin, a adressé un courrier au ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, le 2 octobre dernier, relate le site actu.fr. Elle demande une prise de mesures pour faire face à la pénurie actuelle ainsi qu’à la forte augmentation du prix des pellets pour les chaudières à granulés et les poêles.

Pénurie et hausse des prix

Les consommateurs achètent généralement les pellets en sacs. Cette année, les vendeurs ont limité le nombre de sacs que chaque client pouvait acheter. Certains fournisseurs se retrouvent même en rupture de stock. Par exemple, un magasin de bricolage du Sud Morbihan a épuisé tous ses sacs de pellets en quelques heures seulement, alors qu’il ne se fait livrer que toutes les deux semaines. Même si le prix du sac est passé de 4,30 euros l’an dernier à 8,49 euros aujourd’hui, cela n’empêche pas les clients de faire des allées et venues dans les différents magasins pour trouver ce produit essentiel. Le problème, c’est que les enseignes ne donnent pas assez d’informations sur les jours et horaires de livraison. Pour ceux qui n’ont pas le temps de vérifier quotidiennement dans les magasins, le meilleur moyen reste de téléphoner pour connaitre le moment d’une éventuelle livraison. Par ailleurs, faire une commande en ligne ou à distance est désormais impossible.

Le gouvernement aurait sa part de responsabilité ?

Ces dernières années, le nombre de foyers équipés de poêles ou de chaudières à granulés n’a pas cessé d’augmenter. Par conséquent, la demande en pellets a également connu une hausse fulgurante. La députée Anne-Laure Blin attribue la responsabilité au gouvernement qui a encouragé les ménages à opter pour ce type de chauffage en utilisant des incitations économiques comme la prime énergie ou le crédit d’impôt comme arguments. Les personnes ont commencé à se tourner vers le dispositif MaPrimeRénov proposé par le gouvernement, car ils pensaient que ce mode de chauffage serait plus économique que le gaz ou l’électrique. Ils se retrouvent maintenant confrontés à une situation inattendue avec le prix des pellets qui a doublé en seulement une année.

Des mesures appliquées à tous

Anne-Laure Blin a déclaré qu’elle a été interpellée à plusieurs reprises sur l’augmentation du coût des pellets. Selon elle, le gouvernement n’aurait pas encore considéré le problème alors que des mesures ont été prises pour le chauffage à gaz et électrique. Les foyers qui utilisent ces deux types d’énergie pour se chauffer peuvent bénéficier d’une prolongation du bouclier tarifaire pour les hausses des tarifs à 15 %. Un chèque de 100 à 200 euros sera également octroyé aux ménages qui utilisent le fioul. La députée a indiqué dans sa requête « qu’il était vital que des mesures adéquates soient prises pour l’ensemble des Français (particuliers et entreprises) quelles que soient leurs modalités de fournitures énergétiques ». Pour le moment, aucun commentaire n’a encore été fait par le ministère de la Transition écologique sur le sujet alors que des solutions existent pour aider les ménages. L’état pourrait, par exemple, proposer une prime pellets de 250 € comme en Belgique, ou encore baisser de la TVA à 5 % sur les granulés de bois comme le font nos voisins espagnols et croates; affaire à suivre…