Grokipedia : pourquoi l’alternative de Wikipédia d’Elon Musk est vouée à l’échec ?

Depuis des années, Elon Musk se plaint de Wikipédia, accusant la plateforme de rouler pour la gauche et de pratiquer une « propagande woke ». Aux États-Unis, cette expression, employée souvent par les « républicains » conservateurs, désigne, de façon critique, le fait de présenter les idées progressistes (égalité, inclusion, écologie) comme une vérité imposée. Voilà ce dont est accusé Wikipédia, et en janvier 2025, Musk appelait même au boycott, furieux que sa page mentionne un salut nazi qu’il avait tenté d’effacer de la mémoire collective (Le Monde). Alors, vexé comme un enfant privé de dessert, il a décidé de lancer son propre projet : Grokipedia, censée être une « amélioration massive » de l’encyclopédie participative. Problème : quand votre référence est un chatbot déjà connu pour avoir fait l’éloge de Hitler, la crédibilité part d’emblée avec un handicap… Décryptage

Quand l’ego s’invite dans l’encyclopédie

Grokipedia s’appuie sur Grok, l’IA développée par la société xAI de Musk, quel nom étrange quand même. Et, l’histoire récente n’est pas rassurante : l’outil a déjà servi de caisse de résonance à des théories complotistes et même loué le Troisième Reich (oui, vous avez bien lu). Elon Musk n’a évidemment reconnu aucune responsabilité dans ces dérives, préférant accuser les modérateurs ou l’“idéologie dominante”. On sait tout de même que Musk soutient plutôt l’extrême droite que l’extrême gauche, il a même été accusé d’ingérence par l’Allemagne, comme l’explique cet article de Public Sénat. Si Grokipedia reprend les mêmes bases techniques, on peut déjà prévoir des articles truffés d’“alternatives factuelles” dignes d’un fil Telegram de complotiste. Bref, ce qui devait concurrencer Wikipédia risque surtout de concurrencer les pires sites de fake news.

Tableau comparatif : Wikipédia vs Grokipedia

Je me suis amusée à créer ce petit tableau comparatif entre Wikipédia et Grokipedia ! Ce ne sera peut-être pas très objectif pour les fans de Musk, mais bon.

Critère Wikipédia Grokipedia (version Musk) Création 2001, par Jimmy Wales et Larry Sanger 2025, par Elon Musk et son ego Contenus Écrits, sourcés, modérés par des bénévoles Générés par IA, biaisés à souhait Fiabilité Globalement reconnue (20 M de visites/mois) Déjà entachée par des dérapages de Grok Idéologie Neutralité (même si critiquée) « Pas woke » = très orientée politiquement Objectif Diffuser la connaissance libre et gratuite Offrir une encyclopédie à l’image de Musk

Pour ma part, j’utilise Wikipédia chaque jour de l’année, et ce n’est pas demain la veille que je changerai. Enrichir encore cet homme fantasque et parfois plus que borderline dans ses sorties et ses idées ne se fera pas avec ma contribution !

Pourquoi Grokipedia court droit au fiasco ?

À la question « peut-on vraiment concurrencer Wikipédia ? », l'histoire a déjà répondu : non. Des alternatives comme Conservapedia ont tenté l'expérience, mais elles ont vite sombré dans le ridicule. Et quand même ces encyclopédies à biais assumés trouvent Musk trop peu crédible, c'est que le problème est sérieux. La magie de Wikipédia réside dans sa collaboration mondiale, sa transparence et son amélioration continue par des milliers de contributeurs. Grokipedia, elle, part du principe qu'une seule vision, celle d'un milliardaire capricieux, doit prévaloir. Dans ce cadre, l'échec n'est pas une hypothèse : c'est une évidence. Et vous, pensez-vous que Grokipedia survivra plus longtemps qu'un tweet d'Elon Musk avant suppression rageuse ?