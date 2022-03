Guerre en Ukraine : comment aider les réfugiés ?

Depuis le 24 février 2022, la Russie envahit l’Ukraine dans une guerre qui fait connaître l’horreur aux Ukrainiens… Obligés de fuir les bombardements, ils sont des milliers à passer les frontières de leur pays chaque jour, sans savoir si, un jour, ils pourront le retrouver. Ceux que l’on appelle désormais les réfugiés Ukrainiens passent la frontière, sans avenir, sans biens matériels, ils laissent tout. Vous vous demandez peut-être comment les aider et être sûr que, ce vous donnerez leur reviendra bien. Le Service Public vient de publier une liste des besoins et des associations certifiées qui enverront vos dons aux réfugiés. Voici comment faire pour aider les réfugiés Ukrainiens.

Faire un don d’argent

Les besoins sont immenses et à l’évidence, faire un don financier semble le plus facile. Mais, parfois la peur de ne pas savoir ce qui sera fait de l’argent nous retient. Les organisations ci-dessous, certifiées par l’Etat Français utiliseront vos dons pour cette cause dramatique :

Le Comité international de la Croix-Rouge

Par carte bancaire ou Paypal sur le site du Comité international de la Croix-Rouge Ou par chèque à l’ordre de « La Croix-Rouge française – Conflit Ukraine 2022 » à envoyer à l’adresse Croix-Rouge française, CS 20011 – 59895 Lille cedex 9.

L’ONG Care International

Par carte bancaire, chèque, Google Play ou Paypal sur le site de l’ONG Care International.

L’Unicef

L’Unicef vient principalement en aides aux enfants et s’occupe de leurs besoins essentiels comme nourriture, accès aux soins, éducation. Par carte bancaire, Paypal, Google Play, Apple Pay sur le site de l’UNICEF

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés

Le Haut Comité aux Réfugiés vient de déclarer la situation en Ukraine au niveau 3 de l’urgence, le niveau le plus haut. Le HCR est déjà présent sur le territoire Ukrainien et achemine des biens matériels, produits de secours. Ils sont également aux frontières du pays pour accueillir les réfugiés. Par carte bancaire ou virement Paypal sur le site Donner.unhcr.org Par chèque à l’ordre « UNHCR – L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés » à envoyer à l’adresse UNHCR – L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, 226 boulevard Voltaire, 75011 Paris.

L’Aide médicale et caritative France-Ukraine

Cette association créée en 2014 assure l’acheminement des convois humanitaires. Elle apporte aussi des soins aux blessés et des aides psychologiques. Plus tard, elle assurera les colonies de vacances, des orphelins de guerre. Par carte bancaire sur le site HelloAsso Par chèque à l’ordre de « AMC FRANCE-UKRAINE » à envoyer à l’adresse AMC France-Ukraine, 17 rue Saint-Exupery, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Ou encore, par virement bancaire sur le compte de l’association : Télécharger le RIB . Veuillez nous envoyer vos coordonnées ou Kbis à l’adresse : amc@ukr.fr avec intitulé « Reçu pour virement ».

Médecins sans frontières

Actuellement les équipes de MSF se trouvent dans les pays frontaliers de l’Ukraine pour y faire entrer du matériel médical et des équipes humains. Dans le pays, ils sont entrain de mettre en place des dispositifs d’urgence pour soigner les victimes de guerre. Par carte bancaire sur le fonds d’urgence

Le Secours populaire

L’association créée après la seconde guerre mondiale en 1945 vient en aide aux victimes des conflits sur tous les continents… Actuellement, comme tous, ils se mobilisent en Ukraine. Par Carte Bancaire pour les dons d’urgence sur le site du Secours Populaire

La Fondation de France

Présente aussi sur le terrain la Fondation de France se concentre sur les populations déjà arrivées en Pologne et en Roumanie Par Carte Bancaire sur le site de l’association Fondation de France. Vous pouvez également trouver une liste complète d’associations moins connues que les précédentes, mais qui se mobilisent pour le pays. Liste Support Ukraine.

Faire un don matériel

Parfois nous préférons acheter du concret, donner des vêtements ou des produits de première nécessité, et évidemment c’est tout à fait possible.

La plupart des communes de France, des plus grandes aux plus petites lancent ou lanceront prochainement des collectes de biens matériels. Il existe une liste publiée par La Protection Civile des besoins urgents du moment. Même s’ils manquent de tout, il y a des choses essentielles à envoyer en premier.

Produits d’hygiène (savons, couches, protections périodiques, lingettes…)

Produits médicaux (compresses, alcool à 70°, désinfectants, bandage…)

Denrées alimentaires (conserves, pâtes, riz, gâteaux secs…)

En association avec les Maires de France (AMIF) une liste a été établie des priorités pour les dons matériels. La Protection Civile de chaque département se chargera d’acheminer le fruit des collectes. De plus, L’Aide médicale et caritative France-Ukraine a lancé un appel urgent aux hôpitaux, soignants libéraux, entreprises et administrations françaises pour récolter du matériel médical et des médicaments et les envoyer en Ukraine. Là encore, il existe une liste des besoins urgents (anti inflammatoires, anti douleurs, antibiotiques etc… )

Accueillir des réfugiés

Plus d’un million d’Ukrainiens sont désormais sans toits ! Il est possible d’accueillir ces réfugiés à titre personnel en vous faisant connaître sur Aide médicale et caritative France Ukraine à cette adresse. Toujours par le biais de l’Association des Maires de France, les communes doivent faire connaître leurs possibilités d’hébergement sur la commune et les familles prêtes à recevoir des réfugiés, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de votre mairie qui transmettra.