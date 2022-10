Heure d’été et heure d’hiver : comment et pourquoi le changement d’heure a-t-il été inventé ?

En avril, on avance d’une heure et en octobre, on recule d’une heure… C’est la petite méthode mnémotechnique pour se souvenir dans quel sens faire tourner les aiguilles de votre montre deux fois par an. Si, aujourd’hui, la plupart des objets connectés se mettent seuls à l’heure d’été ou d’hiver, ce n’était évidemment pas le cas lors de l’instauration de ce changement d’heure qui date de 1976. Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre, nous devrons donc reculer d’une heure, et, à trois heures du matin, il sera donc deux heures ! La bonne nouvelle, c’est que la nuit sera un peu plus longue, la mauvaise, c’est qu’il fera nuit plus tôt ! Mais, qui a inventé ce changement d’heure ? Et, surtout, pourquoi ? On va tout vous expliquer.

Pourquoi changeons-nous d’heure deux fois par an ?

Chaque année ou presque, nous nous posons la même question : à quoi sert ce changement d’heure ? En 2019, il était question de ne plus changer d’heure, mais depuis la crise sanitaire, le sujet n’a pas encore refait surface et nous changerons en conséquence encore nos pendules en 2022 ! Il faudra ensuite avancer les horloges d’une heure le samedi 25 mars 2023, pour revenir à l’heure d’été, perdre une heure de sommeil et gagner une heure de luminosité ! Le changement d’heure concerne tous les pays européens depuis la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du conseil du 19 janvier 2001, mais les dirigeants européens ne sont pas tous sur la même longueur d’onde… Ainsi, les pays d’Europe du Nord aimeraient rester sur l’heure d’hiver, alors que ceux d’Europe du Sud préfèreraient l’heure d’été… Bref, ne plus changer d’heure n’est donc à priori pas un sujet prioritaire.

Pourquoi le changement d’heure a-t-il été instauré ?

En France, c’est le décret du 19 septembre 1975, pris sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, qui acte le changement d’heure en été, et donc en hiver. Cette mesure, qui devait être provisoire, avait été instaurée à la suite du premier choc pétrolier de 1973, une époque où les économies d’énergie étaient déjà l’objet de tous les débats… L’idée était de réduire les temps d’éclairages artificiels le soir pour économiser l’énergie. Dans les années 1970, 1980, il était donc déjà recommandé de ne pas trop chauffer et même d’éteindre la télévision passé une certaine heure…

Et, qui a inventé ce changement d’heure ?

Instauré en France en 1974, le changement d’heure a été inventé bien avant cette date par un certain Benjamin Franklin, qui, dès l’apparition de l’éclairage artificiel, donc en 1784, proposait de décaler les heures d’activité pour profiter au maximum de la lumière jour. Il expliquait très judicieusement que cela permettait d’économiser sur les bougies à l’époque. Rappelons que les candélabres publics étaient chaque soir allumés par un falotier, ou allumeur de réverbères…

L’idée n’a jamais été retenue, jusqu’en 1916, en pleine Première Guerre mondiale. À cette époque, c’était évidemment le charbon qu’il fallait économiser, mais pour le redistribuer à l’effort de guerre. Ce fut la première application du changement d’heure. Puis, en 1939, sous le régime de Vichy, la France occupée se calera sur l’heure allemande jusqu’en 1975, où le changement d’heure s’effectuera deux fois par an… Depuis cette date, c’est le statu quo, et cela risque de durer encore quelques années. Changez vos pendules si vous ne voulez pas manquer vos rendez-vous matinaux du lundi 31 octobre !