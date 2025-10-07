Ils donnent du bois de chauffage gratuitement contre des « gâteaux, du café ou du thé »

Je dois l’avouer, celle-là m’a fait sourire dès la première ligne : à Pouancé, dans le Maine-et-Loire, une association d’insertion baptisée Ombrée Services Environnement (OSE) offre du bois de chauffage gratuit… en échange de gâteaux, de café, de thé ou de boissons sans alcool. Oui, vous avez bien lu ! Du recyclage utile, de la solidarité et une petite touche d’humanité qui fait du bien. OSE récupère les déchets de palettes pour les transformer en bois de chauffage, et redistribue ce bois aux habitants qui viennent directement le chercher à la zone industrielle de la Pidaie. En retour, pas d’argent, juste un peu de convivialité : les douceurs offertes sont destinées aux salariés en insertion, pour leurs pauses-café. Une belle initiative locale, que vous pouvez retrouver sur le site officiel d’OSE ou sur le portail d’Ombrée d’Anjou. Et, franchement, si toutes les transactions se faisaient dans cet esprit-là, on vivrait dans un monde bien plus doux ! Découverte.

Une chaleur humaine bien plus durable que le chauffage

OSE, c’est un peu l’anti-commerce par excellence : ici, on ne vend rien, on échange. En l’occurrence, des bûches contre un peu de bienveillance. L’association, implantée à Pouancé depuis 1985, accompagne chaque année des dizaines de personnes vers l’emploi. Son secret ? Redonner du sens au travail par des actions concrètes : recyclage, entretien d’espaces verts, valorisation du bois… et surtout, une philosophie profondément humaine. Et, cette idée du bois contre un gâteau n’est pas qu’un joli coup de com’. Elle permet de lutter contre le gaspillage (les palettes auraient fini à la benne) tout en aidant ceux qui peinent à se chauffer. Dans un contexte dans lequel le prix du stère flirte parfois avec les 110 € comme nous vous en parlions dans cet article sur le coût du bois de chauffage, cette initiative prend tout son sens. Et puis, entre nous, apporter une boîte de madeleines pour remercier ceux qui nous aident à passer l’hiver au chaud, ce n’est pas la mer à boire.

Ce qu’il faut retenir de cette belle initiative

Informations pratiques Détails 📍 Adresse 7, zone industrielle de la Pidaie – Pouancé (49420 Ombrée d’Anjou) 🕐 Horaires Lundi à jeudi : 9 h-12 h / 13 h 30-16 h – Vendredi : 9 h-11 h 🔁 Principe Bois de chauffage gratuit contre gâteaux, café, thé ou boissons sans alcool 🌳 Origine du bois Palettes recyclées par des salariés en insertion 🤝 Objectif Favoriser l’insertion professionnelle et la solidarité locale

Les bénévoles et salariés d’OSE offrent bien plus que du bois : ils partagent un peu de leur temps, de leur travail et de leur gentillesse. Et, croyez-moi, quand on sait ce que représente un bon feu de cheminée un soir d’hiver, on mesure toute la valeur symbolique de leur geste.

Le feu de bois… et celui du cœur

Dans mon coin, j’aimerais voir fleurir ce genre d’initiative qui rappellent qu’on peut encore changer notre société, sans argent, juste avec du bon sens et de la bienveillance. Alors si vous habitez dans le Maine-et-Loire, pensez à glisser un paquet de gâteaux maison ou une thermos de café fumant dans votre coffre avant d’aller chercher votre bois. Vous repartirez les bras chargés de bûches… et le cœur un peu plus léger. Plus d’informations sur cette association ose49.fr. Et vous, seriez-vous prêt à échanger quelques douceurs sucrées contre quelques bûches de chaleur cet hiver ? Que pensez-vous de cette initiative ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !