Ils donnent du bois de chauffage gratuitement contre des « gâteaux, du café ou du thé »

À Pouancé, une association d’insertion offre du bois de chauffage contre des gâteaux et du café : une belle idée solidaire qui réchauffe les cœurs et les foyers !

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 7 octobre 2025
Un énorme tas de bois de chauffage issu de palettes.
Une association du Maine-et-Loire offre du bois de chauffage issu de palettes en échange de quelques douceurs sucrées. Crédit photo : OSE Ombrée Services Environnement (capture d'écran vidéo Facebook)

Je dois l’avouer, celle-là m’a fait sourire dès la première ligne : à Pouancé, dans le Maine-et-Loire, une association d’insertion baptisée Ombrée Services Environnement (OSE) offre du bois de chauffage gratuit… en échange de gâteaux, de café, de thé ou de boissons sans alcool. Oui, vous avez bien lu ! Du recyclage utile, de la solidarité et une petite touche d’humanité qui fait du bien. OSE récupère les déchets de palettes pour les transformer en bois de chauffage, et redistribue ce bois aux habitants qui viennent directement le chercher à la zone industrielle de la Pidaie. En retour, pas d’argent, juste un peu de convivialité : les douceurs offertes sont destinées aux salariés en insertion, pour leurs pauses-café. Une belle initiative locale, que vous pouvez retrouver sur le site officiel d’OSE ou sur le portail d’Ombrée d’Anjou. Et, franchement, si toutes les transactions se faisaient dans cet esprit-là, on vivrait dans un monde bien plus doux ! Découverte.

Une chaleur humaine bien plus durable que le chauffage

OSE, c’est un peu l’anti-commerce par excellence : ici, on ne vend rien, on échange. En l’occurrence, des bûches contre un peu de bienveillance. L’association, implantée à Pouancé depuis 1985, accompagne chaque année des dizaines de personnes vers l’emploi. Son secret ? Redonner du sens au travail par des actions concrètes : recyclage, entretien d’espaces verts, valorisation du bois… et surtout, une philosophie profondément humaine. Et, cette idée du bois contre un gâteau n’est pas qu’un joli coup de com’. Elle permet de lutter contre le gaspillage (les palettes auraient fini à la benne) tout en aidant ceux qui peinent à se chauffer. Dans un contexte dans lequel le prix du stère flirte parfois avec les 110 € comme nous vous en parlions dans cet article sur le coût du bois de chauffage, cette initiative prend tout son sens. Et puis, entre nous, apporter une boîte de madeleines pour remercier ceux qui nous aident à passer l’hiver au chaud, ce n’est pas la mer à boire.

Un tas de bois de chauffage.
Un stock de bois de chauffage. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Ce qu’il faut retenir de cette belle initiative

Informations pratiques Détails
📍 Adresse 7, zone industrielle de la Pidaie – Pouancé (49420 Ombrée d’Anjou)
🕐 Horaires Lundi à jeudi : 9 h-12 h / 13 h 30-16 h – Vendredi : 9 h-11 h
🔁 Principe Bois de chauffage gratuit contre gâteaux, café, thé ou boissons sans alcool
🌳 Origine du bois Palettes recyclées par des salariés en insertion
🤝 Objectif Favoriser l’insertion professionnelle et la solidarité locale

Les bénévoles et salariés d’OSE offrent bien plus que du bois : ils partagent un peu de leur temps, de leur travail et de leur gentillesse. Et, croyez-moi, quand on sait ce que représente un bon feu de cheminée un soir d’hiver, on mesure toute la valeur symbolique de leur geste.

Infographie : à Pouancé, l’association OSE échange du bois de chauffage issu de palettes recyclées contre des gâteaux, du café ou du thé.
Infographie : à Pouancé, l’association OSE échange du bois de chauffage issu de palettes recyclées contre des gâteaux, du café ou du thé. Crédit infographie : neozone.org

Le feu de bois… et celui du cœur

Dans mon coin, j’aimerais voir fleurir ce genre d’initiative qui rappellent qu’on peut encore changer notre société, sans argent, juste avec du bon sens et de la bienveillance. Alors si vous habitez dans le Maine-et-Loire, pensez à glisser un paquet de gâteaux maison ou une thermos de café fumant dans votre coffre avant d’aller chercher votre bois. Vous repartirez les bras chargés de bûches… et le cœur un peu plus léger. Plus d’informations sur cette association ose49.fr. Et vous, seriez-vous prêt à échanger quelques douceurs sucrées contre quelques bûches de chaleur cet hiver ? Que pensez-vous de cette initiative ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Via
Ouest-france.frOmbreedanjou.fr
Source
Ose49.fr
Tags
Méline Kleczinski Envoyer un courriel 7 octobre 2025

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page