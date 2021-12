Immobilier : quelles sont les règles d’urbanisme pour construire une maison Tiny-House

Avoir une tiny-house dans son jardin, c’est très à la mode depuis quelques temps. C’est l’occasion de s’offrir de l’espace en plus, un bureau pour télétravailler, ou un studio pour l’adolescent devenu adulte qui commence à devenir un Tanguy !

Les tiny-houses sont ces petites maisons, inventées pour reloger les victimes de L’Ouragan Katrina qui avait frappée la Louisiane en 2005. Souvent fabriquées en bois, elles ont l’énorme avantage de se construire rapidement et pour beaucoup moins chère qu’une annexe classique.

Attention, une tiny-house n’est pas un abri de jardin, la différence réside dans le fait que la tiny-house reste mobile… Et en matière d’urbanisme, cela fait quelques différences. On vous explique tout !

Qu’est-ce qu’une tiny-house ?

Dans la législation française, une tiny-house est une résidence démontable à vocation d’habitat permanent. C’est-à-dire qu’elle doit réunir les trois critères suivants :

Être occupée moins de 8 mois par an comme résidence principale;

Être démontable et mobile;

Disposer de ses propres réseaux (eau et électricité);

Les règles classiques en matière d’autorisations d’urbanisme prévalent donc.

Selon son emprise au sol, les règles d’urbanisme diffèrent… Et un permis de construire peut-être obligatoire pour construire sa tiny-house.

Dans quels cas faut-il un permis de construire ?

Si la surface du plancher se situe entre 5 et 20 m² (ou 40 m² en zone classée urbaine), une déclaration préalable de travaux suffit. La hauteur de votre tiny-house devra également être inférieure à 12 m. Si la surface au sol dépasse 20 m² ou 12 m de haut, alors il faudra faire une demande de permis de construire.

Attention également au plan local d’urbanisme (PLU) qui peut s’avérer très contraignant. Il faudra par exemple respecter une certaine distance avec les clôtures de vos voisins, et que votre entrée ne soit pas en vis-à-vis… Si vous vous situez en limite de zone agricole, naturelle ou forestière, le permis de construire est encore plus difficile à obtenir, car ces zones sont souvent considérées comme « non constructibles ».

Quels risques de ne pas déclarer les travaux ?

Si vous omettez de déclarer vos travaux, vous risquez une amende comprise entre 1200€ et 6000€ par m². Si vous récidivez, vous risquez alors une peine d’emprisonnement de 6 mois en plus de l’amende… Pour 19 m², on arrive donc à 22800€ pour la fourchette basse et à 114000€ pour la fourchette haute. Si l’infraction est constatée par la mairie lors de la construction, celle-ci peut ordonner l’interruption immédiate des travaux. Si vous poursuivez vos travaux, vous pourriez atteindre les 75000€ d’amende et 3 mois d’emprisonnement.

En matière d’assurance et de vente, cela peut aussi vous poser un problème car si un incendie se déclare dans votre tiny-house, elle ne sera pas assurée… Et si l’incendie se propage à votre habitation principale, même punition… Evidemment, tout ce qu’elle contient ne sera pas assuré non plus !

Le délai de prescription pour la non-déclaration de travaux est de 6 ans pour la responsabilité pénale et de 10 ans pour la responsabilité civile. Passé ces délais, si vous n’avez pas eu de problèmes de dénonciation ou de constatation, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles ! Mais dix ans, cela peut être long !