Je vous dévoile les nouvelles aides pour installer une pompe à chaleur en 2025

Installer une pompe à chaleur (PAC) en 2025, c’est faire un grand pas vers les économies d’énergie… mais également vers un labyrinthe d’aides financières aux noms pas toujours très clairs. Bonne nouvelle : il existe plusieurs dispositifs pour alléger la facture. Entre MaPrimeRénov’, le Coup de pouce chauffage, l’éco-prêt à taux zéro ou encore la TVA réduite, il y a de quoi s’y perdre. Alors, pour y voir plus clair, je vous propose un tour d’horizon des aides existantes, avec un soupçon de bonne humeur et un lien officiel pour les curieux : France Rénov’ – Les aides financières en 2025. Allez, on fait le point ensemble, sur ces aides qui pourraient vous aider à passer au « vert » en termes de chauffage de votre habitation. Découverte.

MaPrimeRénov’ : la star des aides pour changer de chauffage

Si vous avez déjà entendu parler de MaPrimeRénov’, c’est normal : c’est l’aide la plus connue et la plus utilisée. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, elle s’adresse aux propriétaires, occupants ou bailleurs, avec des barèmes modulés selon les revenus (très modestes à intermédiaires). Et, elle peut couvrir une bonne part de l’installation d’une PAC air/eau, géothermique ou solaire/thermique. Mais, attention : pas question d’effectuer les travaux soi-même avec l’aide de vos amis. Le recours à un professionnel RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) est obligatoire. Et croyez-moi, mieux vaut confier ce genre de chantier à un pro : entre les fluides, les raccords et le paramétrage, il y a de quoi se brûler les ailes (et le portefeuille). Heureusement, France Rénov’ propose un annuaire pour trouver l’artisan parfait, sans jouer à la roulette russe.

Coup de pouce, éco-PTZ et CEE : un trio gagnant pour alléger la facture

Autre coup de main bienvenu : le « Coup de pouce chauffage ». Si vous remplacez une vieille chaudière au fioul, au gaz ou au charbon par une PAC, cette aide peut s’appliquer. Et, contrairement à MaPrimeRénov’, elle est ouverte à tous les ménages, sans condition de ressources, même pour une résidence secondaire (tant qu’elle a plus de deux ans). Sympa, non ? À cela s’ajoute l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) : un prêt sans intérêts pour financer tout ou partie des travaux. Il est distribué par certaines banques, et cumulable avec les autres aides. Quant aux Certificats d’économies d’énergie (CEE), ce sont des primes proposées par les fournisseurs d’énergie – autant dire que même EDF ou Total peuvent contribuer à votre transition énergétique.

Tableau comparatif des principales aides 2025

Aide Public concerné Conditions principales Cumulable ? MaPrimeRénov’ Propriétaires (occupants/bailleurs) Revenus modestes à intermédiaires + artisan RGE Oui Coup de pouce chauffage Tous les ménages Remplacement chaudière >2 ans résidence Oui Éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) Propriétaires Banque partenaire + performances PAC Oui Certificats d’économies d’énergie (CEE) Tous Fournisseur d’énergie partenaire Oui TVA réduite à 5,5 % Propriétaires occupants ou bailleurs Matériel fourni et posé par pro + performances min. Oui

Et pour les PAC air/air ? Moins de chance, mais pas de panique

Les pompes à chaleur air/air sont les grandes oubliées de MaPrimeRénov’ et de l’éco-PTZ… mais elles ne sont pas complètement hors-jeu. Si leur coefficient de performance (COP) est supérieur ou égal à 3,9, elles peuvent bénéficier d’aides via le dispositif des certificats d’économies d’énergie. Ce n’est pas l’eldorado, mais c’est toujours ça de pris, surtout si vous cherchez une solution d’appoint ou un chauffage d’été/mi-saison. Enfin, côté fiscalité, rappelons que les PAC (hors air/air) bénéficient d’une TVA réduite à 5,5 %, à condition qu’elles soient fournies et installées par une entreprise.

De plus, que vous soyez allergique aux formulaires CERFA ou simplement un peu perdu face aux montants et conditions, sachez qu’il existe des conseillers France Rénov’ (joignables au 0 808 800 700) pour vous aider à monter votre dossier. Alors ? Avec toutes ces aides cumulables, est-ce que vous allez sauter le pas de la pompe à chaleur cette année ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .