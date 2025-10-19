« Jusqu’à 277 € », vous avez jusqu’à ce soir minuit pour recevoir le chèque énergie 2025

Le chèque énergie 2025 arrive bientôt : voici comment vérifier votre éligibilité avant le 19 octobre et éviter de passer à côté d’une aide précieuse !

Que faire si vous n'avez pas reçu votre chèque énergie ?
Que faire si vous n'avez pas reçu votre chèque énergie ? Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Face à la flambée des prix de l’énergie, le chèque énergie 2025 est plus que jamais attendu. Ce dispositif public, créé par l’État pour soutenir les ménages modestes dans le paiement de leurs factures d’électricité, de gaz, de fioul ou même de bois, permet de recevoir de 48 à 277 €. Une aide conditionnée au revenu fiscal et à la composition du foyer. Rappelons que cette aide nominative est attribuée automatiquement, sans demande préalable, à partir de novembre 2025. Seule condition : que vos données fiscales et énergétiques soient à jour, comme l’indique le site chequeenergie.gouv.fr. Et, si, comme moi, vous utilisez un chauffage au bois, sachez qu’il existe d’autres dispositifs cumulables. Nous vous en parlions dans cet article sur les aides au chauffage au bois. C’est aujourd’hui le dernier jour pour vérifier votre éligibilité et je vous explique comment procéder ! Décryptage.

Comment vérifier votre éligibilité avant le 19 octobre ?

19 octobre ? Mais, c’est aujourd’hui jusqu’à minuit ! Ne tardez pas à suivre mes conseils ! Rassurez-vous, j’ai testé et cela ne vous plantera pas votre dimanche sous un plaid ! Pour vérifier, rien de plus simple : rendez-vous sur le site officiel du gouvernement via ce lien sécurisé. On vous demandera simplement :

  • Si vous disposez d’un contrat d’électricité actif,
  • Le nombre de personnes déclarées dans votre foyer en 2024,
  • Et votre revenu fiscal de référence (RFR).

En moins de cinq secondes, j’ai eu la réponse… et sans surprise, je n’étais pas éligible ! Mais, la bonne nouvelle, c’est que cette simulation permet de comprendre immédiatement si l’aide vous sera versée automatiquement ou si vous devrez la réclamer à partir du 15 octobre 2025, date d’ouverture du guichet de réclamation. Au cas où vous êtes éligible, bien entendu !

Chèque énergie de l'année 2023.
Chèque énergie de l’année 2023. Crédit photo : M. Moignet pour Neozone

Le e-Chèque énergie : la nouveauté à ne pas manquer

Grande nouveauté cette année : le e-Chèque énergie. Fini le papier à ne pas perdre au fond d’un tiroir ! Cette version dématérialisée permet d’utiliser l’aide directement en ligne auprès de votre fournisseur. Une fois activé, le montant est automatiquement crédité sur votre compte, et vous pouvez l’utiliser en plusieurs fois. Pratique, rapide, et surtout, plus écologique. Attention toutefois : pour en bénéficier dès novembre, il faut activer cette option avant le 19 octobre 2025 à minuit. Après cette date, vous recevrez la version papier classique, par voie postale.

Un petit coup de pouce bienvenu à l’approche de l’hiver

Entre les factures de bois, de pellets ou d’électricité qui grimpent, cette aide reste un vrai souffle d’air frais pour de nombreux foyers. Même si tout le monde n’est pas éligible, mieux vaut vérifier : parfois, quelques euros de différence sur le revenu fiscal peuvent tout changer. Personnellement, même si je n’y ai pas droit cette année, j’ai trouvé la démarche tellement simple que j’ai vérifié pour mes proches aussi. Et, je me suis aperçue que ma maman était éligible, elle recevra un peu moins de 200 €, une bonne nouvelle ! Vérifiez avant ce soir minuit, peut-être aurez-vous la même surprise, allez savoir ! Alors, avez-vous vérifié votre éligibilité au chèque énergie 2025 avant le 19 octobre ou comptez-vous laisser passer cette aide bien méritée ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

