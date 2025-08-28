« Jusqu’à 280 € pour 3 cm », quelles compagnies aériennes surtaxent les bagages cabine ?

Voyager léger, c’était autrefois synonyme de billet économique et passage express à l’aéroport. Mais, aujourd’hui, le bagage cabine devient une véritable source de stress et de facturation surprise ! Des compagnies comme Ryanair, Vueling ou Transavia n’hésitent plus à surtaxer le moindre sac à main un peu dodu. Pourtant, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé dès 2014 qu’un bagage à main de taille raisonnable ne devait pas être payant, tant qu’il respecte les normes de sécurité. Malgré cela, 7 compagnies sont aujourd’hui pointées du doigt pour ces pratiques, dont certaines se sont vu infliger des amendes salées en Espagne. J’ai moi-même fait l’expérience des contrastes flagrants entre compagnies aériennes et parfois, le prix de la valise dépasse allègrement celui du billet ! Décryptage.

Des pratiques abusives qui font décoller les frais

Ma mère, par exemple, s’est vu facturer 50 € chez Vueling pour un bagage pourtant conforme à leur grille officielle. Résultat ? Bagage en soute imposé, et un surcoût équivalent au billet d’avion acheté 49 € ! À l’inverse, j’ai voyagé récemment avec la TAP et Transavia, avec trois bagages cabine (un par personne) sans supplément. Mais, soyons honnêtes : les derniers à embarquer n’ont sans doute pas pu caser leur valise dans les coffres, tant l’espace est limité. Ce qui est rageant, c’est la grande inégalité de traitement entre les passagers et les compagnies. Certaines comme Air France ou Lufthansa incluent un vrai bagage cabine et un accessoire sans frais cachés. D’autres, en revanche, profitent d’un vide juridique, en redéfinissant sans cesse la taille « gratuite » autorisée… et en vous facturant jusqu’à 280 € pour 3 cm de trop, comme le relate cet article de Ça m’intéresse.

Les compagnies les plus et les moins tolérantes avec vos bagages cabine

Compagnies qui surtaxent les bagages cabine :

Ryanair : Jusqu’à 36 € par bagage cabine

Vueling : Jusqu’à 280 € pour non-conformité

EasyJet : Environ 43 € pour un bagage cabine

Volotea : 23 € par trajet

WizzAir, Norwegian, Transavia : Tarification variable selon le vol

Compagnies qui incluent le bagage cabine dans le billet :

Air France, Lufthansa, Swiss, Brussels Airlines : Bagage cabine + accessoire personnel inclus

British Airways, American Airlines : Bagage cabine inclus, parfois même un bagage soute

Nouvelles règles en 2025 : vers plus de clarté ou plus de confusion ?

Bonne nouvelle (enfin, presque) : depuis juillet 2025, une vingtaine de compagnies européennes se sont accordées pour uniformiser la taille du bagage cabine gratuit. Dès la fin de l’été, celui-ci devra respecter les dimensions 40 × 30 × 15 cm, selon Le Point. C’est ce fameux sac qu’on glisse sous le siège et non la traditionnelle valise cabine qui, elle, reste souvent payante. D’un côté, on salue l’harmonisation, censée réduire les mauvaises surprises. De l’autre, on vous souhaite bonne chance pour trouver une valise cabine de 15 cm de profondeur !

Même les sacs à dos les plus compacts flirtent avec la limite. C’est donc une demi-avancée : la transparence progresse, mais le confort régresse. Et, pendant ce temps, certaines compagnies modifient encore leurs CGV pour maintenir le flou. Et vous, avez-vous déjà eu une mauvaise surprise avec un bagage cabine « gratuit » devenu payant à l’embarquement ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !