Jusqu’à 56 € d’écart pour une palette, voici la région où les pellets sont les moins chers

L’hiver 2022-2023 fut une année noire pour les utilisateurs de pellets de bois ! Souvenez-vous, comme nous vous l’expliquions dans cet article, du sac de 15 kg à 10, voire 12 € pièce ! La « tempête de prix » semble désormais derrière nous, avec des prix au sac, relevés autour de 4,30 € pour les moins chers. En revanche, ce qui ne change pas, c’est la disparité entre les régions ! Je vis en Seine-et-Marne, donc en Île-de-France, l’une des plus chères de France. En faisant quelques kilomètres (50 exactement) pour me rendre en Bourgogne, je paierai moins cher, mes pellets de bois ! Une astuce à connaître, car si le marché des granulés de bois (pellets) a retrouvé une certaine stabilité, ce n’est pas le cas pour l’uniformité des prix. Aujourd’hui, une palette de 66 sacs (990 kg) se négocie souvent de 360 € à plus de 420 € selon la région : un écart qui pèse lourd sur la facture de chauffage. Avant d’acheter à la hâte, prenez le temps de comparer, en vous aidant, par exemple, de ces tarifs sur Selectra.fr. Plusieurs facteurs entrent en jeu : la proximité des usines, la logistique et la saison entre autres. Décryptage.

Où les pellets sont-ils les moins chers ?

De manière plutôt logique, les régions proches des sites de production affichent souvent les palettes les plus abordables. Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire ou Centre-Val de Loire tirent parti d’un maillage industriel et de coûts de transport plus bas : résultat, des prix autour de 360–370 € sont courants. À l’opposé, l’Île-de-France ou certaines zones urbaines paient la note du dernier kilomètre : livraison compliquée, créneaux contraints, et la demande qui pousse les prix vers le haut. Moralité : habiter loin des producteurs peut coûter cher littéralement. Mais, nous n’avons pas toujours le choix !

Quelques astuces pour acheter malin (et payer moins)

Même si vous vivez dans une région parmi les plus chères, il existe des astuces pour retrouver un prix raisonnable. Vous pouvez, par exemple, commander hors saison (printemps/été) lorsque la demande baisse et que les fournisseurs bradent un peu pour écouler les stocks. Il est également possible de choisir les commandes groupées avec voisins ou associations locales permettent aussi d’obtenir des remises intéressantes. Enfin, comparez scrupuleusement le prix TTC de la palette ET les frais de livraison : un super tarif affiché peut être gommé par un supplément de livraison astronomique.

Alors où trouve-t-on les plus grosses différences ?

Les écarts les plus nets se voient entre régions productrices et zones éloignées ou très urbaines. Pour une palette (990 kg), l’économie potentielle est réelle (jusqu’à plusieurs dizaines d’euros) si vous comparez villes et fournisseurs. Le prix dépendra surtout de la proximité des centres de production, de la saison et du volume commandé. En pratique, une petite enquête de deux ou trois minutes sur les plateformes locales ou un appel à un fournisseur peut suffire à vous faire gagner une somme non négligeable. Allez-vous comparer les offres dans votre région et commander votre palette de pellets au meilleur prix cet hiver dès maintenant ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !