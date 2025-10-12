Jusqu’à 56 € d’écart pour une palette, voici la région où les pellets sont les moins chers

Prix des pellets jusqu’à 56 € d’écart pour une palette : découvrez où acheter moins cher cet hiver.

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 12 octobre 2025
De l'argent devant des pellets de bois.
Comment réaliser quelques économies sur l'achat de vos pellets de bois ? Crédit photo : N. Kleczinski, M. Moignet pour NeozOne

L’hiver 2022-2023 fut une année noire pour les utilisateurs de pellets de bois ! Souvenez-vous, comme nous vous l’expliquions dans cet article, du sac de 15 kg à 10, voire 12 € pièce ! La « tempête de prix » semble désormais derrière nous, avec des prix au sac, relevés autour de 4,30 € pour les moins chers. En revanche, ce qui ne change pas, c’est la disparité entre les régions ! Je vis en Seine-et-Marne, donc en Île-de-France, l’une des plus chères de France. En faisant quelques kilomètres (50 exactement) pour me rendre en Bourgogne, je paierai moins cher, mes pellets de bois ! Une astuce à connaître, car si le marché des granulés de bois (pellets) a retrouvé une certaine stabilité, ce n’est pas le cas pour l’uniformité des prix. Aujourd’hui, une palette de 66 sacs (990 kg) se négocie souvent de 360 € à plus de 420 € selon la région : un écart qui pèse lourd sur la facture de chauffage. Avant d’acheter à la hâte, prenez le temps de comparer, en vous aidant, par exemple, de ces tarifs sur Selectra.fr. Plusieurs facteurs entrent en jeu : la proximité des usines, la logistique et la saison entre autres. Décryptage.

Où les pellets sont-ils les moins chers ?

De manière plutôt logique, les régions proches des sites de production affichent souvent les palettes les plus abordables. Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire ou Centre-Val de Loire tirent parti d’un maillage industriel et de coûts de transport plus bas : résultat, des prix autour de 360–370 € sont courants. À l’opposé, l’Île-de-France ou certaines zones urbaines paient la note du dernier kilomètre : livraison compliquée, créneaux contraints, et la demande qui pousse les prix vers le haut. Moralité : habiter loin des producteurs peut coûter cher littéralement. Mais, nous n’avons pas toujours le choix !

Infographie : 4 astuces pour payer moins ses pellets : achetez hors saison, privilégiez le local et lancez une commande groupée.
Infographie : 4 astuces pour payer moins ses pellets : achetez hors saison, privilégiez le local et lancez une commande groupée. Crédit infographie : neozone.org

Quelques astuces pour acheter malin (et payer moins)

Même si vous vivez dans une région parmi les plus chères, il existe des astuces pour retrouver un prix raisonnable. Vous pouvez, par exemple, commander hors saison (printemps/été) lorsque la demande baisse et que les fournisseurs bradent un peu pour écouler les stocks. Il est également possible de choisir les commandes groupées avec voisins ou associations locales permettent aussi d’obtenir des remises intéressantes. Enfin, comparez scrupuleusement le prix TTC de la palette ET les frais de livraison : un super tarif affiché peut être gommé par un supplément de livraison astronomique.

Alors où trouve-t-on les plus grosses différences ?

Les écarts les plus nets se voient entre régions productrices et zones éloignées ou très urbaines. Pour une palette (990 kg), l’économie potentielle est réelle (jusqu’à plusieurs dizaines d’euros) si vous comparez villes et fournisseurs. Le prix dépendra surtout de la proximité des centres de production, de la saison et du volume commandé. En pratique, une petite enquête de deux ou trois minutes sur les plateformes locales ou un appel à un fournisseur peut suffire à vous faire gagner une somme non négligeable. Allez-vous comparer les offres dans votre région et commander votre palette de pellets au meilleur prix cet hiver dès maintenant ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
