La BCE dévoile le montant d’argent liquide à avoir « en cas d’instabilité majeure »

Quand les terminaux CB buggent et que le réseau lâche, il reste un héros discret : le billet. Reste à savoir combien en garder, sans virer survivaliste.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 27 septembre 2025
2 minutes de lecture
Une personne tient des billets dans la main.
La BCE conseille à la population d'avoir de l'argent liquide chez soi pour subvenir à une période de 72 h. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Cette information fait la une des médias depuis quelques jours et disons qu’elle peut être un brin anxiogène. Elle nous vient d’une source très officielle puisque la Banque centrale européenne (BCE) vient de publier une analyse au titre explicite Keep calm and carry cash soit : « Restez calme et gardez du liquide sur vous » ! La BCE tire une leçon des crises récentes (pandémie, guerre en Ukraine, blackout ibérique) et recommande donc de garder un petit stock d’espèces chez vous. À défaut d’une norme unique, la note s’aligne sur les bonnes pratiques observées aux Pays-Bas, en Autriche et en Finlande : environ 70 à 100 € par personne pour 72 heures d’achats essentiels. De mon côté, j’ai toujours 200 € dans un petit coffre-fort : deux humains, deux chiens… et des croquettes à assurer si le sans-contact nous lâche. Décryptage.

Que dit concrètement la BCE ?

La BCE documente un fait constaté depuis toujours : à chaque choc majeur, la demande d’argent cash explose (covid, début de la guerre en Ukraine, crainte du blackout, tensions au Moyen-Orient, etc.). Le liquide sert alors de roue de secours pour les paiements : tangible, hors-ligne, accepté partout ou presque. D’où l’intérêt d’une « réserve »de 72 h à la maison, chiffré à titre indicatif de 70 à 100 € par personne selon les pays cités dans l’étude de la BCE. À l’évidence, tout dépendra de vos besoins et de vos habitudes !

Une tirelire et quelques billets.
La BCE conseille de garder un peu d’argent liquide chez soi en cas de crise.  Crédit photo : Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Pourquoi ce conseil revient maintenant ?

Parce que nos paiements se numérisent vite, mais qu’aucune infrastructure n’est infaillible : pannes d’énergie, cyberattaques, réseau saturé… Le message a été largement relayé par les médias (Le Figaro, BFMTV, etc.), qui insistent sur un objectif très réaliste : assurer ses courses, un plein minimal, la pharmacie de base le temps que tout revienne.

Liste pratique : à quoi sert un petit stock d’espèces ?

  • Courses essentielles 72 h : alimentation, eau, produits d’hygiène.
  • Dépannage mobilité : carburant minimal, tickets de transport si les terminaux ne passent pas.
  • Santé : reste à charge en pharmacie, petits soins.
  • Vie courante : boulangerie, presse, commerçants qui repassent au cash en cas de panne. Attention si vous êtes fumeurs, il faudra aussi prévoir la somme correspondante !

La BCE se targue même du conseil suivant : panachez les coupures (5/10/20 €) et quelques pièces pour éviter le manque de monnaie chez les commerçants.

Un peu d'argent en espèce.
Un peu d’argent en espèce.  Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Combien garder chez soi, vraiment ?

La moyenne reste de 70 à 100 € par personne pour trois jours, à adapter au foyer (enfants, besoins spécifiques). Visez un montant que vous n’oublierez pas et stockez lentement votre cash (utiliser 1-2 billets par mois puis remettre la même somme le mois suivant) pour éviter la cagnotte qui dort des années. Personnellement, j’ai mis 50 € chaque mois pendant 4 mois pour obtenir mes 200 € de côté ! Et, si vous ne l’utilisez pas dans l’année, ce sera toujours un petit budget plaisir pour les prochaines vacances ! Pensez juste à remettre votre somme initiale de côté au retour ! Et vous, quel “bas de laine” retiendriez-vous pour 72 heures tranquilles : 70 €, 100 €, bien moins ou davantage ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Source
ecb.europa.eu
Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
