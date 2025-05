La Chine découvre un gigantesque gisement de 30 millions de tonnes d’uranium sous le désert

Si la Chine produit de l’uranium, elle reste loin derrière certains pays comme le Kazakhstan. En 2021, ce dernier a extrait 45 % de cette ressource stratégique, contre seulement 4 % pour l’Empire du Milieu, selon des chiffres publiés sur le Vie-publique.fr. Toutefois, cela pourrait changer dans les années à venir, dans la mesure où des recherches réalisées dans le désert d’Ordos ont permis de découvrir un gisement de plus de 30 millions de tonnes d’uranium. Cette découverte devrait permettre à la Chine d’atteindre son objectif d’autonomie énergétique et pourrait avoir un impact non négligeable sur le marché mondial, notamment sur le prix de cette matière radioactive.

Indépendance énergétique et réduction de la vulnérabilité du pays

Pour limiter l’utilisation d’énergies fossiles, la Chine s’est tournée vers le nucléaire. Cependant, pour alimenter ses réacteurs, elle doit importer une grande quantité d’uranium depuis plusieurs pays. Actuellement, grâce à la découverte réalisée dans le désert d’Ordos, l’Empire du Milieu peut répondre à ses propres besoins en combustible et diminuer significativement, voire arrêter, ses importations. Par ailleurs, en réduisant sa dépendance, il est bien moins vulnérable face aux sanctions et restrictions qui peuvent perturber son approvisionnement en uranium. En disposant de plus de 30 millions de tonnes de cette ressource stratégique, il peut s’auto-approvisionner et développer des projets nucléaires de manière plus sereine. Ce pays a utilisé des technologies de pointe comme la modélisation 3D, l’analyse géospatiale et la prospection avancée. Elles ont permis de localiser un gisement d’uranium dans le désert d’Ordos, une région déjà riche en pétrole, charbon et gaz.

Vers une baisse des prix de l’uranium

Sur le marché mondial, la découverte du gisement dans le désert d’Ordos peut entraîner une baisse des prix de l’uranium. Dans la mesure où la concurrence entre la Chine et les autres pays pour cette ressource stratégique devrait s’affaiblir. D’autre part, la présence de ce gisement et la réduction de la dépendance de l’Empire du Milieu pourrait avoir des mauvaises répercussions sur les producteurs. En effet, ces derniers, notamment ceux qui réalisent des exportations massives vers la Chine, pourraient subir d’importantes pertes de revenus. D’après des observateurs du marché, les pays exportateurs d’uranium qui s’appuient sur les activités de l’Empire Céleste pourraient subir d’importantes pressions suite à la découverte de l’immense réserve de matière radioactive dans la région désertique du plateau d’Ordos.

Une découverte qui pourrait encourager d’autres pays à réaliser des recherches plus approfondies

La découverte du gisement n’aura pas uniquement un impact sur les prix de l’uranium et sur les producteurs, elle pourrait également inciter d’autres pays à réaliser des recherches pour trouver de potentielles réserves d’uranium, renforcer leur indépendance et prévenir les mauvaises répercussions d’une pénurie. Selon des experts, les technologies actuelles et des techniques de prospection avancées devraient permettre de détecter des gisements similaires à celui du désert d’Ordos sur d’autres territoires.

Outre les recherches de réserves d’uranium, certains spécialistes estiment que des gouvernements pourraient investir dans le développement de technologies alternatives, dans le but de diversifier davantage leurs portefeuilles énergétiques et de réduire leur dépendance à l’uranium. Une telle découverte va donc entrainer un bouleversement économique, qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .