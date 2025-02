La Commission de régulation de l’énergie fixe « l’amende » pour les détracteurs du Linky

Nous vous l’avions annoncé dans un article en janvier 2025, et les réactions avaient été pour le moins passionnées. Certains commentaires étaient même particulièrement acerbes. Pourtant, nous y voilà : dès le 1ᵉʳ août 2025, les foyers qui refusent toujours l’installation du compteur Linky devront bel et bien mettre la main au portefeuille. Nous vérifions toujours nos sources, et malgré la controverse de certains, cette fois, c’est plutôt très officiel ! En effet, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a confirmé l’application d’une amende déguisée sous la forme d’un surcoût annuel de 76,50 € pour ceux qui persistent à conserver leur compteur d’ancienne génération. Décryptage.

Pourquoi cette pénalité pour les réfractaires au compteur Linky ?

Depuis son déploiement finalisé en 2021, le compteur Linky a permis d’automatiser une grande partie des relevés de consommation et des interventions techniques. Fini les visites des agents Enedis pour vérifier votre consommation : tout est géré à distance, plus rapidement et plus efficacement. Mais, voilà, environ 2,1 millions de foyers refusent toujours de s’équiper, entraînant des coûts supplémentaires pour Enedis. Car, pour ces foyers, les tournées de relève manuelle continuent et les infrastructures obsolètes doivent être maintenues. Les refus d’installation ont diverses origines : crainte d’être « surveillé », émissions de « mauvaises » ondes électromagnétiques, crainte d’incendie, etc. Des arguments qui, pour Enedis, sont totalement infondés, mais le débat n’est pas là !

Des frais supplémentaires pour tous les consommateurs…

Ce que l’on ne sait pas toujours, c’est que les frais engendrés pour les 2,1 millions de réfractaires sont supportés par l’ensemble des consommateurs. Nous payons tous, sur nos factures, le refus de certains, même si nous disposons nous-même du compteur Linky ! Dès le 1ᵉʳ août 2025, une “composante additionnelle pour comptage non communicant” va être ajoutée aux factures des réfractaires, afin qu’ils assument eux-mêmes le coût du service supplémentaire qu’ils mobilisent. De là à vous dire que les factures de ceux qui disposent de Linky vont diminuer, je n’en suis pas certaine, mais nous verrons bien, ce serait, somme toute, assez logique !

Combien cela va-t-il coûter aux ménages concernés ?

À partir du 1ᵉʳ août 2025, les foyers n’ayant toujours pas de compteur Linky se verront appliquer une hausse de 7,78 € tous les deux mois, soit 46,70 € par an. Cette somme concerne les ménages ayant explicitement refusé l’installation du compteur et non ceux qui ne disposent pas du Linky à cause de problèmes liés à leurs installations. Mais, ce n’est pas tout ! Parmi ces 2,1 millions de foyers, 500 000 n’ont pas communiqué de relevé de compteur depuis plus d’un an. Ces derniers devront payer un supplément de 4,97 € tous les deux mois, soit 29,80 € par an. Bien entendu, cela se fait dans la douleur et les controverses.

En effet, les opposants à Linky dénoncent une forme de sanction financière déguisée pour contraindre les derniers réfractaires à accepter l'installation du compteur communicant. De leur côté, la CRE et Enedis justifient cette mesure par une logique de responsabilisation : pourquoi la majorité des consommateurs devrait-elle payer pour maintenir des infrastructures devenues obsolètes à cause d'une minorité qui refuse l'évolution du système ?