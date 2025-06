La TVA sur l’électricité et le gaz va augmenter de plus de 250 % dans quelques semaines

Comme chaque année, des changements vont s’opérer en France en août prochain… Cette année, la TVA sur deux énergies, le gaz et l’électricité va grimper en flèche, passant de 5,5 % à 20 % sur la part fixe de votre facture. De quoi donner quelques sueurs froides… Mais, attention, ce coup de massue fiscal est en partie comblé par une baisse de l’accise, une autre taxe, cette fois sur la consommation, détaillée ici par le ministère de l’Économie. Le gouvernement promet un impact global « neutre », et certains consommateurs pourraient même y gagner ! Je vous propose de faire un petit point sur cette hausse, qui n’a pas fini de secouer les réseaux sociaux. Décryptage.

Une TVA qui grimpe… pendant que l’accise fait le grand écart

Quand j’ai entendu parler de cette hausse de TVA sur l’électricité, je me suis dit : « Bon, encore un petit bonheur fiscal pour l’été… » Mais, à y regarder de plus près, c’est un peu comme si l’État nous prenait 10 € d’un côté pour nous en rendre 10 de l’autre. Enfin… en théorie. À partir du 1ᵉʳ août, la TVA appliquée à l’abonnement, la fameuse part fixe de notre facture passe de 5,5 % à 20 %. Aïe. Et, en parallèle, l’accise (oui, ce mot bizarre qu’on oublie dès qu’on ferme la facture) va baisser : de 33,70 € à 29,98 €/MWh pour l’électricité, et de 17,16 € à 15,43 €/MWh pour le gaz. Là, c’est un peu plus doux. En clair, plus vous consommez, plus vous « récupérez » la hausse de TVA via cette baisse de taxe. Alors, si, comme moi, vous faites attention à votre conso, vous risquez… eh bien… d’y perdre un peu. Eh oui, l’ironie de l’histoire, c’est que les petits consommateurs sont ceux qui trinquent.

Mauvaise surprise pour les économies d’énergie ?

Je vais vous donner un exemple très concret, et presque personnel, puisque cela ressemble à mon cas. Imaginez un petit foyer, équipé d’un compteur 6 kVA et consommant 2 400 kWh par an. Aujourd’hui, ce foyer paie 166 € par an d’abonnement, TVA comprise. Avec la hausse prévue, on passe à 186 €, soit 13 € de plus. Et, la fameuse baisse de l’accise sur la consommation ne compense pas totalement ce surplus. Résultat : la facture grimpe malgré les efforts. Autre cas de figure : les foyers avec des abonnements plus chers, par exemple, avec du chauffage au gaz ou un compteur plus puissant. Là, la TVA s’applique sur un montant plus élevé… donc l’effet est encore plus marqué. On parle de 30 à 50 € supplémentaires par an, parfois même plus selon le fournisseur. De quoi donner envie de retourner à la bougie et au feu de bois (quoique, vu le prix des bûches…).

Ce qu’il faut retenir au 1ᵉʳ août

Profil de consommateur Impact sur la facture Petits consommateurs (≤ 3 000 kWh/an) Légère hausse Moyens consommateurs (≈ 8 000 kWh/an) Impact neutre ou très léger Gros consommateurs (> 12 000 kWh/an) Légère baisse Abonnement élevé TVA plus lourde, facture en hausse Abonnement modeste Moins d’impact

Et, si on changeait… de fournisseur ?

Si vous êtes comme moi, vous n’avez pas envie de payer plus juste parce que vous consommez moins. La bonne nouvelle, c’est qu’on peut agir… un peu. Changer de fournisseur, cela prend à peine quelques clics et cela peut faire la différence. Un compteur 6 kVA, selon l’opérateur, peut coûter de 140 à 200 € d’abonnement par an. Et là, on ne parle même pas de consommation ! Autre levier : l’option heures pleines / heures creuses, qui peut valoir le coup si vous êtes du genre à lancer vos lessives à 23 h. Enfin, je le redis : la meilleure économie, c’est souvent de ne pas consommer du tout.

Alors oui, les LED, les multiprises à interrupteur, le pull en plus au lieu de monter le thermostat… ce n’est pas très glamour, mais ça marche. Et vous, vous sentez-vous gagnant ou perdant face à cette réforme TVA + accise qui entre en vigueur sur votre facture d’énergie le 1ᵉʳ août 2025 ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !