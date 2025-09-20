La vignette du contrôle technique sur son pare-brise est-elle encore obligatoire ?

Grâce à mon gendre contrôleur et quelques recherches, je vous explique pourquoi vous pouvez la retirer sans risquer l’amende (mais pas sans preuve).

Peut-on retirer la vignette du contrôle technique de notre pare-brise ?
Peut-on retirer la vignette du contrôle technique de notre pare-brise ? Crédit photo : M. Moignet pour Neozone

Je me souviens encore du pare-brise de la R18 break de mes parents : un véritable patchwork de vignettes multicolores, collées, année après année. Un hommage involontaire à l’art contemporain, version automobile. Puis les années ont passé, les vignettes ont disparu… toutes, sauf celle du contrôle technique. Et pourtant, contrairement à ce que beaucoup pensent, elle n’a jamais été obligatoire ! Cette information, je la tiens de mon gendre, Dylan, qui est agent de contrôle technique assermenté ! De plus, le site, roulez-lesprit-libre.com, l’indique noir sur blanc. Autrement dit, le contrôleur doit obligatoirement vous remettre une vignette, mais vous n’avez aucune obligation de la coller : votre pare-brise peut respirer, et vous aussi ! Décryptage.

Une vignette apposée d’office, mais pas imposée

Quand vous passez le contrôle technique de votre voiture, le centre vous remet un certificat de conformité… et, la plupart du temps, il le colle sans vous demander sur le coin inférieur droit du pare-brise. Cette fameuse pastille indique la date limite du prochain contrôle, le numéro d’agrément du centre, votre immatriculation… bref, elle fait foi. Néanmoins, contrairement à la carte verte (supprimée depuis le 1ᵉʳ avril 2024), cette vignette n’est pas une obligation d’affichage. La loi vous oblige à être en possession du certificat prouvant que le contrôle a bien été réalisé, oui. Mais, elle ne vous impose pas de le coller. Vous pouvez donc, sans trembler, l’enlever, ou ne jamais la poser du tout. Pratique si, comme moi, vous préférez un pare-brise propre et dégagé, surtout avec la voiture neuve que je m’apprête à recevoir !

Lorsque vous passez votre contrôle technique, une petite vignette est collée sur votre carte grise.
Lorsque vous passez votre contrôle technique, une petite vignette est collée sur votre carte grise. Crédit photo : M. Moignet Pour NeozOne

Oui, vous pouvez l’enlever, mais Dylan ne le conseille pas ! 

Dans les faits, enlever la vignette n’est pas sanctionné. Toutefois, il y a une nuance à garder à l’esprit : en cas de contrôle routier, l’absence de vignette pourrait inciter les forces de l’ordre à vérifier plus attentivement si votre CT est à jour. Et, si vous ne pouvez pas présenter la preuve, là, c’est une amende de 135 € minimum, pouvant grimper jusqu’à 750 € et une immobilisation du véhicule. On a vu plus festif. Alors, est-ce bien utile de l’enlever ? Cela dépend. Si vous possédez une voiture de collection ou si vous tenez à l’esthétique parfaite de votre pare-brise, pourquoi pas. Sinon, un petit autocollant repositionnable fera très bien l’affaire.

Ce qu’il faut retenir sur la vignette du contrôle technique

Question Réponse officielle
Faut-il passer un contrôle technique ? Oui, tous les 2 ans à partir du 4ᵉ anniversaire du véhicule
Faut-il avoir une preuve du dernier contrôle ? Oui, toujours
La vignette est-elle obligatoire sur le pare-brise ? Non, elle est facultative
Peut-on la conserver ailleurs ? Oui, dans un support ou dans la boîte à gants
Peut-on la retirer soi-même ? Oui, dès la sortie du centre
Que risque-t-on sans la vignette ? Rien, sauf si le CT n’est pas à jour ou que vous n’avez aucune preuve
Peut-on demander une nouvelle vignette ? Oui, au centre qui vous a délivré le CT

Un pare-brise enfin libéré

Entre la suppression de la carte verte d’assurance, la vignette du CT non obligatoire et dorénavant la possibilité de dématérialiser sa carte grise via France Identité, notre bon vieux pare-brise retrouve enfin sa clarté d’antan. Et moi, je m’en réjouis ! Plus besoin de faire du scrapbooking administratif sous les essuie-glaces. Attention cependant : le contrôle technique, lui, reste obligatoire, même si la pastille ne l’est pas. Et pour ceux qui aiment être sûrs de tout, un petit support repositionnable vous permet de concilier esthétique et tranquillité.

Si vous décidez de ne pas apposer la vignette sur le pare-brise, il vaut mieux avoir son attestation sur soi ou dans sa boite à gants.
Si vous décidez de ne pas apposer la vignette sur le pare-brise, il vaut mieux avoir son attestation sur soi ou dans sa boite à gants. Crédit photo : M. Moignet Pour NeozOne

Nous vous en avions déjà parlé dans cet article, mais une piqûre de rappel ne fait pas de mal, à l’approche des grands départs en vacances. Et vous, laisserez-vous votre pare-brise respirer ou garderez-vous la fameuse vignette par habitude ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
