La ville de Lyon va gratuitement distribuer plus de 2 000 jeunes arbres à ses habitants

Face aux épisodes de canicule qui s’enchaînent et à l’urgence climatique, certaines villes françaises innovent pour ramener un peu de fraîcheur et de biodiversité dans l’espace urbain. C’est le cas de la Métropole de Lyon qui relance pour la deuxième année consécutive une opération originale : distribuer gratuitement plus de 2 000 jeunes arbres à ses habitants. Coût de l’opération : environ 80 000 euros, financés par la collectivité, pour un impact durable et visible. Les conditions ? Habiter l’une des 58 communes de la métropole, posséder une maison individuelle avec un accès à la pleine terre, et s’inscrire en ligne sur Toodego. Comme le rappelle le Grand Lyon, priorité sera donnée aux personnes n’ayant pas participé à l’édition précédente. Alors, prêts à planter si vous êtes Lyonnais, bien entendu ?

Pourquoi planter des arbres est une excellente idée ?

Soyons honnêtes : rares sont les gestes aussi simples et bénéfiques que de planter un arbre. D’abord, pour vous : un arbre, c’est de l’ombre gratuite, des fruits pour le dessert, et une petite réduction naturelle sur votre facture de climatisation. Ensuite, pour la collectivité : un arbre absorbe du CO₂, participe à la lutte contre les îlots de chaleur et accueille oiseaux, insectes et parfois même des écureuils farceurs. En distribuant gratuitement des arbres fruitiers (pommiers, poiriers, cerisiers, figuiers…), la Métropole de Lyon vise deux objectifs : rafraîchir la ville et booster la biodiversité locale. L’initiative avait déjà fait ses preuves en 2024, les stocks s’étant envolés en quelques jours. Cette année encore, il y a fort à parier que la ruée vers le parc de Parilly ou le Domaine de Lacroix-Laval, le 22 novembre prochain, sera impressionnante.

Les conditions pour bénéficier d’un arbre gratuit

Attention, on ne s’improvise pas jardinier urbain du jour au lendemain : la distribution est réservée aux habitants des 58 communes de la métropole, et uniquement à ceux disposant d’une pleine terre. Inutile de tenter d’installer un figuier dans un pot de balcon au 8ᵉ étage, il ne vous remercierait pas. Les inscriptions, ouvertes depuis le 11 septembre sur Toodego, sont obligatoires. À noter également : les personnes n’ayant pas bénéficié d’un arbre en 2024 sont prioritaires. Et, pour éviter les files d’attente trop longues, la réservation en ligne est fortement conseillée. Bref, si vous voulez voir grandir un cerisier au fond de votre jardin, il faudra cliquer vite et espérer que les stocks ne soient pas épuisés en quelques heures.

Les atouts d’un arbre fruitier dans son jardin

Un allié contre la chaleur : un arbre mature peut abaisser la température ressentie de 2 à 4 °C.

Des fruits à portée de main : poires, pommes ou cerises, votre jardin devient un garde-manger.

Un refuge pour la biodiversité : oiseaux, abeilles et papillons trouvent un habitat et de quoi se nourrir.

Un investissement durable : un arbre vit des dizaines d’années et s’embellit avec le temps.

Une touche esthétique : floraison au printemps, couleurs à l'automne… un spectacle gratuit toute l'année.

Pour qui cette distribution est-elle un bon plan ?

Cette opération s'adresse clairement à celles et ceux qui possèdent un bout de terrain et l'envie de s'en occuper. Planter un arbre, c'est s'engager pour l'avenir : il faudra l'arroser les premières années, le tailler un peu et patienter avant la première récolte. Mais, le jeu en vaut la chandelle, car un arbre, c'est un allié fidèle. Alors, seriez-vous prêts à foncer chercher votre arbre gratuit et à faire de votre jardin un petit poumon vert pour demain ?