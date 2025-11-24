L’avocat Samuel Zeitoun partage une astuce méconnue pour éviter le squat de son logement

En 2024, l’Insee recensait 211 400 cambriolages ou tentatives visant des logements en France hors Mayotte, soit 5,8 pour 1 000 logements. Autant dire que protéger sa maison ou son appartement, surtout en période de vacances, relève aujourd’hui du bon sens. Et, dans ce domaine, Maître Samuel Zeitoun, avocat spécialisé, partage une astuce surprenante pour lutter contre les squats de vos biens en votre absence. Sur une vidéo très commentée, il révèle comment un simple appel à ses fournisseurs peut empêcher un squatteur de mettre un contrat d’électricité à son nom… et donc bloquer sa tentative de légitimation des lieux. L’idée peut sembler triviale, mais elle repose sur une mécanique juridique simple : sans contrat d’énergie transféré, impossible pour un intrus de prétendre à la fameuse occupation de 48 heures. Pour mieux comprendre l’enjeu, l’étude de l’IHEMI sur l’exposition aux cambriolages est une lecture passionnante : IHEMI. Alors, comment appliquer cette astuce ? Réponse dans cet article.

Comprendre la méthode du squatteur : une question de timing

Lorsqu’un squatteur pénètre dans un logement, sa première action n’est pas d’installer un canapé ou de sortir sa cafetière, mais de mettre le contrat d’électricité à son nom. Cela lui permet ensuite d’affirmer qu’il occupe le logement depuis plus de 48 heures, ce qui complique les procédures. D’après Maître Zeitoun, il suffit pourtant de prévenir à l’avance les fournisseurs (électricité, gaz, Internet) et d’ajouter une mention sur son dossier : « Aucun changement de titulaire sans accord préalable du propriétaire ». Sans ce changement administratif, le squatteur ne peut rien prouver. Et vous, de votre côté, vous pouvez immédiatement solliciter l’expulsion administrative, la procédure la plus rapide prévue par la loi. C’est une astuce simple, gratuite, et honnêtement… je n’y avais jamais pensé. Cependant, dans un contexte dans lequel les cambriolages saisonniers explosent, comme nous vous l’expliquions déjà dans cet article NeozOne, on se dit qu’il serait dommage de s’en priver.

Les petites ruses qui fonctionnent (mais qu’on oublie trop souvent)

Comme pour éviter les cambriolages, certaines astuces méconnues se révèlent très efficaces. Par exemple, cacher ses objets de valeur dans un endroit improbable, comme le fameux bocal de cuisine : une méthode détaillée dans ce sujet que nous avons écrit. Voici d’autres réflexes simples :

Informer un voisin de confiance avant un départ prolongé

avant un départ prolongé Varier les horaires d’éclairage avec une prise programmée

Éviter de publier ses dates de vacances sur les réseaux

Vérifier régulièrement les boîtes aux lettres débordantes

Installer un système d’alarme basique mais réactif

Quand la technologie s’en mêle : l’exemple choc de Verisure

La prévention administrative, c'est bien. Mais la technologie peut aussi faire la différence. Certaines communes testent désormais des dispositifs anti-intrusion innovants. À Nice, par exemple, 40 appartements gérés par Côte d'Azur Habitat ont été équipés d'un système développé avec Verisure, comme nous vous en parlions dans cet article NeozOne. Le principe ? En cas d'intrusion, une sirène retentit, un haut-parleur interpelle l'intrus, et si aucun mot de passe n'est donné, un brouillard opacifiant envahit les lieux. Selon l'adjoint au maire Anthony Borré, « ça pique les yeux, on n'y voit rien ». Non toxique, mais totalement dissuasif. Entre nous : on imagine mal un squatteur installer son canapé dans une pièce transformée en nuage irrespirable !