Le chauffage au bois et pellets va-t-il réellement être interdit totalement d’ici à 2027 ?

Depuis quelques mois, une rumeur circule avec insistance : le chauffage au bois serait totalement interdit dans l’Union européenne à partir de 2027. L’idée a fait trembler les amoureux de cheminées et les utilisateurs de poêles à granulés. En réalité, tout part d’un projet de la Commission européenne visant à renforcer la norme Ecodesign, expliqué sur le site Sénat.fr. Ce texte, publié puis retiré, ne visait pas à interdire l’usage du bois, mais à encadrer plus strictement la mise sur le marché des appareils. Le problème étant que, sur les réseaux sociaux, cette information a rapidement été transformée et a semé la panique chez les consommateurs ! Alors pourrez-vous conserver votre poêle à bois ou votre insert après 2027 ? Décryptage.

Une norme européenne qui a semé le doute

Le projet de loi prévoyait de renforcer les exigences en matière de performance énergétique et de limiter drastiquement les émissions de polluants : monoxyde de carbone, oxydes d’azote, particules fines… De quoi rendre la vie difficile à de nombreux fabricants. Certains ont même craint que ces critères, jugés trop sévères, ne reviennent à une interdiction déguisée de vendre de nouveaux poêles ou chaudières. Résultat : la rumeur a enflé et la Commission a repoussé sa copie pour travailler à une version plus réaliste. L’objectif reste clair : moins de pollution, mais sans rendre impossible l’accès à cette énergie qui concerne près d’un quart des foyers français.

Un poêle à granulé dans le coin d'une pièce.
Une loi européenne est envisagée pour pousser les constructeurs à améliorer les performances énergétiques des appareils de chauffage au bois. Crédit photo : A. Bonazzi pour NeozOne

Entre écologie, aides et coût réel

Le bois reste une énergie renouvelable intéressante face au fioul ou au gaz, mais il contribue encore largement à la pollution hivernale. Du bois sans fumée, c’est évidemment compliqué ! La norme Ecodesign cherche uniquement à améliorer la qualité des appareils, puisqu’elle ne peut pas modifier la matière première. Cependant, cette norme pourrait provoquer un effet secondaire : une hausse des prix. Et, pour ne rien arranger, les aides comme MaPrimeRénov’ ont été réduites, compliquant le remplacement des vieux poêles, pourtant les plus polluants.

Tableau comparatif : aujourd’hui vs norme 2027

Critères Aujourd’hui Après 2027 (prévu)
Émissions de particules Encadrées, mais tolérance plus large Seuils beaucoup plus stricts
Performances énergétiques Standards Flamme Verte accessibles Critères renforcés
Mise sur le marché Large choix d’appareils Gamme réduite si non conforme
Utilisation par les foyers Tous les appareils autorisés Toujours autorisée
Prix des appareils Variables, aides publiques disponibles Prix en hausse, aides réduites

Le chauffage au bois va-t-il vraiment disparaître ?

Non, le chauffage au bois ne sera pas interdit en 2027. Les foyers équipés pourront continuer d’utiliser leurs appareils, et les fabricants devront seulement adapter leurs modèles aux nouvelles normes. Cela risque de faire grimper les prix, mais parler d’« interdiction totale » est exagéré. Comme le rappelle Que Choisir, l’enjeu est surtout de moderniser les équipements pour réduire la pollution. Le bois gardera donc sa place dans nos foyers, mais sous conditions de performance et d’efficacité. La vraie question est ailleurs : serons-nous prêts à payer plus cher pour continuer à profiter du confort d’un feu de bois ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

